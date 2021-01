Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Man blir jo skuffet, men det er ikke noe å gjøre med det. Jeg prøver å ikke la det gå innpå meg slik at man blir deprimert. Det er jo fort gjort å bli det, sier Anne-Mari Helsing i Kirkenes.

Hun skulle ha blitt operert ved Hammerfest sykehus i mars i fjor på grunn av slitasje i skulderen, men operasjonen ble utsatt.

Årsaken var koronapandemien som rammet Norge. Snart ett år senere venter hun på ny innkalling. Det samme gjør tusenvis av andre pasienter i hele Norge.

– Det går jo ut over livskvaliteten å ha så mye smerter og vente på en operasjon som skal gjøre det bedre. Det er ganske fortvilende og frustrerende at det blir utsatt hele tiden, selv om man har forståelse for det.

At operasjonen så langt har uteblitt, har fått konsekvenser for Helsing. For å dempe smertene i skuldra, tar hun sterke smertestillende som blant annet gjør at hun ikke kan kjøre bil.

– Det setter ikke bare begrensninger for hva jeg kan gjøre hjemme, men også det med å komme seg ut.

– Man blir jo litt isolert.

Anne-Mari Helsing venter på at hun skal få bli operert, men når det blir vet hun ikke. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Venter på behandling

– Det å gå i det uvisse i mange måneder er ikke bra i det hele tatt, sier pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen i Finnmark.

For mange kan det ta tid å få en ny innkalling. Eriksen oppfordrer pasienter til å purre på sin utsatte avtale hvis det man plages med blir verre. Da kontakter man enten sin fastlege eller sitt sykehus. Man kan også få hjelp av Pasient- og brukerombudet.

Før pandemien rammet Norge var det allerede lang ventetid på ulike typer behandlinger og operasjoner, utdyper Eriksen.

– Nå som man skal ta igjen mange tusen konsultasjoner på toppen av en vanlig venteliste, så skjønner man at det vil ta tid.

Mette Elisabeth Eriksen er Pasient- og brukerombud i Finnmark. Hun holder til på Hammerfest sykehus, som hittil er det eneste sykehuset i Norge som har vært stengt ned på grunn av et koronautbrudd. Foto: Mette Elisabeth Eriksen

Plan for å minke ventelistene

Da Norge stengte ned i mars, steg brått antall utsatte pasientavtaler ved landets sykehus. Siden da er det registrert over 220.000 utsettelser ved samtlige helseforetak i landet.

Samme pasient kan være regnet med flere ganger om man har flere avtaler som blir utsatt.

Også lengst nord har pasientene blitt nødt til å smøre seg med tålmodighet. I Helse Nord er minst 30.000 avtaler utsatt.

– Vi prøver å jobbe mer effektivt. For eksempel bruke personell til andre oppgaver enn det man vanligvis har, etter grundig opplæring selvfølgelig, sier administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord.

Helseforetakene i Nord-Norge har satt i gang en rekke tiltak for å ta ned ventelistene. Blant annet vil man bruke video og digitale løsninger mer i møte med pasientene, ifølge Daae.

Cecilie Daae i Helse Nord sier man jobber intens med å hente igjen etterslepet. Blant tiltakene har vært å innføre kvelds- og lørdagspoliklinikk. Foto: Vidar Ruud / NTB

Følger med på situasjonen

Alle helseforetakene i landet jobber nå med mål om å ta ned ventelistene.

– For det første opplever jeg at sykehusene er godt i gang med å ta igjen det etterslepet, sier helseminister Bent Høie.

Han legger til:

– Tallet kan virke veldig stort, men det gjennomføres ekstremt mange konsultasjoner i helsetjenesten gjennom ett år, så prosentvis er det ikke den store endringen.

Ettersom pandemien fortsatt pågår, har ikke Cecilie Daae i Helse Nord noe klart svar på når man der vil ha klart å minke ventelistene.

– Covid-19 legger beslag på mye ressurser hos oss fortsatt. Men går ting riktig vei er det veldig stor vilje og et stort ønske om å hente igjen dette etterslepet så raskt det lar seg gjøre, sier Daae.

Sykehusene over hele landet gikk i mars i fjor i korona-beredskap. Mange pasienter fikk derfor utsatt sin behandling. Foto: Petter Strøm / NRK

Få har klagd på ventetid

Selv om mange pasienter venter på å få unna sine utsatte avtaler, har Pasient- og brukerombudet knapt mottatt klager. Verken nasjonalt eller lokalt, ifølge pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen.

– Folk har vist enorm forståelse for situasjonen.

Hun tror årsaken kan være frykt for selv å bli smittet av korona, og at man vil at de med alvorligst sykdom får behandling.

– Da tenker man at man selv kan vente, sier Eriksen.

Tabell under viser oversikt fra hvert helseforetak. Disse melder inn henvisninger som er utsatt som følge av kapasitet.

