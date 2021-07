Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Her skal det egentlig være fullt hele tiden, men som du ser er det ganske tomt.

Det sier Jari Kekäle i det han viser NRK rundt i den tomme butikken sin. Han er sameier i Nord1 Market på den finske siden av Neiden.

Kekäle forteller at vanligvis er det fullt rundt kjøttdisken, men siden det ikke finnes en teststasjon i nærheten velger turistene andre grenseoverganger.

Han og flere andre bedrifter på begge sidene av grensen vil nå etablere en egen teststasjon, alt ut fra egen lomme.

Problemet er: kommunen kan ikke stille med lege.

Bergeng og Sør-Varanger kommune støtter initiativet, men kan ikke hjelpe bedriftene som vil ha teststasjon på Neiden. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Positiv til initiativet, men...

Finske myndigheter har tidligere hatt en teststasjon på finsk side av Neiden, men den er nå lagt ned.

Det var i etterkant av dette at de lokale bedriftseierne la hodene i bløt og avgjorde å etablere en egen privat teststasjon.

Men nå sier det stopp.

For – det er kun kommunen som kan opprette en teststasjon ved grenseovergangen. Og da er det ikke bare penger som skal til.

– Vi støtter initiativet til bedriftene, men vi har ikke ressurser til å støtte dem, sier ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng.

Planen til bedriftene er å bruke finske sykepleiere, men legen må komme fra Sør-Varanger kommune – da teststasjonen skal stå på norsk side av grensen.

– Nei, Sør-Varanger kommune har ingen leger å avse. Vi har jo legemangel i kommunen.

– Vi har ingen legeressurser å avse til en teststasjon på grenseovergangen i Neiden. Vi har tre andre teststasjoner som de tar hånd om, sier ordføreren.

I Neiden er det ingen testsentre, men i Kirkenes er det to.

– Den mest hensiktsmessige løsningen

I Kirkenes er det nå etablert to teststasjoner. I tillegg er det en på grensa til Russland, ved Storskog grensestasjon.

Hvis noen vil reise over grensa mellom Norge og Finland må de først kjøre til Kirkenes for å teste seg, deretter kan de fritt bevege seg hvor de vil.

Jan Kåre Sivertsen er kritisk til denne prioriteringen.

– Er det fornuftig bruk av ressursene å ha to teststasjoner så nærme hverandre?

Han er daglig leder ved Neiden fjellstue. Han pleier å ta imot store mengder turister på denne tiden av året og ser spriker i kommunens håndtering.

Foto: Kristin Humstad / NRK

– Jeg kjenner til turister som har gått på kafé og butikken ganske lenge før de har testet seg, sier han og legger til:

– Ville ikke det vært bedre å stanse turistene på grensa når de kommer?

Bergeng forteller at dette er den mest hensiktsmessige måten å bruke ressursene på.

– Vi tester folk som kommer med fly, hurtigruta og ferierende, sier hun.

Turistene savner teststasjon på grensa

Antti Jatkola er finsk turist og ble overrasket over at han måtte helt til Kirkenes for å teste seg.

– Vi hadde ikke fått noe beskjed om det, så det ble nesten 100 kilometer omvei på turen vår, sier Jatkola

– Det var en overraskelse at vi måtte helt til Kirkenes for å ta test.

– Det er litt dårlig at det ikke er noen teststasjon på grensa.

Taper mer enn det en teststasjon koster

Det er tomt inne på kafeen til Sivertsen og han har nesten ingen gjester på campingen.

Han får en telefon og prater finsk.

– Vi får mange slike telefoner.

Det var en finne som ringte ham og sjekket situasjonen på grensa.

Jan Kåre Sivertsen er kritisk til hvordan kommunen bruker ressursene sine. Foto: Kristin Humstad / NRK

Sivertsen og de andre bedriftseierne har regnet på hvor mye en teststasjon kommer til å koste.

Det de kom frem til var 300.000 kroner. Det er de villige til å betale.

Det er mindre enn det de taper ved at turistene reiser gjennom andre grenseoverganger. For nå er situasjonen ekstra ille for bedriftene i grensebygda.

– Jeg vil tro vi har halvert omsetning denne sommeren, i forhold til i fjor, sier Sivertsen.

– Sommeren 2020 var den beste noensinne, nå går det dårligere enn for to år siden, sier en fortvilet Kekäle.

For han er det ikke bare turistene som mangler.

– Jeg savner mine faste kunder, som ikke lett kan komme seg hit.