– Hvis de har behov for blodgiver, så må jeg være tilgjengelig, sier brannmann Frank Roger Olsen i Vadsø.

Han og noen titalls andre finnmarkinger har fått en nøkkelrolle i et nytt prosjekt som gjør det tryggere å bo i Utkant-Norge:

Vandrende blodbanker.

Håndplukkede personer stiller opp på kort varsel og donerer en halvliter blod hvis noen er rammet av livstruende blødninger.

Dermed kan pasientene få en helt avgjørende blodoverføring på det lokale helsesenteret, før de blir sendt videre til sykehus. Det er bare sykehusene som har regulære blodbanker.

Det er altfor dyrt og komplisert å drive en vanlig blodbank på små helsesentre. Ferskvare fra friske frivillige blir løsningen. Foto: NRK

Redder liv

Berlevåg var først ute og ble godkjent i mai i fjor. Siden har Alta, Honningsvåg og Vadsø kommet etter. I tillegg er det en vandrende blodbank på Svalbard.

Opplegget har allerede reddet flere menneskeliv.

– Takk og lov, det er ikke sånn at folk veldig ofte får livstruende blødninger. Men vi har allerede hatt én aktivering i Berlevåg, og vi har tre stykker i Alta, sier Torunn Apelseth. Hun er faglig prosjektleder for blodbank i Norsk koordineringssenter for blodberedskap.

Lang vei til nærmeste sykehus – og mye dårlig vær. Det er typisk for Finnmark og mange andre utkantstrøk.

Torunn Apelseth er imponert over hvor fort lokalt helsepersonell kan skaffe blod fra nødblodgiverne. Foto: NRK

– For å klare å gi pasienter med livstruende blødninger den anbefalte behandlingen, må vi trekke blodbanken ut av sykehuset. Vi må ha systemer som gjør at vi kan ha blod på luftambulanser. Særlig her i Finnmark må vi også se på om det er kommuner eller steder hvor vi kan ha et tilbud om å gi blod, sier Apelseth.

Jobber raskt

Apelseth er svært fornøyd med at lokale legesentre klarer å skaffe blod på kort tid.

– Det går utrolig fort. Rekorden har nok Alta, som har klart å få en ferdig tappet pose blod på 24 minutter etter at blodbanken blir aktivert, sier Apelseth.

Hun var til stede da helsepersonell i Vadsø ble sertifisert før helgen.

– På øvelsene ligger tida rundt 30 minutter. Jeg synes det er veldig bra. For mange steder i Finnmark er det faktisk den tiden det kanskje kan ta å få luftambulanser på stedet, selv med godt vær.

Conny Graumann og kollegene i Alta kan skaffe blod på maks en halvtime, viser erfaringen. Foto: NRK

Conny Graumann er koordinator for den vandrende blodbanken i Alta.

– Tre ganger har det blitt trykt på knappen. Vi har rykket ut alle tappere og nødblodgivere og hatt første blodpose klar i løpet av en halvtime, sier hun.

– Jeg tror de aller fleste er veldig imponert over hvordan ting fungerer.

Grundig testet

Bent-Ove Jamtli er prosjektleder for prosjekt blodberedskap i Helse Nord. Han er ikke i tvil om at vandrende blodbanker vil redde liv.

– Det er flere hendelser hvor kommunelegen har fått inn pasienter og ikke kunnet redde dem, fordi man på grunn av uvær og andre ting ikke har kunnet ta pasienten videre, og heller ikke har hatt mulighet til å gi blod. Det har vært ganske frustrerende, sier Jamtli.

Det er altfor dyrt og komplisert å drive en ordinær blodbank til at man kan ha det på kommunale legevakter.

Bent-Ove Jamtli leder prosjekt blodberedskap i Helse Nord, som står bak pilotprosjektet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: NRK

– Og det finnes rett og slett ikke nok kompetanse til å opprette det på så mange steder.

De vandrende blodgiverne er testet og intervjuet, og de har blodtype 0, som gjør at blodet deres kan gis til pasienter med alle andre blodtyper også.

– I forhold til en ordinær blodbank, med de fasilitetene, prosedyrene og det personellet de har, så er det ikke like høy grad av sikkerhet. Men det prøver vi å kompensere gjennom å ha sikre rutiner, sier Jamtli.

Hvis erfaringene er gode, skal flere steder i landet få samme tilbud.

Conny Graumann er ikke i tvil om at hun vil vende tommelen opp når prosjektet skal evalueres ved årsskiftet.

– Det er klart at vi kommer til å redde liv!