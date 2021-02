Slik lager du en skikkelig snøhule

Når det kommer masse snø vet man at man må måke snøen bort – men hva med å bruke snøen til noe som er gøy?

Lars Krempig bruker mye av tiden sin ute i naturen. Foto: Ksenia Novikova

Snøhuler kan glede hele familien, men det er ikke bare enkelt å bygge snøhule. Lars Krempig fra NRK-serien Villmarksbarna har til nå bygget over 30 snøhuler, og har delt ni tips til hvordan man bygger en skikkelig god snøhule i hagen.

– Et par stearinlys lyser opp hele snøhulen, og da blir det veldig sånn ishotellfølelse og koselig, forteller Lars Krempig.

1. Lag en stor haug

For å lage en snøhule i hagen må man finne et flatt område hvor man kan lage en stor haug av snø. Snøen bør være passe hard, slik at den pakkes tett sammen. Når snøhaugen er stor nok, er det viktig at snøen setter seg skikkelig. La den gjerne stå over natten.

2. Bruk fyll

For å gjøre det enklere når man graver ut, kan man legge fyll i bunnen før man begynner å lage snøhaugen. Fyllet kan være store plastposer fylt med flasker – på den måten må man ikke grave ut like mye som om hele snøhaugen består av snø.

Vil du gjøre utgravingen enklere? Legg fyll nederst, som du enkelt kan dra ut i stedet for å måtte grave vekk all snø. Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

3. Riktig utstyr

Det er viktig å ha stille med de riktige redskapene. Krempig sier man alltid må ha en spade, men at en snøsag også er fin å ha. Han forteller også at man blir våt av å lage snøhule, og anbefaler å ha med klesskift for å unngå å fryse. I tillegg er det viktig å ha gode liggeunderlag som man kan bruke i hulen.

4. To innganger

Dersom snøhulen skal huse flere enn tre personer, er det lurt å lage to innganger. Da kan alle grave, samtidig som det blir enklere å komme seg inn og ut av snøhulen.

– Det er også en effektiv måte å grave snøhule på, sier Lars Krempig.

Gode liggeunderlag til bruk i snøhulen er også viktig! Foto: Lise Ailin Rosvoll Berntzen

5. Tykk nok vegg

Det er viktig at veggene på snøhulen ikke er for tynne, og et tips fra Lars Krempig er å bruke pinner. Stikk pinnene omtrent 30 cm inn i snøhaugen, og når du treffer på dem mens du graver inni snøhulen, vet du at du ikke skal grave mer.

6. Gulvet et nivå høyere enn inngangen

Kald luft er tyngre enn varm luft, og derfor er det viktig å lage en kuldegrop. Det kan enten gjøres ved at inngangen ligger lavere enn gulvet i snøhulen, eller som vist under ved å lage sittebenker. På den måten unngår du at den varme luften siver ut, og snøhulen får en temperatur på rundt null grader.

I Fauske ble det laget en snøhule-pub, hvor de bygde sittebenker for komfort og kuldegrop. Foto: Lise Ailin Rosvoll Berntzen

7. Et jevnt tak

Det er viktig at taket inne i snøhulen er så jevn og glatt som mulig. Snøhulen blir stødigere, og kondens renner ned på sidene i hulen, i stedet for å dryppe i hodet på en.

8. Luftehull

Det er viktig å ha god luftsirkulasjon. Lars Krempig tipser om at det er lurt å stikke noen luftehull i snøhulen ved å bruke en lang pinne.

Noen få stearinlys kan lyse opp en hel snøhule, både inne og utenfor. Foto: Lars Krempig

9. En koselig snøhule

For å gjøre snøhulen mest mulig koselig kan man lyse den opp med stearinlys. Krempig forteller at man lyser opp hele hulen med noen få lys, som gir en skikkelig ishotell-følelse.

Da er det bare å ta snøspaden fatt og få med familien ut i hagen for å nye vinterværet.

Se Villmarksbarna bygge snøhule

Man kan også lage snøhuler i snøskavler, og i denne episoden av Villmarksbarna dro Lars Krempig ut med familien for å sove i en snøhule.

Dersom man skal lage snøhule i snøskavler, er det viktig at man ikke bruker en for nær veien, og at skavlen ikke er for stor, slik at man minimerer skredfaren.