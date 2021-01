Det nye boligfeltet i Talvik ligger omkring 5 kilometer fra Kråkneset, der to store kvikkleireskred gikk i juni.

Til alt hell var det ingen som omkom da åtte hus ble knust til pinneved og sendt på fjorden, og heller ikke da veien raste ut to dager senere.

Marianne Todal føler seg ikke trygg, tross ekspertenes forsikringer. Foto: Julie Karlsen Groseth / NRK

Men dramatikken sist sommer har satt sine spor. Marianne Todal bor i Ressebakken og vil ikke ha flere naboer, slik situasjonen er nå. Nærmest hele bygda ligger på kvikkleire.

– Da jeg så skredet på Gjerdrum, gikk det opp et lys for meg: Det kan like godt skje her. Man vet aldri. Det er mange som er bekymret, sier Todal.

Gravemaskinene kommer til å arbeide rett nedenfor huset hennes. Hun har bodd på stedet i 50 år. Aldri har hun vurdert å flytte vekk – før nå.

– Jeg synes kommunen kunne funnet en annen plass her i bygda, hvor folk kunne føle seg helt trygge. De skal tross alt bo her i mange år.

Underskriftskampanjen har fått betydelig støtte lokalt. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Kampanje

Planene går ut på å bygge 28 nye tomter. Lokalbefolkningen samler nå underskrifter for å stoppe utbyggingen. Ordfører Monica Nielsen sier hun forstår fortvilelsen til innbyggerne.

– Vi skal ta erfaringene deres og det de sier på høyeste alvor. Vi skal møte befolkningen i Talvik med et folkemøte, og vi skal ha en god dialog. Vi stresser ikke i denne saken, sier Nielsen.

I planene som ligger på kommunens nettside, går det fram at det er lagt opp til flere sikringstiltak. Det er gjennomført omfattende geotekniske undersøkelser. Ut fra dem er det satt tre forutsetninger for at det er trygt å bygge:

Terrenget må stabiliseres med såkalt motfylling og terrengavlastning.

Anleggsarbeidet underveis må gjøres etter bestemte prosedyrer, slik at det ikke ødelegger stabiliteten.

En del av Storelva må sikres, slik at vannet ikke undergraver leirmassene.

Senioringeniør Anders Bjordal i NVE nord har omfattende kunnskaper om kvikkleiren i Talvik, og nøler ikke med å gå god for planene som er lagt.

– Folk skal ikke være redde for kvikkleire. Det er et kontrollregime i Norge i dag som er sånn at det skal være trygt å bygge og bo på kvikkleire.

Anders Bjordal i NVE mener området er sikkert slik utbyggingen er lagt opp. Foto: Julie Karlsen Groseth / NRK

Tomtemangel

Alta kommune har i mange år har fått kritikk for ikke å legge til rette for mer boligbygging. Mangel på byggeklare tomter har ført til rekordhøye priser. Over 1 million kroner for en tomt er høyt i Finnmarks-sammenheng.

Planene om boligfeltet skulle vært oppe på et folkemøte til uka, men det er utsatt på ubestemt tid på grunn av smittesituasjonen.

Nabo Marianne Todal kommer ikke til å støtte planene til kommunen.

– Jeg kan ikke være helt sikker på dette. Og det tror jeg ikke de kan være heller.

Talvik-området er dominert av kvikkleire. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK