Vedum ber Alta bli i Finnmark: – Det blir god stemning

– Målet vårt er at dette skal bli en god løsning for hele Finnmark og vi håper at Alta også ser at det er den beste løsninga.

Det sa Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum under kveldens besøk i fylkeshuset i Vadsø.

Prosessen med å splitte opp storfylket Troms og Finnmark er nå i gang, men en av snublesteinene er hva som kommer til å skje med Finnmarks største by.

Flere politikere i Alta har nemlig tatt til orde for at kommunen bør bli en del av Troms i fremtiden.

Tror på god stemning i både Vadsø og Alta

Vedum vegret seg for å svare på NRKs spørsmål om Alta skal få lov til å løsrive seg og bli en del av Troms.

Men til slutt kom det et svar.

– Vil altaværingene få viljen sin dersom et flertall vil inn i Troms?

– Jeg skal høre på Alta hvis vi kommer dit. Selvfølgelig må vi lytte, svarer Vedum.

Han mener imidlertid byen er en naturlig del av Finnmark.

– Her skal vi hjelpe hverandre å satse mer, og da tror jeg det skal bli god stemning både i Alta og i Vadsø, sier Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ankom fylkeshuset i Vadsø med et bredt smil om munnen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forrige uke fikk han stående applaus fra Sps landsstyre da han annonserte at reverseringsprosessen av Troms og Finnmark formelt var i gang.

Under kveldens besøk i den gamle fylkeshovedstaden i Finnmark, Vadsø, var det knyttet spenning til om Vedum kom med noen nyheter om reverseringen av storfylket.

Her har motstanden mot sammenslåingen vært stor.

Nå er håpet at de igjen skal bli fylkeshovedstad, men det fikk de ikke svaret på i kveld.

Lover oppsplittingsvedtak før sommeren

Senterpartiet lovte allerede før valget at de kom til å oppløse storfylket lengst nord.

I midten av oktober skrev så Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

Vedum kom ikke med noen lovnader om penger knyttet til oppløsningsprosessen mandag, men forsikret de fremmøtte om at et oppsplittingsvedtak skal komme på plass før sommeren.

– Før midnattssola er tilbake igjen skal vedtaket og alt være på plass. Og da vil neste fylkestingsvalg være ett valg i Finnmark og ett valg i Troms – som gode naboer, sier Vedum.

Han kunne ikke love egen statsforvalter til Finnmark, siden dette ikke var tatt stilling til i regjeringsplattformen.

Det er allerede varslet at fylkestinget i dagens Troms og Finnmark skal diskutere «skilsmisseprosessen» på sitt møte 13.–17. desember.