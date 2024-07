Saken oppsummert: SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes foreslår et totalforbud mot at utenlandske turister skal få ta med fisk når de reiser hjem fra Norge.

I mai ble det beslaglagt nesten 7,6 tonn fisk som var forsøkt ulovlig utført av Norge. Det er en økning fra 5,8 tonn beslaglagt i hele landet i fjor.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss har varslet at regjeringen skal stramme inn regelverket for turistfisket. De vurderer blant annet å innføre fiskekort for utenlandske fisketurister.

Flere politikere, inkludert sametingspresident Silje Moutka og Troms Sps stortingsrepresentant Sandra Borch, støtter forslaget om fiskekort og strengere kontroll av turistfiskeanleggene.

Regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener et totalforbud på utførsel av fisk vil føre til konkurser for mange bedrifter.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Norge er det eneste landet i verden der turister kan komme på fiskeferie og ta med seg store mengder fisk ut av landet, mener SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

I dag kan en utenlandsk person ta med seg 18 kilo fisk ut av Norge to ganger i året. Men noen fisketurister tar med seg mer.

Fylkesnes ønsker et totalforbud mot at utenlandske turister skal få ta med fisk når de reiser hjem.

Nylig advarte tollvesenet om at de så en økning i smugling av fisk over grensene. Etter kontroll av 20 turistfiskebedrifter i Vest-Finnmark hadde de avdekket flere lovbrudd.

De mente utenlandske kriminelle driver ulovlig fisketurisme.

Politisk kommentator i iTromsø, Egon Holstad, mener den store skalaen som er avdekket viser at det må innføres totalforbud mot utførsel av fisk fanget langs kysten av turister.

Hver dag tar tollvesenet nye beslag av fisk smuglet fra fiskecampene langs kysten. Dette beslaget, av 126 kilo fisk ved Tromsø lufthavn, ble tatt 4. juli 2024. Foto: Tolletaten

Beslagla nesten 7,6 tonn fisk

I mai ble det beslaglagt nesten 7,6 tonn fisk som var forsøkt ulovlig utført av Norge. Bare i Troms og Finnmark var det til da beslaglagt rundt 5 tonn.

Sammenlignet ble 5,8 tonn beslaglagt i hele landet i fjor.

– Det er lønnsomt å fiske gratis i Norge, for så å selge fisken i utlandet. Det er veldig høye priser på torsk, sier leder ved arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) i Troms og Finnmark, Magnus Nilsen, til NRK.

Senere samme måned meldte tolletaten om at de kunne dokumentere at det ulovlige fisket var organisert.

Områdeleder for Tolletaten i nord, Tom Olsen, fortalte at tollerne hadde funnet brosjyrer og løpssedler med tilbud om å kjøpe fersk fisk levert direkte fra norske fjorder under kontrollene.

Områdesjef for Tolletaten i Nord-Norge, Tom Olsen. Foto: Pål Hansen / NRK

Forsøkte i 2017

Det er ikke første gang Torgeir Knag Fylkesnes foreslår å stoppe fisketuristene på grensa. Også i 2017 foreslo han og SV utførselsforbud av selvfanget fisk.

– Vi har skapt oss en kriminell situasjon, som er helt idiotisk og unødvendig, sier han til NRK.

Han tapte slaget for sju år siden. Nå tar han saken opp igjen. Forrige gang fikk støtte fra daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) om å regulere næringen. Dermed ble et turistfiskeregister innført, og et system for å registrere fangster ved turistanleggene.

Daværende fiskeriminister Per Sandberg innførte registreringsplikt og fangstrapportering fra 2018. Foto: Norges Sjømatråd

I stede for utførelsesforbud, ble fangstregistrering innført. Men regjeringen valgte å ikke innføre krav om veiing av fisken, og kun antallet av hver fisk ble registrert.

Etter innføringen ifra 2018 viser det seg nå at innsatsen til turistene hittil ikke har resultert i pålitelige tall.

Systemet har såpass mange svakheter at tallene beskrives som ubrukelige uten en betydelig kvalitetssikring.

– Ja, det stemmer. Dessverre, sa forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet til NRK i forrige uke.

Fylkesnes mener det er skapt en unødvendig kriminell situasjon i næringen.

– Vi har ikke kontrollmuligheter der næringen blir fulgt opp tilstrekkelig. Jeg har derfor foreslått flere ganger at utførselsordningen for turistfanget fisk må avvikles og totalforbys, sier han.

Vil forsøke med fiskekort

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) har varslet at regjeringen skal stramme inn regelverket for turistfisket. Noe av det ministeren vil se nærmere om utenlandske fisketurister burde ha fiskekort for å kunne fiske i Norge.

– Det finnes for få muligheter til nettopp å kontrollere der hvor fangsten og bearbeidinga foregår. I dag er det først når turisten tar fisken ut av landet, at den ulovlige handlinga utføres. Jeg er tydelig på at dette er miljø- og økonomisk kriminalitet som vi er nødt å slå hardt ned på, sier hun til NRK.

Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss sier regjeringen vil komme med forslag til innstramminger til høsten. Foto: Sebastian Faugstad / NRK

– Både Rødt og SV foreslår forbud mot å ta med fisken ut av landet. Kan det være en løsning på utfordringen?

– Jeg vil gå igjennom regelverket for turistfiske fra A til Å. Vi vil smugling til livs. Men må vi komme tilbake til hvordan tiltak vi skal sette inn, sier Næss.

Flere yrkesfiskere har etterlyser nettopp mer kontroll på havet og på kaia hvor fisken bearbeides. Det sier ministeren at hun har forståelse for.

– Detaljene for hvordan kontroller skal skjerpes, må vi komme tilbake til. Men dette er en sak som har høy prioritet. For dette er fiskesmugling. Vi vet at dette er mange tilfeller av ulovlig business, og ikke fisketurisme.

Beslag av 145 kilo fisk ved Tromsø lufthavn 7. juli. Foto: Tolletaten

Hun understreker at regjeringen også må finne balansen når de går regelverket i sømmene.

– Vi har seriøse turistfiskebedrifter som bidrar til å skape arbeidsplasser og verdiskapning. De må vi ta vare på. Jeg mener det må være et mål å sette opplevelse i fokus for turistene, og ikke å få mest mulig fisk.

Flere ønsker fiskekort

Næss har fått støtte fra sametingspresident Silje Moutka (NSR) om forslaget om fiskekort, og mener også det er på plass med en innstramming.

– Når det er nedgang i bestand må vi prioritere kystfiskerne og ikke tilreisende fiskere, sier sametingspresidenten.

Hun vil også holde turistfiskeanleggene ansvarlige for at turistene ikke tar med seg mer enn det er lov å utføre.

Troms stortingsrepresentant, Sandra Borch, støtter innføringen av fiskekort for turistene. Foto: NTB



Troms Senterpartis stortingsrepresentant Sandra Borch støtter forslaget fra fiskeriministeren som mener at de som driver turistanleggene må pålegges å kontrollere at fisketuristene ikke tar med seg mer en 18 kilo ut av landet.



– Regelverket må håndheves bedre, samtidig som vi setter krav til eierne av turistanleggene om selv å kontrollere hvor mye fisk turistene tar med seg, sier Borch.

Hun støtter også innføring av fiskekort. Fiskekort er også noe Fylkesnes mener bør innføres, men i tillegg til stopp i utførsel av fisk fra landet.

– Vi har også foreslått fiskekort som plan B allerede. Det har denne regjeringen nektet å innføre. Om de nå støtter det, så får de jo sette i gang. Dette har vært en problem i lang tid. Vi vet også at problemer er større enn det tollvesenet klarer å avdekke, sier Fylkesnes.

Direktør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener det bedre måter å få bukt med ulovligheter i turistfiskenæringen – enn å forby det, Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Vil føre til konkurser

Regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener det er å få for langt å innføre totalforbud på utførsel av fisk.

– Jeg tror ikke det er den grunn til at man vil få enklere håndheving av regelverket. Det vil bety kroken på døra for mange bedrifter, og det synes vi er uheldig.