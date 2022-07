Det gjelder vernepliktige som møter opp fra oktober. Årsaken er at det nesten er tomt for enkelte av joggesko-størrelsene, og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) klarer ikke levere flere, ifølge et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i.

FLO oppfordrer forsvarsgrenene til å vurdere om de må endre på noen av aktivitetene sine som følge av utstyrsmangelen.

De ber også forsvarsgrenene om å vaske håndklærne ettersom lagrene sannsynligvis blir tømt i løpet av neste år.

– Uønsket situasjon

Det kommer en leveranse med 25.000 par skytebriller til høsten. I mellomtiden skal Forsvaret gjenbruke skytebrillene de allerede har.

– Generelt er leveranseavvik en uønsket situasjon som kan påvirke innrykk og videre tjeneste, sier stabssersjant, Aleksander Engborg Hage ved Forsvarets kommunikasjonsenhet.

I fjor ble det kjent at nye soldater får utlevert gjenbrukte truser, sokker og BH-er ved innrykk.

– Kritikkverdig

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Viktor Fladmoe, er lite glad for den langvarige utstyrsmangelen. Foto: Privat

Viktor Fladmoe, hovedtillitsvalgt i Hæren, forklarer til NRK at utstyrsmangel har vært en utfordring over tid. Han mener Forsvaret burde ha jobbet bedre for å unngå at man havnet i en slik situasjon.

– Når man kaller inn norsk ungdom til en tjeneste, så skal det ikke være deres ansvar å sørge for at de har bra nok utstyr.

– Det er ikke alle som har joggesko som er av god nok kvalitet til at de skal fungere i et helt år under hard fysisk aktivitet. Det er absolutt kritikkverdig av Forsvaret som ikke klarer å levere dette, sier han til NRK.

Soldater i Garnisonen i Sør-Varanger har måttet gå med hullete ullklær fordi det ikke var nok på lager. I vinter sa FLO at de håper å unngå dette ved å gjenbruke undertøy. Bildet er tatt for noen år siden. Foto: Stian Solum / Forsvaret

For mange er det kanskje ikke et problem å ofre et par joggesko, men man må ta utgangspunkt i at ikke alle har det utstyret som kreves, mener Fladmoe.

Han sier også at han har hørt fra tidligere vernepliktige som har fått utdelt brukte sko.

– Det (utstyrsmangel, journ.anm.) er en trend som har vart lenge. Og jeg tenker at det er ganske latterlig at man ikke har fått ordnet opp i det problemet. Hvis man pålegger noen å gjøre en tjeneste i et år, så er det Forsvaret sitt ansvar at man har det utstyret man trenger.