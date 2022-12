To millioner år gamle fragmenter har blitt oppdaget på Grønland i det som er et historisk forskningsfunn.

En dansk-ledet forskningsgruppe, der også norske forskere har bidratt, har nemlig funnet DNA fra et helt økosystem som eksisterte for to millioner år siden.

Studien er publisert i tidsskriftet Nature.

Hva er egentlig DNA? Ekspandér faktaboks DNA er arvestoffet som finnes i alle celler, og har to hovedfunksjoner: DNA inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. Dette kan for eksempel være fargen på en blomst eller blodtypen hos et menneske. Disse oppskriftene kalles gener.

DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres (arves) fra en generasjon til den neste. Alt DNA må kopiere seg selv når nye celler dannes ved celledeling. De nye cellene har helt likt DNA. Selve DNA-kopieringen kalles DNA-replikasjon. Navnet DNA er en forkortelse som står for deoxyribonucleic acid, eller deoksyribonukleinsyre på norsk. DNA er et kjemisk stoff, en nukleinsyre, som består av store molekyler. DNA har form som en lang, dobbelttråd heliks hvor genene ligger etter hverandre på rekke. Disse trådene er pakket tett sammen i kromosomer. Antall kromosomer varierer fra art til art. For eksempel har mennesket vanligvis 46 kromosomer, mens bananfluer har åtte kromosomer.

Grensesprengende

I 2021 meldte forskere ved UiT om funn av verdens eldste DNA. Det kom fra mammuter som levde for rundt en million år siden. Forskere ved Universitetet i Tromsø har også bidratt i arbeidet med det nye DNA-funnet, som altså er dobbelt så gammelt.

– DNA kan brytes ned raskt, men vi har vist at under de rette omstendighetene kan vi nå gå lenger tilbake i tid enn noen kunne ha våget å forestille seg, sier professor Eske Willerslev.

Han er blant annet direktør for Lundbeck Foundation GeoGenetics Center ved Københavns Universitet.

Forskerne har hentet DNAet fra sedimenter.

Arvestoff fra mastodont, tuja, bjørk, reinsdyr, gjess og mer forteller om økosystemet på Grønland for to millioner år siden. Den gang var Grønland et langt varmere sted.

Professor Inger Greve Alsos ved UiT er en av forskerne som står bak DNA-studien. Foto: UiT – Norges arktiske universitet

Forskerne Inger Greve Alsos og Alexandra Rouillard ved UiT har deltatt i studien fra norsk side.

– Vi sprenger hele tiden grensene for hva som er mulig å utforske, sier Alsos til NRK.

– Dette er den tida der Arktis begynner å dannes, da nedkjølingen av jorda begynte, forteller professoren.

Det var et klima på nordlige Grønland på den tiden der det må ha vært varmt nok for trær, forteller hun. Det er snakk om arter som man slett ikke forbinder med nordområdene i dag.

I dag er cirka 81 prosent av Grønland dekket av is hele året, ifølge Store norske leksikon.

– Det er knapt nok busker så langt nord i dag, og slettes ikke trær, sier Alsos.

Les også: Her kjempar «superpappaen» ein desperat kamp mot algane

Kan se klimaendringer over tid

Alsos og hennes kolleger har brukt hele fem år på å lage et DNA-bibliotek av plantearter ved å sekvensene planter i herbariet ved Tromsø Museum. Ved å matche to millioner år gammelt DNA mot dette og andre DNA-bibliotek, har forskerne klart å rekonstruere økosystemet.

Alsos forteller at denne typen forskning er den eneste måten forskere har for å se på klimaendringer over lengre tid. I moderne tider finnes det kun data som går opptil hundre år bakover, forteller hun.

– Her har vi jo et direkte innblikk i evolusjonen. Urgammelt DNA er den eneste måten man kan undersøke langtidseffekter på, fordi det er de eneste dataene man har.

Hun forteller at det for eksempel i Norge tok flere tusen år før mange av de artene vi kjenner i dag klarte å slå rot her etter istiden.

Forskere har funnet DNA fra et helt økosystem som er to millioner år gammelt på Grønland. Der levde både elefantdyret mastodont, reinsdyr og hare i et klima som var ganske annerledes enn det vi kjenner i dag. Illustrasjon: BETH ZAIKEN

– Dersom det bare var temperaturen som bestemte, så skulle man jo ha forventet at alle artene var der fra det var varmt nok. Men slik er det ikke, sier hun.

Sammen med kolleger er dette noe hun skal forske på framover.

DNA-funnet viste også at det levde mastodonter på Grønland på denne tiden. Det enorme elefantdyret døde ut for rundt 10.000 år siden.

Studien viser dermed at disse istids-dyrene spredde seg helt opp til Grønland.

Forskerne fant også DNA fra reinsdyr, hare, gås, og lemen. Dette er dyr som fremdeles finnes på Grønland i dag.

Kap København på Grønland slik det ser ut i dag. Kontrasten til det frodige bildet med mastodon og grønne planter og trær er stor. I dag er denne plassen en arktisk ørken med lav biodiversitet. Illustrasjon: Beth Zaiken

Kan bli slått igjen

Fagfeltet er bare cirka 20 år gammelt, sier Alsos, og det kan komme flere rekorder.

Det er uansett mye spennende som gjenstår å forske på fra de siste to millioner år, sier hun.

– Innen fagmiljøet så har vi egentlig ikke lett så mye i så gamle prøver. Fordi vi ikke har visst at det faktisk går an å finne DNA i dem. De aller fleste studier av urgammelt DNA er mindre enn 50.000 år gammelt.

– Jeg tror at vi nå kommer til å oppsøke steder mer med sedimenter som er eldre og se hva mer vi kan finne.