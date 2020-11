Vårfenomen i november: Her går isen for tredje gang denne høsten

Isgangen i Tana er en attraksjon som gjerne finner sted i mai. Men nå i høst har den kjente lakseelva frosset og tint igjen gjentatte ganger.

Fenomenet ble filmet fra Levajok Fjellstue i Tanadalen. Bernt Olsen er medeier i fjellstua og har tilbrakt mye tid i området siden slutten av 1990-tallet.

– Tidligere har vi hatt en og annen isgang om høsten. Men at det kommer to og tre, det er veldig uvanlig, sier Olsen.

Den første skjedde i oktober, da isen for det meste kom som sørpe.

– For to uker siden fikk vi en større isgang. Elva var helt frosset til, men plutselig løsnet alt, forteller Olsen.

Kulde – og nesten rekordvarmt

Onsdag formiddag hørte Olsen på nytt bråk fra elva og gikk ut i mørket. Da skimtet han elveisen som løsnet et stykke ovenfor fjellstua og fôr med strømmen. Siden har elva vært åpen videre nedover i dalen.

– Så begynte det å komme nye isflak. Det har tydeligvis løsnet lenger opp i elva, og det ble den største isgangen som har vært denne høsten.

– Det var en ganske spektakulær og spesiell opplevelse, sier Olsen.

Tanaelva ved Levajok får normalt et solid isdekke om vinteren. Hundene i Finnmarksløpet følger elva i flere mil fram til Karasjok. Foto: Knut-Sverre Horn, NRK

Den gjentatte isgangen skjer etter at det først var en kuldeperiode i oktober. Så ble de første 17 dagene av november uvanlig varme.

Nærmeste målestasjon ligger i Karasjok og har vært i drift siden 1877. Bare to ganger tidligere har de registrert like høye temperaturer. Det var i 1884 og 1918, skriver klimavakt Jostein Mamen hos Meteorologisk institutt i en e-post til NRK.

Så langt i november ligger værstasjonene i Finnmark fra 4 til nesten 8 grader over normalen, som er gjennomsnittet for perioden 1961–1990. Karasjok har størst avvik med 7,6 grader over normalen, ifølge Mamen.

Trenden brutt

Vertskapet på fjellstua har hatt inntrykk av at klimaet har blitt mildere. Men Olsen er forsiktig med å snakke om en tydelig trend etter det han opplevde sist vinter.

– Da la isen seg i midt i oktober, og siden lå den. Vi fikk en veldig snørik og kald vinter, helt ned i 44 minus. Det ble aldri noe mildvær som gjorde at det tinte skikkelig, forteller han.

Klimaforskerne understreker at det fortsatt vil være sprengkulde, selv om den langsiktige trenden går mot et mildere klima.

Neppe farlig for laksen

Da Levajok Fjellstue postet videoen på Facebook, ble det kommentert at isflakene kunne skade lakseeggene som nå ligger i elva.

Lakseforsker Morten Falkegård hos Norsk institutt for naturforskning kjenner Tanaelva svært godt, og er ikke videre bekymret.

– Isen har ikke rukket å bygge seg opp i så veldig tykke lag. Den vil nok bare forstyrre i overflaten. Laksen har begravet eggene ganske godt i grusen. Sannsynligvis klarer de seg godt, sier han til NRK.

Derimot kan laksen slite hvis det beskyttende islaget blir borte gjennom vinteren. Da vil laksen bruke mye mer tid på å gjemme seg for predatorer.

En slik effekt er allerede synlig i øvre deler av Altaelva. Der skyldes det ikke klimaendringer, men reguleringen: Varmere vann fra dypet ovenfor demningen slippes ut i elva.