Den lange og bitre striden om Nordkapp har ikke på noe vis roet seg. Det siste politiske vedtaket gikk ut på å nekte Scandic å kreve inngangspenger fra turistene.

Kommunedirektøren som har vært på kollisjonskurs med politikerne, fikk sparken i et hemmelig møte 10. september. Men først rakk han å levere en innstilling som sier at Senterpartiets gruppeleder Heidi Holmgren har vært inhabil i saken.

Millioninntekter over flere år

Bakgrunnen er at Holmgren var styremedlem i Nordkapp Camping. Der er ektemannen hennes den største eieren. Bedriften har en gammel avtale med Scandic om overskudd fra hotelldriften i Skipsfjorden.

Avtalen ble kjent i avisa Sagat i sommer.

Forholdene på Nordkapp-platået har direkte betydning for økonomien og kundegrunnlaget på campingplassen, sier Kari Lene Olsen, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Olsen har også tidligere tatt opp habiliteten til sin politiske motstander.

Heidi Holmgren mener oppstyret har bakgrunn i en «skitpakke». Et anonymt brev har «sauset sammen en haug med rare påstander», sier hun.

– Satt sammen blir det et absurd smøreri. Det er enkelt for meg å kvittere ut mange av påstandene og si at det er feil, sier Holmgren til NRK.

Avtaleparten Scandic Hotels AS er av en annen oppfatning. I et brev til kommunen skriver de at Nordkapp Camping fikk i underkant av 4 millioner kroner i årene 2014–2018.

Scandic viser til uttalelser Holmgren kom med til avisa Sagat. Der sa hun at ingen av selskapene var part i løyvesaken.

«Dette kan tyde på at representanten ikke har vurdert sin habilitet på korrekt grunnlag», skriver Scandic-direktør Svein Arild Steen-Mevold.

Nektet å svare

En e-postutveksling NRK har fått innsyn i, viser hvordan Holmgren nektet å svare på spørsmål om sin egen habilitet. Begrunnelsen var at hun ikke ville kommentere «anonyme og udokumenterte» påstander.

Kommunedirektør Einar Arild Hauge påpekte at han hadde plikt til å sjekke saken når han fikk vite om den. Dessuten bekreftet Rica at avtalen var ekte.

Den 4. september, altså seks dager før han ble sparket, fikk Hauge støtte av en fremstående juridisk ekspert, advokat Rune Fjeld. Fjeld har vært leder for dommerne i Gulating lagmannsrett og assisterende fylkesmann. Han skriver at Holmgren var inhabil.

Turistmagneten på Nordkapp har vært en het potet i flere år, og en viktig årsak til at Ap tapte makta i kommunen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Holmgrens ene stemme gjorde liten forskjell i kommunestyret, der det var et stort flertall for å nekte Scandic løyvet. Den tidligere AP-politikeren var likevel en så sterk pådriver i saken at hun kan ha vært avgjørende, mener Hauge.

Må behandle klage

I oktober er det enda en runde i kommunestyret. Da skal politikerne ta stilling til Scandics klage på avslaget fra junimøtet.

Scandic ville ta en 50-lapp fra hver gjest til å sørge for sikkerhet, vakthold, søppelplukking, toalett og renhold.

Da politikerne sa nei, ble det i sommer gratis å komme inn på uteområdet.

Scandic er blant annet kritisk til at politikerne har blandet to saker. Søknaden gjaldt bare en avgift for besøkende som ville inn på platået. Spørsmålet om parkeringsavgift er en annen sak, men ble likevel brukt som begrunnelse for å nekte løyve til å ta inngangspenger.

Kommunenes egen rådgiver, advokat Rune Fjeld, slår fast at selskapet ikke trenger kommunens løyve til å drive en parkeringsplass som allerede er regulert til formålet.

En rekke dokumenter NRK Troms og Finnmark har fått innsyn i, viser hvordan kommunedirektør Einar Arild Hauge gjentatte ganger gir politikerne sitt syn på hvordan loven og tidligere vedtak må forstås, uten å nå fram.

Ville ta makta fra politikerne

Scandics advokat mente politikerne hadde bommet så grovt på alle krav til saksbehandling at de ikke burde få noen ny sjanse. Fylkesmannen burde avgjøre saken direkte, krevde advokat Andreas Rørvik.

Det kravet har Fylkesmannen nå avvist.

Før saken skal opp i formannskapet 19. oktober og kommunestyret 26. oktober, skal den behandles av den nye rådmannen.

Innstillingen fra den sparkede rådmannen kan du lese her: Klagesak - Nordkapp - løyve etter friluftsloven