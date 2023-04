Rainer Ingebrigtsen er hovedtillitsvalgt ved skipsverftet Kimek i Kirkenes. Han sier de russiske fiskefartøyene er alfa og omega for bedriften.

– Omtrent 80 prosent av omsetninga vår kommer fra russiske fiskefartøy, sier han.

Verken Ingebrigtsen eller sjefen – administrerende direktør Greger Mannsverk – har noensinne funnet mistenkelig utstyr om bord i fartøyene som har blitt vedlikeholdt eller reparert ved Kimek. Verftet gjennomgår kundenes fartøy nøye.

– Vi har rimelig god peiling på hva som er om bord og har aldri funnet noe som tilsier at de driver med etterretning.

– Det er umulig for oss å vite om det er etterretningsfolk om bord i fartøyene i dag, men det kommer jo ikke en eneste fisker til norsk havn uten at politiet og Forsvaret får full oversikt over hvem som er om bord. De kan nok enkelt plukke ut dem som driver med etterretning, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Flest anløp av russiske fiskefartøy

NRK har påvist at så mange som 50 sivile russiske fartøy kan ha drevet etterretning mot Norge. I dag kan russiske fiskefartøy anløpe tre norske havner; Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø.

Kirkenes har hatt desidert flest anløp av russiske fiskefartøy siden Putin beordra fullskala invasjon i Ukraina for vel ett år siden.

Kimek blei etablert i 1986 for å erstatte arbeidsplassene som forsvant da drifta i gruveselskapet Sydvaranger blei trappa ned. Hensikten med bedriften var å reparere og vedlikeholde sovjetiske fartøy, både fiskefartøy og andre sivile skip.

– De første båtene vi fikk til reparasjon hadde maskingeværreir på dekk. Det var sovjetiske fartøy. Slikt skjer ikke i dag, sier Mannsverk.

Han legger til at det var KGB-offiserer som den gangen bestemte alt som skjedde om bord.

Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Sør- Varanger, Guro Brandshaug. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Tror myndighetene har kontroll

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Guro Brandshaug, sier norske myndigheter har vært klar over etterretningsvirksomheten som drives av russiske fartøy. Hun er ikke overraska.

– Det er bra at NRK har dokumentert dette og at offentligheta blir kjent med det.

Hun er sikker på at norske myndigheter har vært klar over dette og har tatt de nødvendige forholdsreglene og gjennomført nødvendige tiltak for å ha kontroll med situasjonen.

Høyres ordførerkandidat, Magnus Mæland, er heller ikke overraska over det NRK har dokumentert.

– Det er en sterkere stadfesting av at den fysiske grensa mot Russland her i Sør-Varanger er iskald og at det russiske regimet ikke vil oss vel – og at landet bruker alle virkemidler for å oppnå sine ønsker.

Høyres ordførerkandidat, Magnus Mæland. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Ta dem som bryter loven

Politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier NRKs publiseringer de siste dagene gir et godt bilde av etterretninga som drives av sivile russiske fartøy.

Det er EUs sanksjonsregler som begrenser russiske fartøys adgang til norske havner, men Norge har gjort unntak for tre fiskerihavner. Politi og tollvesen skal kontrollere alle russiske fiskefartøy som anløper Norge, og det er klar oppgavedeling mellom etatene.

Tollvesenet ser på varer og annet materiell om bord.

Politiet skal drive med personkontroll og sjekke lister over mannskaper.

– Vi skal kontrollere at mannskapene som står på listene faktisk er om bord – og motsatt, avslutter hun.

Greger Mannsverk hos Kimek sier norske myndigheter må utvise fartøy som driver ulovlig etterretning i norske farvann.

– Vi må ikke skjære alle over en kam. Det har vi en stygg tendens til å gjøre i disse tider. Ta dem som bryter loven. Utvis dem. Det vil være skjerpende for alle andre, sier han.