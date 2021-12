– Jeg prøvde å komme på hvordan det skal gå an å bo og leve i Finnmark uten å bruke ull. Jeg kom frem til at det går faktisk ikke, sier hun.

Annbjørg Sivertsen ble veganer i fjor og skal egentlig ikke bruke dyreprodukter som ull og dun. Men med jevnlige temperaturer langt under null ble det fort klart for henne at det ikke er mulig å leve 100 prosent vegansk.

Den siste tiden har temperaturene i Alta ofte vært nede i minus 20 grader.

Foreløpig bruker hun de ullplaggene hun har fra før.

– Men på et eller annet tidspunkt blir jeg nødt til å strikke nye sokker, ny genser. Da tenkte jeg: Hvordan skal jeg gjøre et så godt etisk valg som mulig, som jeg kan leve med, som jeg kan stå for?

I fremtiden skal disse sauene gi ull til Annbjørgs gensere og sokker. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Nå skal hun bruke ullen fra sauene på gården hun bor på, til å spinne garn selv.

– Det føler jeg er et valg jeg kan leve med. Jeg vet hvor ullen kommer fra. Jeg ser hver dag at de har det bra.

Sivertsen kjenner flere veganere i Alta. Alle bruker ull. Hun mener at alle har kommet frem til samme konklusjon.

– Det eneste alternativet er egentlig ull, sier Sivertsen.

NRK forklarer Hva er veganisme? Bla videre Hva er det? Veganisme er et livssyn som er basert på at man unngår å utnytte, skade eller gjøre vold på andre levende vesener. Hva spiser de? Veganere har et plantebasert kosthold. En veganer har ikke noe form for mat av animalsk opprinnelse som en del av sin diett. Dermed spiser de ikke fisk, egg- eller melkeprodukter. Hvilke produkter bruker de? Veganere unngår å bruke animalske produkter som pels, skinn, ull og andre produktet laget med ingredienser fra dyr. I stedet bruker veganere materialer som lin, bomull, bambus og syntetiske stoffer. (Kilde: Store norske leksikon) Forrige kort Neste kort

– 30 uten ull går bra

Steffen Tretvoll Althand, leder av Norsk vegansamfunn, er uenig med Sivertsen.

Steffen Althand mener det er fullt mulig å bo i -30 uten ull. Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg mener at man ikke trenger å bruke ull i Finnmark heller.

Jeg har vært på telttur i – 30 over flere dager uten ull, og det har gått bra for meg.

Althand trekker frem at det finnes syntetiske materialer, som viskose, som ikke absorberer fuktighet. Han er enig i at ull er et fantastisk produkt, men mener likevel at produktet går imot veganisme.

– Ull er ikke vegansk fordi det er et resultat av utnytting av et dyr, altså sauen. Vi holder den fanget og avler den frem for å produsere mer ull enn den trenger selv, og det er ikke vegansk.

Dette har Annbjørg allerede spinnet selv. Hun håper at det er nok til et par sokker. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det helhetlige bilde

Nå ønsker Sivertsen seg tips fra andre veganere til nettsider hvor hun kan kjøpe veganske klær og sko som er fullgode alternativ til ull.

– Skal man dra på turer og være ute i 3–4 timer og svette, da er fleece og superundertøy som ikke er laget av ull, ikke et like godt alternativ.

For henne er det snakk om det helhetlige bildet. Hun vil ikke kun tenke på helse, dyrevelferd, eller miljøet.

Alt henger jo sammen. Det som er bra for dyrene er også bra for min egen helse. Jeg synes det er bedre for miljøet å bruke ull enn å bruke fleece, for det skiller ut mikroplast. Og er det bra at det blir enda mer mikroplast i naturen? Annbjørg Sivertsen

Selv om veganere skal holde seg unna ull, har Steffen Tretvoll Althand forståelse for at det kan være vanskelig i Nord-Norge. Han tviler ikke på at Annbjørg Sivertsen gjør så godt hun kan.

– Jeg tenker at hvis Annbjørg har en hverdag hvor det er umulig å fungere uten å bruke ull, så synes jeg det er bra at hun tar fra sauer som hun føler har hatt det bra og spinner ullen selv.

Tretvoll Althand forteller at veganisme handler om å unngå å utnytte dyr for mat, klær eller andre formål, så langt som praktisk mulig.

– Dersom en oppriktig kan si at det en gjør er i tråd med dette prinsippet, er bra nok til å kalle seg veganer, sier Trettvold Althand.