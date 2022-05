– Hvis man skulle tatt fra jobben til alle som bruker rusmidler ville samfunnet vært nær med å rakne, sa Danby Choi til Helgemorgen på P2 og NRK1 lørdag.

Han er sjefredaktør i kulturavisa Subjekt, og er en av dem som har reagert på Nasjonalballettens håndtering av varslingssaken.

Søndag fortalte Aftenposten om en varslingssak knyttet til bruk av ulovlige stoffer blant dansere på Nasjonalballetten.

Avisa skrev at det er gjort undersøkelser av varselet som kom 7. mars. Der kom det frem at dansere hadde brukt ulovlige rusmidler i private sosiale sammenhenger.

Etter publisering av saken til avisa presiserte Ballettsjef Ingrid Lorentzen at varselet kom i forbindelse med et jobbseminar på et hotell.

– Grunnen til at vi tar det så alvorlig, er at enhver bruk av illegale rusmidler er helt uforenelig med å være ansatt i Nasjonalballetten, sa Lorentzen, til Aftenposten.

Ballettsjefen fortalte avisa at hendelsen har ført til endringer, men vil ikke fortelle om hvilke endringer det er snakk om.

– Rusbrukere er advokater, leger, snekkere, journalister, kunstnere og ballettdansere, sier Danby Choi i Subject. Foto: Privat

Mandag hadde Subjekt en meningsartikkel der de skrev at det er moralsk panikk fra Nasjonalballetten.

Sjefredaktøren sier håndteringen til Nasjonalballetten har skapt en stor fryktkultur internt.

– Som også ballettsjefen erkjenner, handler ikke dette om at rusbruken påvirket verken oppsetningen eller profesjonaliteten til kompaniet på noen som helst måte, sier Choi.

Han var kritisk til at Nasjonalballetten ikke stilte til debatt i Helgemorgen.

Vi kan ikke kommentere detaljer i disse, eller de påstandene som fremmes i debatten om hvordan de er behandlet fordi de er personalsaker, sier Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Nasjonalballetten. Foto: Erik Berg

Mener ledelse og støtteapparat er tilgjengelig

Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Nasjonalballetten, forteller til NRK at håndteringen av de involverte behandles som personalsaker.

Han sier at alle de involverte har fått anledning til å legge frem sitt syn i saken.

De har også fått beskjed om at ledelsen og støtteapparatet er tilgjengelig for de som trenger bistand eller noen å snakke med.

Han opplyser at Subjekt er informert om vurderingene i sin dekning av saken.

– Vårt mål er å ivareta alle involverte i saken, sier markeds- og kommunikasjonsdirektøren.

I forkant av lørdagens Helgemorgen kom Nasjonalballetten med følgende uttalelse: Ekspandér faktaboks Vi fikk varsler om bruk av narkotiske stoffer etter et jobbseminar. Vi tar denne varslingssaken på stort alvor. Varslene handlet i stor grad om bekymring for hva narkotikabruk gjør med arbeidsmiljøet i Nasjonalballetten. For oss har det vært viktig å signalisere nulltoleranse blant disse topputøverne i et miljø med mange barn og unge mennesker og der helse og sikkerhet er avgjørende. Av hensyn til at dette behandles som personalsaker kan vi ikke debattere disse.

– Rus er komplisert, det handler ikke bare om rett eller galt. Det er veldig utbredt i samfunnet, sier Olsen. Foto: NRK

– Straff er ment for å skade

Samfunnsviter og styremedlem Foreningen tryggere ruspolitikk, Jon Olsen, kaller tilnærmingen til Nasjonalballetten gammeldags.

– Straff er ment for å skade. Nasjonalballetten ser bort ifra utviklingen som har vært i samfunnet. Vi skal ikke skade mennesker vi er glad i og jobber samme med.

Olsen ønsker at Nasjonalballetten tar en opprydning internt og støtter sine ansatte i å gjøre det de ønsker på fritiden

– Det er et fysisk krevende yrke, og det er ikke unaturlig å forlange det samme av nasjonalballetten som andre yrker, sier Frank Rossavik i Aftenposten. Foto: Dan P. Neegaard / Aftenposten

– Kjenner ikke håndtering

Kommentator i Aftenposten, Frank Rossavik, skrev tirsdag at ballett er minst like mye idrett som kultur.

– Jeg finner det ikke unaturlig at ballettdansere blir behandlet som idrettsutøvere. Det har også ballettsjefen vært innom i sine uttalelser, sier han.

Rossavik sier at vi ikke kjenner til håndtering av varslingen internt hos Nasjonalballetten, eller hvilke rusmidler og i hvilken grad det er brukt.

Kommentatoren understreker at han tror det handler om mer enn et glass rødvin eller en blås marihuana. Om ikke mener han det er et problem.