– Vi får smitte over daglig, har det vist seg. De siste to ukene er det rundt 12–13 personer som har fått påvist smitte ved grensen, sier Pål Gabrielsen.

Sør-Varanger er den eneste kommunen i Norge som grenser både til Finland og Russland. Men det er grensen til den østlige naboen som skaper mest bekymring for ordføreren.

Gabrielsen sier kommunen helst vil at politiet på grensestasjonen Storskog skal få myndighet til å returnere personer med påvist smitte tilbake til hjemlandet. Det får de foreløpig ikke.

– Politiet har ikke fått myndighet til å returnere personer med påvist smitte, men vi vet foreløpig ikke begrunnelsen for det, sier Pål Gabrielsen i grensekommunen Sør-Varanger.

Fram til nå har kommunen testet alle som passerer grensen og deretter plassert dem i karantenehotell. Nå har helseministerens gitt pålegg om innføring av hurtigtester ved grenseoverganger. Sør- Varanger kommune må likevel håndtere alle, også de med smitte.

Gabrielsen ønsker russiske sjøfolk velkommen og er glad for aktiviteten de skaper. Samtidig mener han at kommunen ikke må overbelaste helsevesenet lokalt. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Frykt for overbelastet sykehus

Ifølge ordføreren brukes 80 prosent av koronaressursene i kommunen på teststasjonen ved grenseovergangen til Russland.

Håndteringen av de russiske smittetilfellene går derfor utover helsetjenestene til lokalbefolkningen, mener Gabrielsen.

– Både behandling og karantene blir her. Og hvis det oppstår større problemer med dem som er smittet, så vil det overbelaste det lokale sykehuset.

Gabrielsen sier de vet at det transporteres smitte rundt til andre steder, til Tromsø, til Ålesund, til Båtsfjord og andre havner der russiske fartøy ligger.

Testsenteret for covid-19 på Storskog ble etablert høsten 2020. Siden har flere tusen reisende testet seg der. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Utfordrende smittesituasjon i Russland

Ifølge tall fra politiet i Finnmark kom 737 reisende fra Russland over Storskog i januar. De aller fleste av dem er russiske sjøfolk.

De er unntatt kravet om negativ koronatest tatt 24 timer før ankomst til Norge, men må fremdeles testes på grensen.

Det har ført til at importsmitten i Sør-Varanger kommune er nesten tre ganger høyere enn den lokale smitten.

Per 8. februar er 50 av totalt 68 koronatilfeller i Sør-Varanger registrert som «smittet i Russland». 37 av dem er sjøfolk.

Hittil i år har antall koronasmittede mer enn doblet seg, fra 29 til 68 tilfeller. Tallet er ikke høyt på landsbasis, men det er betydelig for den lille kommunen med litt over 10.000 mennesker.

Smittesituasjonen hos naboen i øst er nemlig svært utfordrende.

I det russiske nabofylket Murmansk, som teller litt over 300.000 innbyggere, har det blitt registrert 44.939 smittetilfeller.

Sjøfolk skal testes for koronaviruset på grenseovergangen. Resultatet kommer vanligvis i løpet av én til to dager. Da har de fleste kommet fram til sin båt og sitter i karantene. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Importsmitte ved flere grensestasjoner

Dersom det blir mulig å returnere personer med smitte, vil det gi bedre kontroll på smitten mener Pål Gabrielsen.

Ordføreren har sendt brev til regjeringen og bedt om større myndighet til politiet. Saliba Andreas Korkunc, statssekretær ved Helse- og omsorgsdepartementet, bekrefter i en e-post til NRK at de jobber med saken.

– Dette er en kjent utfordring. Det legges nå opp til å lage lokale avtaler ved de ulike grenseovergangene mellom politiet og kommunene.

Kaptein på en russisk fisketråler Denis Gusljakov er for hurtigtesting på grensa, men er mot at hele mannskapet returneres tilbake til Russland om viruset blir påvist hos én av fiskerne. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Glad for hurtigtester

Den russiske kapteinen Denis Gusljakov er en av 30 fiskere som jevnlig passerer grensen ved Storskog. Han er på vei til Tromsø for mannskapsbytte, og er glad for at det innføres hurtigtester. Men dersom hele mannskapet skal sendes tilbake til Russland, vil det bli et mareritt for næringen, mener kapteinen.

– Da blir det nødvendig å finne et annet mannskap, og båtene må ligge til kai. Dette vil bli en katastrofe for rederiene. Men ved hurtigtester blir det mulig å bytte én av fiskerne for å unngå liggetid på ti dager for båten, sier Denis Gusljakov.