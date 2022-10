I april la komiker Frank Arne Olsen ut en video på Facebook som karakteren sin «Kliff Arne fra selve Narvik», hvor han forteller at han og hunden «skal ut og pågripe banditter.»

Politiet i Troms fikk inn flere tips om videoen, og vil nå ta fra han uniformen.

– Jeg synes det er veldig merkelig. Politiet har vært klar over at jeg har hatt uniformen hele tiden, og jeg opptrådte til og med på julebordet deres i fjor, sier Olsen til NRK.

Han forteller at han filmet videoen i garasjeanlegget hjemme hos seg selv i Tromsø, og at det som sies i videoen åpenbart ikke er seriøst.

– Hvis jeg hadde lagt det ut på politiet sine hjemmesider, hadde jeg forstått det. Men det ble lagt ut på min egen humorside på Facebook, sier komikeren.

– Underlig

Olsens advokat Ulf E. Hansen synes det er underlig at politiet har valgt å opprette sak for å inndra uniformen.

– Frank Arne har fremstil Kliff Arne i 20 år, både på scenen og i ulike sammenhenger, forklarer han.

Advokat Ulf E. Hansen representerer Frank Arne Olsen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Karakteren ble til i forbindelse med Honningsvågrevyen, også da i politiuniformen.

Det er straffeloven § 165, urettmessig bruk av politiuniform, politiet mener Olsen har brutt. De ønsker å inndra uniformen da den har blitt brukt i en straffbar handling.

Hansen reagerer på straffebudet, som sier at Olsen har utgitt seg for å være offentlig myndighet.

Advokaten viser til at Kliff Arne er en karakter som mange er kjent med, og at det tydelig er skuespill.

– Når Frank Arne fremstiller Kliff Arne, så er han skuespiller, og da er det lovlig bruk av slike effekter, sier Hansen.

Uniformen til Olsen er ekte, og ble gitt til han av en pensjonert politimann.

– Det ble også klarert med politiet, understreker Olsen.

Handler om tillit

Politiadvokat i saken, Malene Kjemsaas, begrunner ønsket om å inndra uniformen med at folk skal ha tillit til at personer med politiuniform i det offentlige rom, faktisk er politi.

– Politiets uniform legitimerer oss som politifolk som har politimyndighet, som gir rett til maktbruk ut over det den vanlige mannen i gata har lov til å gjøre. Når politiets uniform brukes i det offentlige av personer uten politimyndighet kan dette svekke tilliten til politiet og politiets uniform, skriver politiadvokaten i en e-post til NRK.

Hun understreker at det er lov å bruke uniformen i sammenhenger hvor det tydelig er skuespill, for eksempel på en scene eller under en filminnspilling.

Det mener de ikke er tydelig i Olsens bruk av uniformen.

– Ettersom uniformen er brukt på en slik urettmessig måte ønsker politiet å inndra den, både fordi den har vært brukt til en straffbar handling, men også for å forhindre at den straffbare handlingen gjentar seg, skriver Kjemsaas.

I retten med shorts og slippers

Komiker Olsen forteller at han har opplevd sitt forhold med politiet som godt frem til nå.

– Når jeg har møtt på politifolk i uniform tidligere har de kommet bort for å ta en selfie, forteller han.

Olsen har planer om at det er Kliff Arne politiet får møte på når han skal i retten 15. november.

Frank Arne Olsen har hatt politiuniformen i over 20 år. Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

– Kliff Arne møter opp i shorts og slippers, redd for at politiet skal ta fra han klærne, forteller han.

Og om det ender med at han blir fratatt uniformen, er ikke det krise. Kliff Arne kan bare bytte karriere:

– Det er jo så mye papirarbeid i politiet, så han kan jo fange banditter som vekter i stedet.