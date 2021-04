Venter dødsulykke: – De lekte katt og mus med russen

– Det var jo et helvete. Det var utfordrende, veldig utfordrende.

Slik beskriver Kathrine Jakobsen nattens hendelser. Hun var sjåfør på en russebuss i Alta natt til lørdag. Etter noen timer brøt helvete løs.

– Det var kasting av egg og ketsjup-bomber, fra gangbro og kjøretøy. De lekte katt og mus med russen og kjørte som tullinger, rett og slett. De kjørte rundt, etter og foran oss, de kom oss i møte i vårt kjørefelt, blendet med lysene og hev egg i fart.

Jakobsen opplevde natten som veldig utfordrende. Foto: privat

Flere mopedbiler, ATVer, UTVer og en personbil var involvert i det Jakobsen beskriver som en krig mot russen. I nesten ti timer opplevde hun egging og farlige forbikjøringer. Spesielt en hendelse har satt seg fast hos henne.

– To mopedbiler og en moped lå tre i bredden, som kjørte imot oss i det andre kjørefeltet. Bak dem det en UTV som kjørte over i mitt kjørefelt og kom rett imot oss. Akkurat da vi skulle passere la den seg litt til siden.

Jakobsen mener det kun var flaks som gjorde at det ikke skjedde noen ulykker. I håp om å avverge dette skrev hun et innlegg på sosiale medier med tittelen «Flere ungdommer døde og ble hardt skadd etter alvorlig trafikkulykke».

Eggkasting er ikke nytt

Russepresident Emil Wilfred Jensen forteller russen først og fremst er skremt over at det skal være så ekstremt.

– Man ser jo at det bare blir mer og mer, og det blir mer ekstremt det som foregår. Egging skjer jo hvert år, men at det også skal foregå herjing med russebilene i trafikke er mange skremt over.

Jensen har selv ikke vært sjåfør, men forteller at han la merke til eggingen da han var ute.

Likevel har russen i Alta bestemt seg for å rulle igjen lørdag kveld. Russepresidenten får støtte av Kathrine Jakobsen.

– Det hadde blitt feil at noen drittunger skal ødelegge for russen.

Jakobsen trekker også frem at de hadde et godt samarbeid med politiet i løpet av natten. Politiet oppsøkte russen da de stoppet på bensinstasjoner for å vaske rutene, i håp om å få mer informasjon om motparten.

Flere russebusser ble egget, men heldigvis skjedde det ingen ulykker. Foto: privat

– Totalt hjernedød oppførsel

Operasjonsleder Eirik Pedersen sier til Altaposten at politiet fikk inn flere meldinger på at det ble kastet egg på russebiler fra biler og andre kjøretøy natt til lørdag.

– Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. Kanskje tror de dette er uskyldig moro, men det er langt mer enn det. Mister man sikta under kjøring kan det få store konsekvenser.

Når Pedersen får høre om Jakobsens skildringer av farlige forbikjøringer og om hendelsen med fire kjøretøy i bredden utbryter han;

– Dette er helt uhørt! Det er totalt hjernedød oppførsel der de leker med andres og eget liv. Vi klarer dessverre ikke å være overalt, og er avhengig av at også slike episoder meldes inn til oss.

Pedersen understreker at politiet tar situasjonen på alvor, men at også foreldrene til tenåringene har et ansvar. Han oppfordrer foreldrene til å komme på banen.

Kathrine Jakobsen er enig med Pedersen, og har flere foreldre hun skal ringe til for å snakke om barnas kjøring.

– Skal det skje en ulykke, så vil ikke jeg være den som ikke sa ifra til foreldrene.