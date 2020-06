Venter ny flomtopp i nord til helgen

Det er fortsatt høy vannføring i deler av Nord-Troms og Finnmark, men vannstanden i elvene er på vei ned.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er imidlertid spent på flomutviklingen til helgen. Da er det meldt 20 varmegrader flere steder i landets nordligste fylke.

Trolig vil mye av den gjenværende snøen smelte i fjellområdene. Det kan bety en ny flomtopp i nord, ifølge distriktsingeniør i NVE, Anders Bjordal.

– Med opp mot 20 varmegrader vil snøen som er i fjellet smelte og komme ned. Det betyr mye vann i de mindre sidevassdragene og kanskje en ny flomtopp. Om den blir like stor som den vi har hatt på søndag og mandag gjenstår å se, sier han.

– Kan ikke roe ned beredskap

Hvor faren er størst er foreløpig vanskelig å si, men Bjordal påpeker at det er småelvene som kommer fra høyereliggende strøk som er mest utsatt.

Han trekker frem Reisaelva i Troms som et sted han er bekymret for på grunn av de store snømengdene.

– Det er ikke sikkert det blir en flomtopp i alle de små vassdragene. Plutselig kommer det i to elver og ikke de andre som vi kanskje hadde trodd, men det er mange steder det kan komme mye vann til helgen, og kanskje over helgen.

Bjordal understreker at det er ingen grunn til at kommunene skal roe ned på beredskapen ennå.

– Det er fortsatt veldig mye vann i elvene selv om flomtoppen kanskje har vært, og i de små vassdragene kan det komme en ny flomtopp. Det vil også gi mer vann i de større elvene, slik at det blir høy vannføring også der.

Skoganvarre i Porsanger kommune er for tiden et av de mest flomutsatte områdene i Finnmark.

Vurderer evakuering

Onsdag morgen ble E6-strekningen mellom Lakselv og Karasjok åpnet for trafikk, men noen timer senere hadde vannet steget igjen. Vegtrafikksentralen opplyser at veien kan stenges igjen på kort varsel.

I Porsanger vurderer kommunen å evakuere 10 boliger i Klemetstadveien. Veien har blitt ødelagt på grunn av flommen og beboerne er for tiden isolert.

Ordfører Aina Borch sier de har NVE inne for å gjøre en vurdering av veien, og at kommunen vil komme med mer informasjon i løpet av onsdag.

Det kan ta tid før beboerne i Klemetstadveien får på plass en ny veiløsning. Porsanger kommune vurderer derfor å evakuere beboerne i de ti husene som er isolert. Foto: Hanne Nordvåg / NRK

Bjordal i NVE var selv på befaring i området onsdag ettermiddag.

– Nå er det om å gjøre for kommunen å få bygd opp igjen veien raskest mulig. Jeg mener det er behov for å kjøre veldig mye stein hit for å bygge nye erosjonssikringer.

Trohn Henriksen er en av de som sliter med de store vannmengdene i Klemetstadveien.

Han har feriehus i området, og kjørte 60 mil fra Finnsnes i Troms da han hørte om flommen.

– Det er helt utrolig mye vann. Pumpa går på tredje døgnet for å pumpe vann ut av kjelleren, men det kommer like fort inn. Vi er fortvilet nå, sier han.

Trohn Henriksen sliter med store vannmengder i kjelleren på fritidsboligen sin. Han kjørte 60 mil fra Finnsnes til Lakselv da han hørte om flommen. Foto: Hanne Nordvåg / NRK

Også på svensk side skaper flommen problemer. I Karesuando er grensen mellom Sverige og Finland stengt på grunn av flom.

Nord i Sverige og Finland ventes det flomtopp i helgen.

Tirsdag var veien i Karesuando på svensk side åpen slik at tungtransport kunne kjøre forbi. Nå er veien stengt på grunn av vårflom. Grensen mellom Finland og Sverige i Karesuando er stengt.

Forventer bedring neste uke

Storflommen kom til Finnmark søndag, og har siden utviklet seg. Flere boliger har blitt evakuert og en grunnskole i Alta er stengt.

Fra tirsdag til onsdag har derimot NVE sett en positiv utvikling. Onsdag ble farenivået i store deler av Troms og Finnmark nedgradert fra oransje til gult.

Også i Máze har vannmassene skapt store utfordringer de siste dagene. For øyeblikket er det oransje farenivå i Kautokeino kommune. Dette bildet er tatt mandag. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Porsanger og Karasjok har fortsatt rødt farenivå, mens det er oransje i Alta og Kautokeino.

– Jeg sjekket alle målestasjonene onsdag morgen og alle stasjonene har nedadgående retning utenom Máze i Kautokeino. Den ligger flat, men det kan virke som også den er i ferd med å snu, forteller Bjordal.

Han forventer at situasjonen vil forbedre seg og at vannføringen i vassdragene vil bli lavere et stykke ut i neste uke.