Varsel om russisk test av missiler for atombomber i Barentshavet

Den varslede russiske øvelsen kalt GORM 2022 er ifølge The Barents Observer en sammensatt øvelse.

Blant annet skal ubåter i Barentshavet skyte opp raketter mot mål i Chukotka i den østlige delen av Russland, mens ubåter i Stillehavet skal skyte mot mål i Barentshavet.

Hver rakett kan i en krigssituasjon utstyres med 10 atombomber. Hver ubåt kan ha 16 raketter.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen mener at tidspunktet for øvelsen ikke er tilfeldig.

– Tidspunktet er strategisk valgt. En gjør dette for å minne verden om at Russland har store atomkrefter som et ris bak speilet, og at det ikke bare er styrkene rundt Ukraina som de har, mener han.

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen ser øvelsen i sammenheng med Ukraina-krisen. Foto: Nupi

– Vil provosere Norge

Ulriksen er sikker på at det i øvelsen også er et klart politisk signal til Norge.

Han sier landingsfeltene for slike raketter tidligere var mye lenger øst i Barentshavet.

– De varslede skytefeltene er uvanlig langt vest i forhold til denne typen øvelser, veldig tett på Norge. Det har de valgt med en hensikt.

– Men det forbauser meg at de velger å provosere så hardt. Mesteparten av styrkene i Nordflåten befinner seg i Svartehavet eller Middelhavet, sier Ulriksen.

Forsvaret følger med

Pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, vil ikke kommentere opplysningene om test av russiske atomstridskrefter.

Han sier likevel at de følger godt med på russisk aktivitet i Barentshavet.

Operasjonssjef Birger Ingebrigtsen i Kystvakten bekrefter at Russland har etablert et fareområde i Barentshavet, men sier at det ikke er forbudt å gå inn i området.

Den russiske militæraktiviteten har allerede gitt store konsekvenser for norske fiskere. Ifølge Båtsfjord Fiskarlag har den russiske øvelsen ført til langt færre båter i området.

Leder av Båtsfjord Fiskarlag Jens-Einar Bjørkås Johnsen mener at norske myndigheter må reagere.

– Jeg forstår ikke at norske myndigheter tillater at et område på flere tusen kvadratkilometer blir beslaglagt. Jeg er redd for at dette blir en gjenganger. Det er en katastrofe for fiskeriene, sier Bjørkås Johnsen.

Leder av Båtsfjord Fiskarlag Jens-Einar Bjørkås Johnsen sier at han ikke tar sjansen på å gå inn i sonen for den russiske militærøvelsen. Foto: Bård Wormdal

Nytt øvingsområde

Sent fredag ettermiddag melder organisasjonen Fiskebåt at det er etablert enda et nytt russisk øvingsområde i Barentshavet.

Denne gangen er det et stort område i den nordøstlige delen av Barentshavet.

– Situasjonen er dermed at russerne på nytt båndlegger et enormt havområde i norsk økonomisk sone med stor betydning for norske fiskere, sier avdelingsleder Strla Roald i Fiskebåt.

Avdelingsleder Sturla Roald i Fiskebåt sier at de har prøvd å ta opp saken med norske myndigheter. Foto: CF Wesenberg

Det har i dag ikke vært mulig å få kommentar fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.