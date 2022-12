– Når en bru på E6 kan kollapse slik det skjedde i Badderen, er det åpenbart at Statens vegvesen ikke har hatt gode nok rutiner, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

– Derfor er vi allerede i gang med tiltak som kan redusere risikoen for lignende hendelser i framtida.

I juli i år kom det frem at endring i strømforholdene og økt erosjon var viktige årsaker til at brua var nær ved å knekke, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Nå er den endelige rapporten klar. Den underbygger undersøkelsene fra tidligere i sommer.

Vegvesenet skal nå styrke overvåking av bruer, som en følge av brukollapsen i Badderen i Nord-Troms.

Landsdekkende kartlegging

Statens vegvesen har satt i gang grundigere undersøkelser av alle riksvegbruer som krysser elver og innsjøer i flere spenn. De skal undersøkes ved hjelp av undervannskamera og båt.

Opplysninger om de enkelte bruen skal også digitaliseres, slik at informasjonen skal være lett tilgjengelig.

I Nord-Norge er det 81 flerspennsbruer som krysser elv eller innsjø, ifølge Statens vegvesen.

47 av disse har behov for nærmere undersøkelser. Vegvesenet har så langt inspisert 34 bruer, og skal undersøke 13 til våren.

De skal også gjennomføre en landsdekkende kartlegging som skal være ferdig i løpet av neste år.

Såle på løsmasser

Ifølge Statens vegvesen har flere hundre riksveibruer som har mer enn ett spenn og pilarer eller søyler som har fundamenter i vann.

Slike bruer krever tett oppfølging, opplyser de i pressemeldingen.

– Vi har en aldrende brumasse og mange bruer som ikke er konstruert på en optimal måte. Det betyr at vi har behov for flere tilpassede inspeksjoner, kontroller og vedlikeholdstiltak. Erfaringene fra Badderen viser at vi ikke har vært tilstrekkelig bevisste på dette, sier Bjørn Laksforsmo.

Badderen bru var fundamentert med såle direkte på løsmasser. Ifølge Statens vegvesen er ikke dette er problem i seg selv, men de hadde undervurdert påvirkningen av flom.

Dermed var det et behov for å sikre den bedre mot erosjon, kommer det frem i rapporten.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, erkjenner at deres rutiner ikke har vært gode nok. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Skal bygge ny bru

Etter brukollapsen i Nord-Troms, ble det satt opp en midlertidig bru.

Nå er arbeidet med planleggingen av en ny bru godt i gang, ifølge vegvesenet. Etter planen vil de starte å bygge den nye bruen i 2024, og tar sikte på at den skal stå ferdig i 2025.

Den gamle, skadde broen skal også rives.