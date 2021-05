Se for deg at du er på vinterøvelse i de innerste skoger i nord. Du er godt påkledd, ute er det kanskje mange minusgrader og sur vind. Og så må du tisse.

Er du mann, vet du hva du skal gjøre. Det er bare å gå litt unna, løfte ut snoppen og la det stå til.

Er du derimot kvinne, vet du nok også hva du skal gjøre. Men det er vesentlig mer omfattende. Du må dra ned ett og ett plagg, til du har både rumpe og lår bar.

Deretter må du finne balansen, og sette deg ned på huk. Innen den tid har du kanskje mistet all varmen du hadde samlet opp.

En tissetrakt lik den kaptein ved Forsvarets vinterskole, Vibeke Sefland har tatt i bruk, kan være løsningen på problemet.

Vibeke Sefland er instruktør ved vinterskolen til Forsvaret. Hun har en tissetrakt, kjøpt på en bensinstasjon i Alaska. Nå vil hun at alle kvinnelige soldater i Forsvaret får tilgang på et slikt produkt når de skal på oppdrag. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

– Jeg mener å ha funnet en god løsning, som både er billig og fungerer godt. Med en tissetrakt kan jeg stille meg opp på linje med gutta, uten å ta av meg flere lag med klær først.

Slik forklarer hun det til Forsvarets forum. Nå vil hun at alle kvinner i Forsvaret skal få mulighet til å bestille en slik.

– Gjør oppdrag enklere

Sefland får bred støtte fra kvinnelige medsoldater. Lone Lykke Andreassen, visespesialist i Luftforsvaret har selv kjent på utfordringen i kulden.

Flere av de kvinnelige soldatene drikker mindre når de er ute, for å slippe å gå på do ute.

– En tissetrakt vil gjøre det mye enklere for kvinner i felt å fungere mer optimalt som soldat. Da slipper vi å bruke ekstra tid på å kle av oss alle klær, sier Andreassen til NRK.

Lone Lykke Andreassen er visespesialist i Luftforsvaret. Hun har fått tilbakemeldinger fra sine mannlige kollegaer at det er bra hun belyser problemet. Foto: privat

Så lenge man finner en trakt som fungerer optimalt, klarer å ta unna væsken og lede det ergonomisk videre, så tror hun dette er et kjempegodt tiltak.

Og hun mener det har helt klart operativt grunnlag for å kjøpe det inn.

– Vi bruker penger på mye annet som kanskje ikke er like nødvendig. Hvis vi kan investere i noe som gjør oppdraget enklere og velferden bedre for soldater, så tenker jeg det er veldig smart, sier Andreassen.

Slik er en tenkt løsning på en tissetrakt. Lang, og hard. Foto: Frederik Ringnes / NRK

Lang, og hardt materiale

Det er ikke lenge siden kvinner i Forsvaret kjempet gjennom å få tilgang på noe så grunnleggende som gratis bind og tamponger på depot.

Depot er Forsvarets lager, der vernepliktige og ansatte får utlevert nødvendig utstyr når de er i tjeneste.

Selv om det finnes tissetrakter på markedet, vil ikke den fungere for soldatene. Vibeke Sefland forklarer at trakten må ha spesielle krav.

– Vi trenger en som er laget av hardt materiale, og som er lang nok til å manøvrere seg gjennom alle lag med klær og utrustning, sier Vibeke Sefland.

Hun har funnet et eksemplar på en bensinstasjon i Alaska. Det er egentlig en trakt for å fylle drivstoff på snøskutere, men den fungerer, sier Sefland. Hun har festet en carabiner til, for å kunne henge den på sekken.

– Ved bruk av trakt kan man bokstavelig talt tisse på linje med gutta, sier hun.

Stående tissing er noe mange kvinner har misunt menn opp gjennom tidene. Nå håper kvinner i Forsvaret at de snart kan stille likt med personer med penis, når de er ute på oppdrag. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Kartlegge behov

For å få tilgang på nye varer, må det først bestilles et behov fra en avdeling, og til Forsvarsmateriell. Deretter må sistnevnte finne en god løsning på behovet, for så å levere en handleliste til Forsvarets logistikkorganisasjon. Så må produktet kjøpes inn.

Først da kan de ulike avdelingene bestille varen.

Forsvarets vinterskole ved seksjonssjef Knut Hummelvoll har fremmet forslag til å anskaffe varen.

Talsmann i Hæren, Eirik Skomedal forteller at det pågår nå dialog mellom vinterskolen og Forsvarspersonell.

Så får man se hvor veien videre går.

– Det kan bli en hurtig løsning der vi prøver det ut som et prosjekt, og det kan hende det ikke blir noe av. Det kommer an på om brukeren, altså kvinnene, vil ta det i bruk, sier Skomedal.