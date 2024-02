Nå er arbeidsmiljøet i Finnmarks-kommunen helt ødelagt, og flere av topplederne er sykmeldt, heter det i et nytt varsel.

Det første varselet ble skrevet i august i fjor. På det tidspunktet var Nilsen fortsatt varaordfører. Varslerne mener Nilsen gikk til angrep på dem med usanne påstander og usaklig kritikk av saksbehandlingen.

Nilsen fortsatte i samme tone mot kommunedirektøren, skriver de:

«Marius Nilsen, på meget tynt grunnlag, rettet kritikk mot sittende kommunedirektør og ba ham vurdere å fratre sin stilling. Dette møtet pågikk i nesten 3 timer med sammenhengende høylytt aggressiv fremtoning», heter det i varselet.

Marius Nilsen selv sier til NRK at han har bestemt seg for ikke å si noe om saken.

Nilsen gikk ut av politikken og ble ansatt som ny kommunedirektør i november, tre måneder etter at varselet var sendt.

Varslerne er alle de fire lederne på nivået under kommunedirektøren.

«På det personlige planen går dette utover vår psykisk og fysisk helse», skriver de.

Høyt konfliktnivå

Gamvik kommune har vært preget av et høyt konfliktnivå over lengre tid. I august utsatte ordføreren alle møter for å roe situasjonen.

De fire varslerne mener at ingen ting har skjedd siden de sendte det første varselet i august.

Derfor ble det gjentatt i slutten av januar.

«På det nåværende tidspunkt er ledergruppen preget av sykefravær og manglende arbeidsglede», skriver de, og krever at varselet blir behandlet.

Ansvaret ligger hos tidligere statssekretær og fylkesordfører Ragnhild Vassvik, som nå er ordfører i Gamvik.

Vassvik sier til NRK at hun satte saken ut til en ekstern fagmann: Leif-Vidar Olsen, som har vært kommunedirektør i blant annet Hammerfest.

Nå er problemet sendt videre til advokat Kristine Slotnæs ved Brækhus Advokatfirma.

– Jeg håper at undersøkelsene og konklusjonene skal gjøres snart. Jeg har ikke en tidsramme, men jeg vil påse at det gjøres så fort som mulig, sier en nokså ordknapp Vassvik til NRK.

Ragnhild Vassvik er tidligere statssekretær og fylkesordfører. Nå er hun ordfører i Gamvik og står midt i en opprivende varslersak. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Kan du si noe om hvordan du oppfatter innholdet i dette varslet?

– Nei, jeg vil ikke kommentere det videre, men det griper inn i toppledelsen av Gamvik kommune. Så det er viktig å få en avklaring rundt disse tingene og få en ordentlig undersøkelse.

– Nå valgte dere å ansette Nilsen som kommunedirektør etter at det var varslet mot ham. Hva tenker du om det nå?

– Akkurat det har jeg ikke tenkt å kommentere noe, sier Vassvik.

Opp i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Gamvik kalte inn ordføreren for å orientere om saken 18. januar, altså før varselet ble gjentatt.

Utvalgsleder Tonje Marie Kristoffersen ville forsikre seg om at varselet ble behandlet etter boka, og fikk vite at det var satt bort til eksterne.

– Uansett hvem det er varsel på i en kommune, så må det være et system som er sikkert for alle. Kontrollutvalget må kunne ha en slags rolle i å se på at det faktisk blir gjort riktig, sier Kristoffersen.

Direktører på løpende bånd

En lang rekke kommunedirektører har kommet og gått i Gamvik de siste årene. Politikernes forhold til administrasjonen generelt har vært anstrengt.

Øyvind Korsberg, kjent som tidligere stortingsrepresentant for Frp, kom i mars 2019. Allerede i august året etter takket han for seg og dro til tilsvarende jobb i Balsfjord.

Da ble tidligere Tysfjord-rådmann Oddbjørn Nilsen innstilt til jobben. Han trakk søknaden da Arbeiderpartiet og Senterpartiet uttrykte mistillit – altså lenge før han hadde begynt.

I stedet kom Tor Arne Solvoll høsten 2020. I mai 2022 ble det kjent at han gikk nærmest på dagen med ni måneders etterlønn.

Verken Øyvind Korsberg, Tor Arne Solvoll eller Jan Magne Kåsa Stensrud hadde noen lang karriere som kommunedirektør i Gamvik. Foto: NRK og PRIVAT

I noen måneder hadde kommunen en konstituert rådmann.

Jan Magne Kåsa Stensrud kom 1. desember 2022, men sluttet i høst. Stensrud vil ikke si noe som helst til NRK om hvorfor han sa opp etter ni måneder, men ifølge de fire varslerne var han utsatt for grov utskjelling fra Marius Nilsens side.

«De angrep, trakasseringene og den usaklige kritikken vi har opplevd fra politikere har også i stor grad vært rettet mot forhenværende kommunedirektør Jan Magne Stensrud som valgte å si opp sin stilling», skriver de i det siste varselet.

I november var Ellen Beccer-Brandvold innstilt som ny kommunedirektør, men hun trakk seg da folk i kommunen mobiliserte mot henne. Marius Nilsen sto ikke engang på søkerlista. Han ble foreslått i kommunestyremøtet – og fikk jobben.

Nilsen har lang fartstid fra politikken i Gamvik. Han var ordfører i perioden 2007–2011, etter at Arbeiderpartiet fikk 66,8 prosent av stemmene. For fem år siden ble det kjent at han hadde meldt seg ut av Ap og inn i Senterpartiet, som han nå var valgt inn for.