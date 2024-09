– Det har vært en lang vei til der vi er nå.

Erica Johanne Waldemarsen fra Sauda og Cecilie Kleppe fra Harstad har reist til Oslo 17 ganger for å benytte seg av statlig støttet IVF-tilbud ved Universitetssykehuset i Oslo

14 reiser for innsett, en bomtur, en utredningstime og en time for sjekk.

– Vi valgte å ikke dra hjem mellom uttak av egg og innsett av embryo på grunn av smerter. Da ble det heller dyre hotellopphold.

Det forteller paret til NRK, samtidig som de blar gjennom sykehuspapirene.

– Jeg hadde nesten glemt hvor mye papirer det var, sier Cecilie lattermildt.

Spente og fulle av iver. De skal snart bli foreldre til en liten gutt, og gleder seg over at statlig støttet IVF kan bli tilgjengelig i Tromsø. Foto: Tora Jarnæs Vold / NRK

– De kunne plutselig ringe meg på kvelden dagen før en time, og si:

«Sett eggløsningsspørøyte nå, du har time kl. 12 imorra».

– Hadde tilbudet vært i Tromsø hadde saken vært en annen for oss, forteller nå gravide Erica til NRK.

Vil gi tilbud til alle barnløse i Nord

Fertilitetsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø tilbyr foreløpig bare behandling til ufrivillig barnløse i heterofile og ekteskapsliknende forhold.

– Pasienter som har hatt behov for behandling med donorsæd har derfor måtte reise til Oslo universitetssykehus eller til privat IVF-klinikk, sier Ida Terese Myrnes Olsen, ved IVF-poliklinikken i UNN til NRK.

UNN i Tromsø hadde tilsyn fra Helsetilsynet i 2022, der de ble vurdert som uegnet til å drive behandling med donorsæd.

– Men, i år har vi blitt godkjent, sier overlegen.

Ida Terese Myrnes Olsen, ved IVF-poliklinikken i UNN bekrefter at det nye tilbudet trolig vil ha oppstart i 2025. Foto: UNN

– Vi ønsker derfor å gi et behandlingstilbud til alle barnløse, inkludert lesbiske par og enslige kvinner så snart vi har kapasitet og egnede lokaler.

Myrnes Olsen bekrefter at dette trolig vil ha oppstart i 2025.

Les også: Lena og Gøran har leita i fire år

Vil gjøre familie mulig for flere

– Et tilbud på eget sykehus er en anerkjennelse.

Det sier Nina Wester, som for 10 år siden måtte betale 150.000 kroner, og reise til Danmark for å bli gravid uten partner.

Nina Wester måtte til Danmark for å få hjelp til å bli gravid som enslig. i dag kan tilbudet fås i Norge, og Wester synes det er en anerkjennelse at et slikt tilbud kan fås i eget land. Foto: Privat

– Jeg var 42 år og hadde ikke funnet noen å leve med. Jeg ville ha barn, og bestemte meg for å gjøre det på den måten. Jeg kan ikke se for meg hvordan det hadde vært i dag uten dattera mi, som nå er åtte år.

Wester tror dette vil bety veldig mye for kvinner i nord.

– At man kan gjøre det på et sykehus nært seg betyr at samfunnet viser at man aksepterer denne måten å være familie på.

Les også: hadde ingen karakterer fra VGS – nå er hun medisinstudent

Kortere reisevei for søskenforsøk

Erica og Cecilie har reist frem og tilbake i 4 år.

For dem var 34 flyreiser til og fra Oslo verdt strevet. Nå venter de på sin lille gutt som skal komme i januar.

Embryobilder blant sykehuspapirene. Paret gleder seg til å møte sin lille gutt i januar. Foto: TORA JARNÆS VOLD / NRK

– De som vil ha barn, vil ha barn uansett om du er skeiv eller enslig, og da gjør du det du må. men det hjelper at tilbudet er nærmere.

– Det er lettere tilgjengelig, sier Cecilie.