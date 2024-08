Vikarlege granskes – jobbet nesten full stilling i Norge og Danmark samtidig

– Dette er en forferdelig sak. De som jobber på røntgenavdelingen er bekymret for pasientene som nå uttrykker bekymring, sier Grete Birgithe Steinry Åsvang til NRK.

Hun leder diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Det var her vikarlegen, som granskes av helsemyndigheter i flere land for alvorlige feil, jobbet over flere år.

I et brev fra UNN til Helsetilsynet, sendt i begynnelsen av mai, kommer det frem at mannen jobbet fra hjemmekontor for sykehuset de siste årene av arbeidsforholdet.

Vikarlegen skal over flere år ha brukt bare noen få sekunder på å kvalitetssikre røntgenundersøkelser av pasienter.

Til nå er det avdekket feil i tolv undersøkelser mannen har vært involvert i, mellom desember 2021 og august 2023.

Tidsbruken røntgenlegene bruker på undersøkelser kan variere mye. UNN mener likevel at vikarlegen har brukt for kort tid på flere av undersøkelsene han har gjennomgått. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Legen er midlertidig fratatt autorisasjon som lege i Norge og Danmark, og granskes også i Sverige.

NRK har vært i kontakt med vikarlegens norske advokat, men han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det har heller ikke lyktes NRK å få svar på gjentatte henvendelser direkte til mannen.

Dette er saken Til nå har UNN gått gjennom 560 av undersøkelsene vikarlegen har vært involvert i mellom desember 2021 og august 2023.

I tolv av dem har de avdekket alvorlige feil.

Fem av pasientene er døde, uten at sykehuset har greid å avdekke en sammenheng mellom de oversette røntgenfunnene og dødsårsaken.

De siste syv er vurdert på nytt, og noen har gjennomført nye undersøkelser. UNN har konkludert med at legens slurv ikke har ført til forverrede prognoser for disse.

Et internt varsel ved UNN høsten 2023 førte til at sykehuset avdekket at vikarlegen hadde brukt det de omtaler som uforsvarlig kort tid på å kvalitetssikre røntgensvar.

UNN meldte saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som etter kort tid sendte saken til Statens helsetilsyn.

I desember 2023 beslutter de midlertidig å frata legens autorisasjon som lege og spesialist i radiologi.

Jobbet fra hjemmekontor

Sommeren 2018 fikk legen en hjemmekontorløsning, etter å ha jobbet fysisk i Tromsø for UNN siden 2016.

Han jobbet ikke for UNN under covid-pandemien. Fra januar 2022 jobbet han primært fra hjemmekontor.

– Før pandemien hadde han jobbet mest med å beskrive en type generelle røntgenundersøkelser. Fra desember 2021 jobbet han også med CT-undersøkelser, sier Åsvang.

– Dette er en mer kompleks undersøkelse, og det er disse det nå er gjort en regranskning av.

CT-maskinen tar bilder av pasienten, som røntgenleger senere skal se gjennom og beskrive. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

I løpet av 2022 og frem til høsten 2023 var han fysisk på jobb i Tromsø i fem perioder, i syv til ti dager hver gang, opplyser hun.

Ifølge UNN er det ikke uvanlig for røntgenleger å ha muligheten til å jobbe hjemmefra, men dette er en løsning de bare tilbyr leger som først har jobbet fysisk i avdelingen over flere perioder tidligere.

I brevet til Helsetilsynet skriver de at vikarlegen var en de gjennom flere år hadde samarbeidet med og blitt godt kjent med.

«Han fremsto som imøtekommende, ansvarsfull og ga et tillitvekkende inntrykk.», skriver UNN.

Var ansatt i Danmark samtidig

Dokumenter NRK har fått innsyn i viser at vikarlegen høsten 2023 var ansatt i en full stilling ved et sykehus i Danmark, samtidig som han jobbet for UNN.

Åsvang sier til NRK at de var kjent med at han jobbet ved et annet sykehus i hele perioden de nå gransker, altså fra desember 2021.

Hun er ikke kjent med stillingsprosenten hans ved dette sykehuset.

– Avtalen var at han skulle jobbe hos oss når han ikke jobbet der, sier hun.

Klinikksjef Grete Birgithe Steinry Åsvang. Foto: Simen Wingstad / NRK

Jobbet i snitt 38 timer i uken

NRK har spurt UNN om hvor mye vikarlegen jobbet for dem i perioden han nå granskes for å ha gjort alvorlige feil, altså desember 2021 til august 2023.

Sykehuset opplyser at mannen fakturerte mellom én og 60 timer per uke.

I gjennomsnitt 38 timer de ukene han jobbet for dem.

Full stilling er som regel 40 timer per uke, men man kan jobbe opp mot 60 timer, opplyser Åsvang.

– Har han arbeidet like mange timer som det han har fakturert dere for?

– Vi har grunn til å tro at han ikke har jobbet så mye som han har fakturert oss for.

Mens vikarlegen jobbet fra hjemmekontor var UNN i jevnlig kontakt med ham via telefon og e-post. Han skal ikke ha gitt uttrykk for at han følte seg stresset eller presset i forhold til arbeidsbelastning, skriver UNN.

«Det var med andre ord ikke noe som tilsa at vi burde sjekke om han brukte tilstrekkelig tid når han signerte undersøkelser, selv om vi var kjent med hans arbeidsforhold ved annen røntgenavdeling.»

UNN skriver også at de ikke har noen rutiner for å sjekke tidsbruken til røntgenlegene.

– Tidsbruken varierer veldig fra undersøkelse til undersøkelse, sier Åsvang.

– Men det er ingen av undersøkelsene vi nå gransker hvor det er mulig å gjøre en god jobb på bare noen sekunder.

Røntgenbilder som er beskrevet av en underordnet lege under opplæring, skal kvalitetssikres av en spesialist. Foto: Simen Wingstad / NRK

Skal granske flere prøver

Til nå har UNN primært sett på undersøkelser hvor vikarlegen skulle kvalitetssikre en underordnet leges vurdering av bilder, men etter sommeren vil de også se på arbeidet han har gjort på undersøkelser han selv har hatt ansvar for.

– Stikkprøver viser at kvaliteten på arbeidet hans i disse undersøkelsene heller ikke har vært optimal, sier Åsland.

– Har det tidligere vært grunn til å tvile på at han har vært kvalifisert til oppgavene han har hatt?

– Nei, det har ikke det. Det har heller ikke vært sånn at han har gitt uttrykk for at han har hatt stor arbeidsbelastning. Han har jobbet det han har hatt mulighet til, og vi har ikke forsøkt å få ham til å gjøre mer.

Legen var over flere år vikar ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen

Klinikksjefen legger til:

– Det er jo noe han har måttet vurdere selv, og det har vi også vært tydelige på overfor ham.

– Har det vært noen varsler internt på ham tidligere?

– Jeg har forstått at det ble uttrykt bekymring like i forkant av at dette ble oppdaget. Leger under spesialisering skal ha reagert på at de sjeldent fikk tilbakemeldinger på arbeidet sitt.

Kunne regulere selv hvor mye han jobbet

Da vikarlegen begynte å jobbe ved UNN var antall timer i uken definert i kontrakten, skriver sykehuset. Etter hvert regulerte mannen dette selv.

Begrunnelsen var at behovet for bistand var stort, som følge av lav bemanning av faste radiologer med kompetanse på denne typen bilder.

– Ser dere bemanningsutfordringene i sammenheng med at dette kan ha foregått?

– Vi har jo hatt bemanningsutfordringer over noen år. Det er ikke noe vi ser bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. Men den situasjonen vi har med bemanning, er jo ikke årsaken til at dette kunne skje. Dette er snakk om en lege som rett og slett ikke har gjort det han skulle gjøre.

Helsetilsynet vil ikke kommentere saken så lenge den fortsatt er til behandling.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark opplyser til NRK at de, sammen med Helsetilsynet, vil gjennomføre et stedlig tilsyn med radiologisk avdeling ved UNN i løpet av september.

Åsvang håper saken snart kan avsluttes.

– Dette er jo en sak som er vanskelig å ha åpen og uavklart for mange parter.