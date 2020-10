Vil granske rutinene etter omfattende smitteutbrudd i nord

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det mistenkes nå at smitten ved sykehuset i Hammerfest først skal ha oppstått mellom pasienter.

Det skal ha skjedd «litt tilbake i tid», ifølge rådgivende smittevernoverlege i Finnmarkssykehuset, Anne Mette Asfeldt.

Deretter har smitten gått fra pasient til ansatte. Mest sannsynlig via kontaktsmitte, og ikke direkte nærkontakt.

– Det er ikke én enkelt situasjon som peker seg ut, men vi har sammenfall i tid og sted.

Asfeldt sier at til tross for gode råd og prosedyrer, erkjenner de at det er vanskelig å følge disse til punkt og prikke.

Nå skal smittevernrutinene granskes.

Tirsdag kveld er totalt 25 bekreftede smittetilfeller i kommunen. 169 innbyggere er satt i karantene.

Dermed er Hammerfest en av de rødeste kommunene i landet.

– Menneskelige faktorer

Sykehuset har iverksatt massetesting av personalet. Totalt 15 ansatte ved sykehuset er bekreftet smittet, og sykehuset har gått i rød beredskap.

Asfeldt sier til NRK at utbruddet som har oppstått også handler om generelle rutiner blant folk flest.

– Det er menneskelige faktorer både blant pasienter og blant våre ansatte på sykehuset.

Lærdommen er at man ikke må ta for lett på smitteverntiltakene. Verken ute i samfunnet eller inne på sykehuset fordi det ifølge Asfeldt aldri kommer til å være null smitterisiko.

– Vi kan ikke alltid regne med at alle etterlever alle smittevernråd, sier Asfeldt som mener at det er flere faktorer som spiller inn.

– På grunn av travelhet, arbeidets karakter og på grunn av at vi er mennesker.

Folkehelseinstituttet er nå på plass i Hammerfest for å bistå i det omfattende smittesporingsarbeidet.

Jobber på spreng med smittesporing

Også i Tromsø er situasjonen alvorlig.

– Dette er skummelt. Det er alltid skummelt når vi har ukjent smitte i samfunnet, sier fagleder for Koronasenteret i Tromsø, Øivind Benjaminsen.

Sent mandag kveld ble det bekreftet ytterligere to smittetilfeller i kommunen. En av de smittede har så mange som 18 nærkontakter.

Men ingen vet så langt hvor vedkommende ble smittet, og kommunens smittesporingsteam jobber på spreng.

– Smittesporingsarbeidet så langt er omfattende. Vedkommende har et omfattende nærkontaktnettverk, med både kolleger og vennekrets, sier Benjaminsen.

– Vi har fått kontakt med alle nærkontaktene og har oppfordret dem til å teste seg.

Også ni personer er bekreftet koronasmittet ved Sør-Tromsøya sykehjem i kommunen. En av dem er student ved Universitetet i Tromsø.