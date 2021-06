NRK har fått innsyn i et varsel om kritikkverdige forhold ved bilambulansetjenesten i Finnmark.

I varselet beskyldes Finnmarkssykehuset for å bryte Vegtrafikkloven, Arbeidsmiljøloven og Helsepersonelloven ved å ikke tilrettelegge for hviletid.

– Nå er jeg så lei av hvordan Finnmarkssykehuset holder på, sier verneombud i Alta, Gro-Anita Olsen Sætrum.

Varselet ble sendt i september 2020, men ingenting har blitt bedre ifølge verneombudet.

Finnmarkssykehuset sier på sin side at de har jobbet målrettet med forbedring etter at de mottok varselet.

– Jeg er dritt lei, sier verneombud og ambulansearbeider i Alta, Gro-Anita Olsen Sætrum. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Frykter for liv og helse

– Jeg vet aldri når jeg får sovet neste gang når jeg går på disse vaktene.

Olsen Sætrum var på en såkalt to døgns-vakt da NRK møtte henne.

Slik hadde arbeidsdagen til Gro-Anita Olsen Sætrum vært Startet på jobb Gro-Anita Olsen Sætrum startet på jobb klokken 12.00.

Ferdig på jobb Klokken 02.30 var hun ferdig for dagen.

Starter på jobb igjen Åtte timer senere måtte hun ut på en ny tur.

Fortsatt på jobb Hun var på jobb da NRK møtte henne. Vis mer

Da vi møtte henne følte hun seg heldig.

– I dag er jeg heldig fordi jeg har fått sovet. Ofte får du kanskje tre timer og så er hviletiden din over.

Hun sier at de får minimalt med søvn hvert døgn de er på jobb.

– Jeg har vært så trøtt at jeg ikke skjønner hva som feiler pasienten, sier Olsen Sætrum.

Olsen Sætrum går både to døgns-vakter og tre døgns-vakter. Hun sier at det ofte føles som om hun har vært på fylla i tilsvarende antall dager når hun er ferdig.

– Og så må du bruke tre dager på å hente deg inn, og etter det skal du på jobb igjen i to nye døgn. Det er arbeidshverdagen i Alta.

Olsen mener det er flere ting som gjør at det kan være utrygt å være ambulansearbeider og pasient på veiene i Finnmark. Uvær, glatte veibaner og mørketid er utfordrende nok i seg selv, og blir enda verre hvis sjåføren ikke har fått hvilt nok.

– En ting er at man kan krasje på tur ut, men du kan også gjøre fatale feil ute hos pasienten fordi at du føler at du egentlig burde vært hjemme og sovet. Det er konsekvensen av den rovdriften som blir drevet på oss til tider.

Hun forklarer at det er arbeidsgiver og fagforeningene som skal passe på at hviletiden blir ivaretatt i henhold til lokal avtale.

– Både ambulanseforbundet Delta og Fagforeningen har vært passive når det kommer til ordningen ambulansearbeiderne i Alta har, sier Olsen Sætrum.

Og det er ingen som kontrollerer hvor mange timer ambulansearbeiderne faktisk er på veien.

Olsen Sætrum sier også at arbeidsgiver har fratatt de ansatte muligheten til å melde bilen ut av drift. Og at Finnmarkssykehuset med dette bryter arbeidsmiljøloven.

– Har mistet troen på offentlige instanser

Det første varselet ble altså sendt i september i 2020. Det omhandlet flere punkter med det verneombudet mente var kritikkverdige forhold på arbeidsstedet.

Det ble også sendt et eget varsel på hviletid i mars i år.

I desember 2020 omtalte Altaposten denne saken.

Olsen Sætrum sier at de ikke kommer til å slutte å kjempe før Finnmarkssykehuset har fått en bedre ordning på plass.

Verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum har en stor perm med dokumentasjon på arbeidsforholdene ved ambulansestasjonen i Alta. I varslet er det listet opp 14 punkter. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Etter det Olsen Sætrum mente var manglende respons fra arbeidsgiver, sendte hun varselet videre til Arbeidstilsynet, Helsetilsynet og Vegvesenet.

Men heller ikke fra de disse instansene følte ambulansearbeiderne i Alta at de fikk hjelp.

– Ingen av dem kunne gjøre noe. Helsetilsynet sendte varselet til fylkesmannen som sendte det tilbake til Finnmarkssykehuset. Statens vegvesen sa at det var politiet som måtte behandle lovbrudd på vegtrafikkloven.

– Har dere vurdert å anmelde disse lovbruddene?

– Vi har snakket om det, men det sitter langt inne å ta det skrittet og faktisk gjøre det.

Hun har mistet troen på at det hjelper.

– Er det vits i å gå til politiet når det ikke skjer endringer når man varsler om ting? Jeg har mistet skikkelig troen på offentlige instanser.

Verneombudet i Alta har mistet troen på at hun kan få hjelp til en bedre arbeidshverdag fra offentlige instanser. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Hviletid er en utfordring i Norge

Ola Yttre er forbundsleder i ambulanseforbundet Delta.

Han sier at det å få gjennomført hviletid er et nasjonalt problem for ambulansearbeidere.

– Vi har store utfordringer med å få god nok hvile ettersom antall oppdrag har økt over år.

Han forklarer at når en ambulansearbeider er på jobb, er det kun den aktive tiden i bilen som registreres. Man tar ikke med i betraktningen de andre tingene som ambulansearbeiderne nå er pliktig til å gjøre i løpet av en arbeidsdag.

Leder i ambulanseforbundet Delta sier at utfordringer med hviletid er et nasjonalt problem. Foto: Delta

– Når du da melder ifra om at du er sliten og trenger hvile, blir du ofte møtt med: «Her står det at du bare har vært aktiv i x antall timer», forklarer Yttre.

Han syns det er rart at det er noen andre som skal bestemme når en ambulansearbeider er sliten.

– Det burde være ene og alene arbeidstaker selv som bestemmer når du skal ha hvile, sier forbundslederen.

– Dagens turnus gir for stor belastning

Til NRK sier klinikksjef for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, at de er enige i at det er utfordringer med den turnusen ambulansearbeiderne har.

– Vi vil redusere risikoen for å komme i situasjoner som varselet beskriver, sier klinikksjefen.

Nilsen er imidlertid ikke kjent med at ambulansearbeiderne frykter for liv og helse til både arbeiderne og pasientene.

– Men vi tar det selvsagt svært alvorlig.

Han sier videre at det er mulig å ta en ambulanse ut av drift, men at det er enhetslederen som må gjøre det. Den samme enhetslederen må i så fall hente inn nytt personell for å ivareta beredskapen.

Klinikksjef Jørgen Nilsen tar innholdet i varselet på alvor og har foreslått turnusendringer. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Har dere vurdert å endre på rutinene deres for hviletid?

– Finnmarkssykehuset har blant landets beste ordninger med hviletid ved døgnvakter, sier klinikksjefen.

Klinikksjefen sier at de har forsøkt å innføre en ny turnus hvor man i Alta skal ha tre sykebiler, istedenfor to, slik som det er i dag.

Han mener at dette vil redusere belastningen.

– Vernetjenesten og tillitsvalgte har imidlertid ikke ønsket dette, sier Nilsen.

Til dette svarer verneombud Olsen Sætrum at det ikke vil la seg gjøre, uten at man øker bemanningen ved stasjonen.

– Uansett hvor mye man endrer turnusen vil turene fortsatt komme hele døgnet, sier hun.

Nilsen sier han er positiv til en nasjonal rutine for hviletid for ambulansearbeider.

– Vi støtter en standardisering, nasjonalt eller regionalt.