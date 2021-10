Venter rekordmange cruiseskip til Norge: – Det betyr enormt mye

– Det betyr enormt mye. Vi kan begynne å ta tilbake ansatte igjen og så betyr det selvfølgelig mye også for byen her, sier Kjellbjørg Mathiesen, mens turistene går i land i Honningsvåg i Nordkapp kommune.

Hun er daglig leder for reiselivsbedriften Arctic Guide Service, som tilbyr guider i Nordkapp, Lofoten og Tromsø.

Hurtigrutas ekspedisjonsskip med stø kurs mot en av landets største turistmagneter, Nordkapp. I 2022 forventes det 154 skip inn til kommunen, mot 99 i 2019. Foto: Allan Klo / NRK

I Nordkapp mistet kommunen 98 prosent av inntektene knyttet til masseturisme i 2020.

Nordlys og Nordkapp-platået trekker vanligvis tusenvis av turister hit, og nå øyner turistbransjen igjen håp: 2022 ser nemlig ut til å bli et rekordår for cruisetrafikken.

– Endelig! Vi har hatt det tøft siden 12. mars 2020. Det er ikke før nå i juni det har begynt å ta seg litt opp, forteller Mathiesen.

Nordlys er et av de viktigste trekkplastrene for vinterturismen i Nord-Norge. Foto: Destinasjon 71 Grader Nord

Vinterturismen den store vinneren

Tall NRK har innhentet fra de viktigste turistmålene langs norskekysten viser at 2022 ligger an til å bli rekordår for cruisetrafikken.

Vinterturismen i nord ser ut til å bli den store vinneren.

Tromsø, Alta og Nordkapp får betydelig flere anløp til neste år sammenliknet med 2019.

Men også i Oslo, Ålesund og Hardangerfjorden er det ventet flere skip enn før koronapandemien.

– Eidfjord vil passere 100 anløp for første gang, sier Helge Møller i Cruise Destination Hardangerfjord.

Cruiseturisme i 2022 Ekspandér faktaboks NRK har vært i kontakt med flere av de viktigste cruiseskiphavnene i Norge: Alta:

2022: 49 planlagte anløp

2021: 10 anløp

2020: 39 anløp var planlagt, men ble ikke noe av.

2019: 27 anløp Nordkapp:

2022: 154 planlagte anløp

2019: 99 anløp Tromsø:

2022: 198 planlagte anløp

2019: 122 anløp (Dette var et rekordår) Ålesund:

2022: 266 planlagte anløp

2020: 270 anløp var planlagt, men ble ikke noe av

2019: 165 anløp Bergen:

2022: 294 planlagte anløp og rundt 500.000 passasjerer.

2019: 325 anløp og 600.000 turister Oslo:

2022: 142 planlagte anløp

2021: 19 anløp

2019: 123 anløp Hardangerfjorden:

2022: 147 planlagte anløp (ny rekord) Kilder: Oslo Havn, Nordkapp havn, North Adventure, Ålesund Havn, Bergen Havn, Cruise Destination Hardangerfjord, Tromsø Havn.



Økningen gjør at bedrifter som driver med opplevelsesturisme, som Destinasjon 71 grader nord i Nordkapp, kan komme tilbake til normale tilstander.

Her venter de 154 skip i 2022, mot 99 i 2019.

– Du får en liten boost og du får et håp om at dette faktisk skal gå bra. At vi skal lande på føttene igjen og komme oss videre. Vi er helt avhengig av cruisetrafikken. Vi er bygd opp på å ta imot et stort volum av turister, sier daglig leder Daniel Myhre.

Daniel Myhre er daglig leder i Destinasjon 71 Grader Nord i Nordkapp. Foto: Allan Klo / NRK

Cruise Norway: – Går mot rekordår

Cruise Norway, en organisasjon som representerer alle cruisehavnene i Norge, har gjennomført en prognose fra midten av oktober.

Daglig leder Inge Tangerås bekrefter at det ser ut til å bli et norsk rekordår i antall anløp.

– Tallene viser en sterk økning i antall anløp i 2022, men vi har ikke tall på hvor mange passasjerer de enkelte skipene vil ha, sier Tangerås.

Han tror opplevelsesturismen er en viktig årsak til veksten i nord.

– Landsdelen har vært veldig flinke til å utvikle gode vinterprodukter. Jeg tror stadig flere blir oppmerksomme på de fantastiske naturopplevelsene som man kan få på vinterstid i Norge, og særlig i Nord-Norge.