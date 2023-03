Varetektsfengslet i to uker etter razzia

En person som er siktet i forbindelse med den omfattende aksjonen mot fiskerinæringen, er varetektsfengslet i 14 dager med brev- og besøksforbud, og forbud mot aviser og kringkasting.

Det kommer frem i kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Retten mener vilkåret om forspillelsesfare av bevis er oppfylt. I kjennelsen står det at etterforskningen er i en helt innledende fase og at det er gjort store beslag som må gjennomgås.

Retten skriver videre at dokumentene i saken etterlater et klart inntrykk av at det dreier seg om en omfattende virksomhet, som involverer mange personer og hvor siktede har hatt en sentral rolle.

Retten mener at særlig faren for påvirkning av andre involverte eller vitner, er stor.

Torsdag formiddag var det fengslingsmøte i Tromsø. Politiet ba om at vedkommende skulle bli varetektsfengslet i to uker.

Forsvarer Thomas Hansen ba om at hans klient ikke skulle varetektsfengsles. Klienten erkjente ikke straffskyld.