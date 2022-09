Sissel er verdens nordligste birøkter

– Jeg har et stort ansvar. Dette er levende dyr som jeg må ta vare på og sørge for at de har det bra.

Sissel Goodgame passer godt på de 500.000 biene sine, og det med god grunn. Som verdens nordligste birøkter er utfordringene mange.

Vintersesongen for biene i Lakselv er åtte måneder. Det er dobbelt så lenge som vinteren varer for biene lenger sør i landet.

– Å være birøkter i nord er kun for helt spesielt interesserte, sier verdens nordligste birøkter, Sissel Goodgame. Foto: Ine Eftestøl / NRK

I tillegg er temperaturene i Finnmark ustabile, og nordavinden kan være nådeløs for de små biene.

– Vi er bare to birøktere her i Vest-Finnmark. De andre ga opp. Men jeg skjønner det, fordi du har så mye motstand her oppe, sier Goodgame.

– Kort sesong og lange vintre

Jon Even Ballo, som bor i Pasvik, begynte med birøkt i august 2021, og tok nybegynnerkurs hos Sissel Goodgame.

– Det er ganske dristig eller ambisiøst, for det er mye som skal klaffe. Det er jo korte sesonger, harde og lange vintre, sier Ballo.

Kommunikasjonsansvarlig i Norges Birøkterlag, Astrid Bjerke Lund, sier at det ikke gitt at en dronning fra for eksempel Halden egner seg i Finnmark.

– Om Ballo får til å produsere dronninger, vil han avle på de dronningene som passer best i det nordlige klimaet – de som klarer lange vintre, og flyr ut for å lete etter nektar selv om det er litt kjølig luft.

– Det er utfordrende å avle dronninger langt mot nord på grunn av værforholdene, for paringen trenger godvær! En dronning som er nyklekt blir kjønnsmoden etter en uke, og da bør paringen skje i løpet av et par uker, sier kommunikasjonsansvarlig i Norges Birøkterlag, Astrid Bjerke Lund. Foto: Norges Birøkterlag

Kun 20 kilo honning i året

Det tøffe arktiske klimaet fører til at langt flere bier dør om våren. Dermed tar det lang tid for bikubene å bygge seg opp.

Og det går utover produksjonen.

– Da jeg var birøkter på Vestlandet produserte mine ti bikuber mellom 250 kilo og 500 kilo honning hvert år. Her i Lakselv gir mine ti bikuber bare 20 kilo hvert år, sier Goodgame.

Biene til Sissel Goodgame må tåle en lang vinter og en ustabil sommer. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Må hente dronninger i posten

På postkontoret i Lakselv har Goodgame akkurat hentet en helt spesiell pakke.

I pakken er det seks dronningbier som allerede har vært paret. Framtiden til verdens nordligste birøkter er avhengig av at dronningene har overlevd den lange turen i posten.

Fakta om bier Ekspandér faktaboks Bier er en insektoverfamilie i ordenen årevinger. Best kjent er de sosiale artene som honningbie og humler, der man finner kastedannelse, arbeidsdeling og overlappende generasjoner.

De fleste bier er imidlertid enslige, solitære, det vil si at hver enkelt hunn har eneansvaret for sine larver, selv om flere hunner bygger reir på samme lokalitet. Arten honningbie produserer honning og er gjennom birøkt blitt spredt over hele verden.

Bier lever kun én sesong. Bikuben er derfor helt avhengig av å produsere nye bier hvert eneste år. Vanligvis skjer dette ved at dronningbien på sommeren flyr ut av kuben, og parer seg for å produsere en ny dronning. Kilde: Store Norske Leksikon

Men ustabilt sommervær og arktisk klima gjør at dronningene ikke klarer å pare seg i Lakselv.

I en liten pakke i posten ligger framtiden for bikubene til Sissel Goodgame. Inne i pakken er seks parede dronningbier. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Goodgame er derfor spent da hun åpner den lille pakken.

– Og her ser vi at alt rører seg i alle fall, sier birøkteren lettet.

Dermed ser det ut til at også neste sesong er reddet for verdens nordligste bikuber.

Ballo prøver også å øke bimengden i nord.

– Jeg prøver å pare dronninger, så vi kan få utvidet bimengden vi har her i nord, ved å få flere bifolk og utdanne flere som driver med det samme. Og få et større samfunn rundt det, forteller han.

Veldig populær

Honningen som biene i Lakselv produserer, er ikke helt som vanlig norsk honning.

Biene her har nemlig ingen røsslyng å beite på. Dermed har ikke honningen den karakteristiske smaken som nettopp røsslyngen gir.

– Honningen er søt og har en mye mildere i smak. Den er veldig populær, forteller birøkteren stolt.

For at flest mulig skal få smake den spesielle honningen, fordeler Goodgame de 20 kiloene hvert år på små glass.

For at flest mulig skal få smaken på verdens nordligste honning, selger Goodgame honningen i små glass. Eksklusiv smak betyr også eksklusiv pris. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Den arbeidsomme kampen for å holde bikubene i live, gjør at kilosprisen blir langt høyere.

– Folk forstår det, og kjøper til en høyere pris. Likevel så svarer det seg ikke økonomisk for meg.

Var livredd bier

Hennes liv som birøkter startet i England for 13 år siden.

– Jeg startet på et birøkterkurs og var livredd for bier, sier Goodgame.

I hennes første møte med hundretusener av bier forsvant redselen overraskende fort.

– Jeg ble forelsket i biene. Hun fortsetter:

Det er når Sissel Goodgame har tusenvis av bier susende rundt seg at hun trives best. Foto: Ine Eftestøl / NRK

– Når jeg åpner opp en bikube, og biene mine surrer omkring meg, da glemmer jeg alt annet. Jeg kobler helt av fra både jobb og privatliv. Det er det beste.

Og dersom du er blant eierne av et glass med verdens nordligste honning, er beskjeden fra den ivrige birøkteren klar:

– Denne honningen skal for all del ikke i teen! Men den er veldig god på iskrem, og passer godt på brødskiva, forteller Sissel Goodgame.