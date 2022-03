Kjære alle Kimek og Kimek Offshore ansatte, med familie og sympatisører, samt alle dokker andre som leser dette.

I dag er det ett år siden Anita måtte gi tapt for kreften. Det er altfor mange som får denne fryktelige sykdommen, så Trine, enig med det som står på armbåndet ditt: FUCK CANCER!

Æ blir enda fuktig i øyekroken når jeg tenker på dokker som sto oppstilt utenfor Dampsentralen, som en siste hilsen da vi kjørte på vei mot kirkegården. Gla i dokker.

2022 skulle jo bli et fint år for oss i Kimek-familien ... Men nu e æ oppriktig bekymra..

Det som utspiller sæ i Ukraina om dagen e forferdelig. Æ har arbeida med mine Russiske kunder, kolleger og venner i 34 år, og æ hadde ikke i mine mørkeste mareritt tenkt at Kreml skulle gå til krig mot Ukraina. Reportasjene vi ser der nede fra er intet annet enn forferdelig. Kvinner, barn og uskyldige blir drept i en helt meningsløs krig.

Det er ingen tvil om at det er Ukrainerne det er mest synd på, og det er viktig at vi yter humanitær hjelp, men vi skal samtidig huske at det Russiske folk også er hardt rammet av dette. Jeg tror ikke den vanlige Russer er for denne krigen, og vi må passe oss vel for at vi ikke stigmatiserer et helt folk. Vi må klare å skille mellom folk og regime.

Jeg håper inderlig at vi har kløkt nok til å ta godt vare på «våre» Ukrainere og Russere som bor i Kirkenes, eller i resten av Europa. Mange av dem arbeider i Kirkenes og gjør en strålende jobb. De har kjøpt hus og leiligheter, flyttet hit med kone og barn. Har også sett Ukrainske og Russiske innbyggere demonstrere sammen mot krigen i Ukraina utenfor Konsulatet. Tenk over hva det koster de Russiske, selv om dette kanskje er lite i forhold til det som skjer i Ukraina, men likevel. Jeg håper inderlig at vi behandler dem skikkelig, slik vi behandler alle andre. Tenk hva barna deres må føle når de ser dagsrevyen. Håper skoleverket har iverksatt tiltak så de Russiske barna kan ha det best mulig i denne vanskelige situasjonen.

Så over til hva dette kan gjøre med Sør-Varanger og våre bedrifter...

Slik det ser ut nå for meg, så er det tilnærmet umulig å få gjort pengetransaksjoner mellom Russland og Norge, selv fra banker i Russland som ikke er omfatta av sanksjonene.

En del Norske firma har selv iverksatt sanksjoner mot selskaper som handler med Russiske kunder, slik at de sier nei til å levere reservedeler, hvis de skal monteres på Russiske båter.

Dette betyr at man rammer i første omgang oss som lever av Russiske kunder, og som i alle år har blitt sett på som viktige når det gjelder å opprettholde befolkningen i de grensenære områdene.

Så har vi en fiskeriminister som spør EU om ikke vi skal stenge havnene for Russiske fartøy?

Våre kunder og de som bruker havnene våre er ikke omfattet av dagens sanksjoner! Hvis vi utelukker Russiske fartøy fra Norske havner, hva tror vi da vil skje med de bilaterale avtalene vi har landene imellom? Tror vi da at avtalene om hvordan vi deler fiskeriressursene, Svalbard traktaten etc vil bli overholdt?

Jeg håper inderlig og oppfordrer innstendig til at Regjeringen går klart ut og sier at det er REGJERINGEN som skal styre sanksjonene, at dette ikke er noe bedriftene skal iverksette selv.

Vi kommer til å være naboer til Russland også etter at denne forferdelige krigen er over, men igjen: DET ER FORSKJELL PÅ FOLK OG REGIME!

Æ e veldig redd for at æ nu skremmer både våre ansatte og andre innbyggere primært i Øst- Finnmark, men føler æ må prøve å beskrive situasjonen slik æ ser den.

Den maritime næringa i Kirkenes omfatter mer enn 600 arbeidsplasser, direkte og indirekte, som lever av og leverer tjenester til den maritime næringa, hovedsakelig den Russiske.

Dette er den næringa som sørger for at det kommer «friske» penger inn til Sør-Varanger.

Slik det ser ut for meg i dag, så risikerer vi at alle disse arbeidsplassene er borte veldig snart, og hva vil da skje med de øvrige tjenesteytende næringer her i kommunen?

Men æ har på ingen måte gitt opp. For Kimek, et 2020 med Corona, et 2021 med Corona, tipping av båt i heisen, og båtbrann, så får vi krigen i Ukraina, og alle sanksjonene i fanget i 2022, når vi endelig hadde fått opp farta igjen. Begynner å jo å lure på hvorfor vi har gjort oss fortjent til dette.

Ja, æ e klar over at det æ tar opp er bare bagateller i forhold til de lidelsene de i Ukraina gjennomgår, men de får det ikke bedre om vi rammer egne virksomheter.

Tror nok dessverre at de sør i landet har liten eller ingen forståelse for hvordan vi her oppe på grensen til Russland tolker situasjonen, og det gjør utfordringene våre ekstremt store.

7 banker har ifølge EU blitt sperret fra å overføre penger fra Russland, men slik det ser ut for oss så rammer dette alle bankene i Russland. (håpe æ tar feil)

Slik jeg ser det så er vi nok nødt til å iverksette permitteringer, selv om vi har oppdrag. Det nytter ikke å arbeide hvis kunden er avskåret fra å betale.

Skal møte Finansministeren og Næringsministeren den 8 mars. (håper de har med gave, for det e i tillegg til kvinnedagen, min bursdag).

Budskapet til dem blir som følger:

Sørg for at Regjeringen går ut og sier at alle sanksjoner skal komme fra dem. Bedrifter og andre skal ikke innføre egne sanksjoner.

Reduser varslings og betalings plikten ved permitteringer til to dager. Dagens regler er 14 og 15 dager.

Iverksett målretta støtte umiddelbart til de bedriftene som er rammet av sanksjonene. Bedriftene må også få rimelige statsgaranterte likviditets lån, slik det ble praktisert under Corona epidemien, hvor bankene garanterer for 10% og staten for resten. Dette for å kompensere blant annet for betalingene fra ikke sanksjonerte selskaper som er blokkert av sanksjonene.

Gjeninnfør regelen om at bedrifter må ha hovedkontor og hoved virksomheten sin i 0 avgifts sonen, for å slippe å betale arbeidsgiver avgift. De som tilfredsstiller dette, vil også ha samme avgift når de arbeider utenfor sonen. I dag pendler bedrifter sørfra til 0 sonen, slipper å betale arbeidsgiveravgift, så lenge de arbeider mer enn 50% av måneden i redusert sone. Dette må opphøre!

Statsstøtte reglementet: Fjern regelen om at hvis du har tapt 50% av egenkapitalen din, så må du betale full arbeidsgiver avgift, selv om du er registrert i redusert sone.

Når regjeringen har ordnet opp i dette, så har vi en forhåpentligvis solid grunnmur som vi kan bygge videre på, for å snu oss mot nye produkter og markeder.

Beklager at dette ble veldig langt, men æ har brukt hele gårsdagen på å forfatte det...

Igjen, kjære alle Kimek og Kimek Offshore ansatte, med familie og sympatisører, samt alle dokker andre som leser dette...

Stolt av å arbeide med dokker, skal gjøre hva vi kan for at ting skal normalisere sæ så fort som mulig.

Æ har flere ganger de siste årene sagt at et sted langt der fremme skinner sola. Selv for en evig optimist som mæ, så ser det for tiden bekmørkt ut, selv om kalenderen sier det går mot lysere tider...

Ta vare på familien og venner, send varme tanker til de som lider under krigen, uansett hvilken nasjonalitet de har.

Mvh Greger