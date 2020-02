Vil varsle alle som delte fly med den koronasmittede Tromsø-kvinnen

– Hun har vært i kontakt med veldig få, og de hun har vært i kontakt med kontakter vi direkte. Vi har full oversikt over hennes bevegelser i Norge.

Det sier Trude Arnesen som er smittevernvakt og overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Kvinnen reiste med rutefly fra Oslo til Tromsø. Medpassasjerene har enda ikke blitt kontaktet, men vil få beskjed og informasjon i morgen, sier Arnesen.

Onsdag opplyste Folkehelseinstituttet at Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte. Kvinnen bor i Tromsø, og Tromsø kommune holdt onsdag kveld pressekonferanse på rådhuset i byen.

– Det er svært lite sannsynlig at hun har smittet noen andre, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Trude Arnesen er smittevernvakt og overlege ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Ifølge Folkehelseinstituttet kom kvinnen til Norge sist helg, og skal ha vært i karantene siden hun kom til Norge.

– Hun hadde ikke symptomer, og har svært liten sannsynlighet for å være smittsom. Personer som har vært nær henne regnes ikke som direkte smitteutsatte. Men alle som har vært på samme fly vil få beskjed om det for at de skal vite om det. De anses ikke som nære kontakter, men vil få beskjed om å følge med på om de får symptomer de neste 14 dagene. Ved symptomer skal de kontakte lege.

Medpassasjerer regnes ikke som i en høyrisikogruppe, ettersom kvinnen ikke har hatt symptomer etter at hun kom til Norge.

– Det er en person som har fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat. Hun kom hit fra Kina, sier Kathrine Kristoffersen, som er kommuneoverlege i Tromsø under pressekonferansen. Du trenger javascript for å se video. – Det er en person som har fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat. Hun kom hit fra Kina, sier Kathrine Kristoffersen, som er kommuneoverlege i Tromsø under pressekonferansen.

Vil sende ut informasjon torsdag

– Men ut fra et føre var prinsipp kontakter vi alle som har vært i kontakt med kvinnen. Ingen vil bli satt i karantene, men de som har vært på samme fly vil bli informert om det, sier Arnesen.

Folkehelseinstituttet har bedt det aktuelle flyselskapet om å få utlevert passasjerlisten, men vil ikke si hvilket fly kvinnen kom til Tromsø med. Dette fordi de ønsker å kontakte passasjerene direkte.

– De vil få litt generell informasjon om at det har vært en person på flyet med denne svakt positive prøven, og at det er veldig lite sannsynlig at denne personen er smittsom. Så vil de få informasjon om hva koronarsykdom er og hvordan det smitter. Og så vil de få informasjon om hva de skal gjøre hvis de får symptomer innen 14 dager etter dette.

Personer som regnes som smitteutsatte er folk som har vært i nærkontakt med en pasient med bekreftet koronasmitte mens personen hadde symptomer. Den gruppen er det ikke noen av i Norge nå, sier Arnesen.

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik. Foto: Tonje Hareland / NRK

Ikke overrasket

Det er ikke overraskende at Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte, sier professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik.

– Det var jo noe vi måtte forvente med den reisevirksomheten vi har, og spesielt folk som kommer fra Kina. I dette tilfellet var det ikke spesielt kritisk fordi pasienten allerede var i isolat.

Han sier man egentlig ikke vet spesielt mye om inkubasjonstiden, det vil si tiden det tar fra man blir smittet til man blir syk.

– Den vet vi egentlig ikke noe spesielt om, den kan være kort og den kan være lang. Man har hørt om tilfeller fra noen dager og helt opp til 14 dager.

– Når kan man regne seg som smittebærer?

– Umiddelbart, men det er veldig lite smitte til å begynne med, og det er vel der vi har denne pasienten. Det er ikke noen spesiell grunn til å være veldig bekymret. For det første hjelper det veldig lite, og for det andre så må vi jo se om det blir mange flere. Men inntil videre er vi jo i stand til å kontrollere dette veldig greit, sier Olsvik.