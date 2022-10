Utbyggingen av vindkraft på land er kontroversielt i Norge, og vekker sterke følelser.

Brudd på urfolks rettigheter, fare for dyreliv og konsekvenser for miljøet er noen av utfordringene næringen står overfor.

Men strømprisene som Norge og Europa har opplevd det siste året, har gjort at flere har blitt mer positive til vindkraft.

Nå har forskere fra en rekke ulike fagmiljøer sett på hvor i landet man bør satse på vindkraft, dersom man skal skåne naturen mest mulig.

Dette har blitt til en ny rapport.

Den slår fast at dersom vindkraften skal vekk fra stuevinduene og ut av synet, vil det bli en større påkjenning for naturen.

Bør bygges nært folk

– Hvis vindturbinene er nærme folk, fører det til en negativ effekt på nærmiljøet til menneskene. Men for bevaring av villmark og biodiversitet er det bedre, sier forskningsleder Cathrine Hagem i SSB.

Rapporten er ment å belyse hva man bør ta hensyn til når man skal bestemme hvor vindkraft skal bygges ut her i landet.

Seniorforsker Cathrine Hagem i SSB.

Tidligere studier har undersøkt hvor mye folk har vært villige til å betale for å slippe vindturbiner nært boligen. Basert på disse studiene har forskerne anslått beløpet til rundt 230 kroner per husholdning per turbin per år.

Dette har forskerne bak rapporten brukt til å beregne lokale miljøkostnader i de ulike områdene. Desto flere folk nært vindturbinene, desto større kostnad på menneskenes nærmiljø.

Prosjekter i nord mest naturvennlig

Hagem forklarer at de har tatt utgangspunkt i søknadene om bygging av vindkraft som ligger i NVEs database for konsesjonssaker. Både de som er under behandling og de som har fått godkjennelse, men enda ikke er bygget.

Rapporten sier ikke at Nord-Norge er best egnet for vindkraft, men at av de prosjektene som har søkt konsesjon, så er de nordnorske prosjektene mest skånsomme for naturen.

Noen av faktorene er karbonutslipp, biodiversitet og hensyn til uberørt villmark.

– Det vi sier i denne rapporten er at hvis man ser på de søknadene som enten er godkjente eller til behandling, så kommer søknadene fra Nord-Norge bedre ut, sier Hagem.

Årsaken er at søknadsområdene i mindre grad enn andre dekker villmark og biologisk mangfold. De har også minst kostnader i forbindelse med lokal miljøforringelse fordi det bor færre mennesker i nærheten av vindturbinene.

Summen av kraftproduksjonen som de analyserte søknadene representerer er 11 TWh.

Forskerne har tatt utgangspunkt i at man skal godkjenne søknader for rundt 4 TWh, siden det har vært betydelig motstand mot vindkraftutbygging.

Dersom man skal unngå alle områder der tamrein trekker, vil man bare sitte igjen med en liten del av potensialet for kraftutbygging.

– Hvis man ikke skal bygge på noe sted som overlapper med områder for tamrein, så vil det ikke være mer enn 1,4 TWh som kan produseres.,

Og reindrift kan påvirke hvor vindkraft skal satses på i framtiden. I 2021 dømte Høyesterett vindkraftkonsesjonen på Fosen i Trøndelag ugyldig. Staten vil like fullt fortsette driften.

Derfor har de laget rapporten Ekspandér faktaboks Forskere fra SSB, Institutt for energiteknikk (IFE), Menon og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har bidratt til rapporten. Den er laget med utgangspunkt i at det skal bygges ut vindkraft på land, og ser på hvordan denne kan plasseres geografisk for å gi størst mulig samfunnsøkonomisk gevinst. Forskerne skriver i sammendraget at vindkraft på land kan forventes å spille en betydelig rolle i en lavutslippsøkonomi. Analysen forutsatte at 4 TWh ny vindkraft kunne bygges. «Ved plassering av vindkraftverk bør det være en avveiing mellom de negative effektene på naturverdier og lønnsomhet. Vindkraftverk påvirker negativt både den estetiske verdien og bruksverdien av naturområder, som særlig berører de som bor i området, og det biologiske mangfoldet og arealer av uberørt natur». Det sistnevnte har en verdi for hele samfunnet, skriver forskerne. Begge deler er det viktig å ta hensyn til en samfunnsøkonomisk analyse av vindkraftutbygging. Les hele rapporten ved å klikke på denne lenken.

Ingen utbygginger på Vestlandet

Det er for tiden to søknader om utbygging av vindkraft på land på Vestlandet som ligger inne til behandling. En i Høyanger, og en i Modalen. På Østlandet er det ingen.

Rapporten konkluderer med at det ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å plassere noe av de nye vindkraftverkene i disse landsdelene.

Vindkraftanlegget Fitjar i Vestland fylke.

– Vi ser jo også på den økonomiske verdien av å produsere vindkraft. Der det er best vindforhold og man kan tjene mest på vindkraft, skal man i utgangspunktet bygge først dersom miljøhensyn ikke legges til grunn, påpeker hun.

– Men så når vi legger på disse miljøhensynene, vil det være en annen fordeling av vindkraften over landet.

– Bør bygges ut i Oslofjorden

– Det at en rapport belyser denne typen tilnærminger, er positivt fordi det legger opp til debatt.

Det sier Stein Malkenes, tidligere daglig leder i Motvind Norge.

Organisasjonen jobber mot utbyggingen av vindkraft på land i Norge.

I dag driver han et firma som driver med miljørådgivning i vindkraftsaker rettet mot kommuner.

Malkenes påpeker på linje med Hagem at naturvern bare er halve spørsmålet når det gjelder utbygging av vindkraft. Det viktigste vil være hvor man faktisk kan produsere mest energi. Og om Norge som vannkraftnasjon trenger vindkraft, sier han.

Stein Malkenes tror ingen ønsker vindturbiner i sitt nærmiljø. Han mener heller ikke at utbyggingen av vindkraft vil ha en dempende effekt på strømprisene i noen særlig grad.

– Da er det nærliggende å si at man må bygge i Oslofjorden, fra Lindesnes og oppover på begge sider, hevder han.

– Det er der det bor folk, der det er stort kraftbehov, og der det er høye priser.

Men samtidig er det også rike naturområder i disse områdene, påpeker han.

«Ikke i min bakgård»

Og der det bor minst folk, er det selvfølgelig mest natur igjen. Det er enkel logikk, mener han.

– Skal man bruke uberørt natur som grunnlag for en rapport så er det jo bare å se hvor det bor folk. Da havner man selvfølgelig nordover der det er tynnest befolket.

Malkenes tror neppe vindkraftanlegg i nærområdet vil lokke noen til å flytte nordover. Derfor kan vindkraften gå ut over lokalsamfunn, sier han.

Varselbål fra markering mot vindkraft fra Kjøllefjord i Finnmark i oktober 2020 i regi av organisasjonen Motvind Norge, som Malkenes tidligere var daglig leder i. Denne helgen arrangerte de en ny runde med markeringer over hele landet.

– Det er selvfølgelig ikke smart å bygge vindkraftanlegg i en kommune der man ønsker tilflytting.

Han er heller ikke overrasket over funnet om at det bør bygges nært på mennesker hvis man skal skåne naturen mest mulig. Samtidig tror han ingen ønsker vindturbiner i sitt område velkommen.

– Folk vil jo ikke ha dette rundt seg selv. Det er den velkjente «NIMBY-effekten», sier Malkenes.