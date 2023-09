Varsler økt amerikansk militær tilstedeværelse i nordområdene

– Vi trenger et eget sterkt forsvar. Men vi er avhengig av alliert støtte ved krise og krig.

Det sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Den amerikansk kryssermissil-ubåt «USS Florida» til kai i Tromsø, ble bakteppet da han og den amerikanske ambassadør til Norge, Marc Nathanson, varslet økt alliert tilstedeværelse i Nordområdene.

Den amerikanske ubåten er en av flere ubåter i Ohio-klassen som er ombygd til å bære kryssermissiler. Den bærer ikke lenger atomvåpen, bekrefter de amerikanske forsvaret. Foto: Hans L. Andreassen

USAs ambassadør til Norge Marc Nathanson mener USA viser sin støtte til Norge som allierte, med større tilstedeværelse i Norge. Foto: Pål Hansen / NRK

– Ting har endret seg i Europa

Den amerikanske ambassadøren, Marc Nathanson, hadde invitert med seg den norske forsvarsministeren, på den regnfulle dagen på Grøtnes havn, rett utenfor Tromsø.

Budskapet var klart: Øker Russland konfliktnivået i Nordområdene, vil USA Norge til unnsetning.

– Det er veldig viktig for det amerikanske militære, med våre ubåter og marinefartøy, å vise våre venner i Norge vi er engasjert og forpliktet i forsvaret av Nato og Norge, sier Nathanson til NRK.

Grøtnes havn, ligger 15 kilometer nord for Tromsø. Det kommunale anlegget er blitt den sentrale havnen for amerikanske flåtebesøket i Nord-Norge.

Kontreadmiral Stephen Mack og sier til NRK at han er glade for at Norge tar imot «USS Florida».

– Besøket i Tromsø er også et bevis på forholdet mellom USA og Norge, sa kontreadmiralen til NRK før helgen.

Han er den amerikanske marinens toppsjef i Europa.

Han mener konflikten i Europa betyr et skifte også i Nordområdene.

– Ting har endret seg i Europa etter Russland uprovoserte angrep på Ukraina. Og vi må være forberedt på økt konflikt, sier han.

Ingen atomvåpen

«USS Florida» tilhører Ohio-klassen i det amerikanske ubåtvåpenet. Fartøyet, som tidligere bar interkontinentale atomraketter, er ett av seks slike fartøy som ble bygget om til å bære krysserraketter.

Ubåten drives fremover av en atomreaktorer. Det er første gang en slik ubåt har lagt til kai i Norge.

Forsvarsministeren mener likevel at flåtebesøket er trygt for tromsøværingene.

– Havnebesøket skjer i samarbeid med direktoratet for strålevern og atomberedskap. slike reaktordrevet fartøyene skal være trygg å ha på besøkt ved norske havner, sier Bjørn Arild Gram.

Forsvarsministeren klatret ned i ubåten på omvisning mandag. Foto: Pål Hansen / NRK

– Våre nærmeste og viktigste allierte

Gram legger ikke skjul på at han mener den økende amerikanske tilstedeværelsen i Norge, er betryggende i en spent sikkerhetspolitisk situasjon.

– Det er økt interesse for Nordområdene. Vår del av verden har økende strategisk betydning. Dette er også blitt viktigere for våre allierte, sier Gram

Han varsler nå at nordmenn må beregne høyere aktivitet fra egne allierte i Norge, og i havet utenfor Norge, i tiden som kommer.

Både britiske, nederlandske og amerikanske tropper er nå fast stasjonert i Troms, og nordre del av Nordland.

Samtidig er forsvarsministeren klar på at den amerikanske tilstedeværelsen er ekstra avgjørende for å avskrekke den store naboen i øst.

– USA er våre nærmeste og viktigste allierte. Da er det også viktig at de er her og øver og blir kjent med norske forhold, sier han.