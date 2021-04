Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er lettere å finne fram på nett enn i artikler i aviser. Du får klare svar på hva du leter etter, og jeg føler at det er lettere å få oversikt, sier Jasmine Ludvigsen.

Hun er student ved UiT Norges arktiske universitet, og syns det er greit at årets valgkamp blir digital. Hun tror det blir lettere for politikerne å nå ut til de yngre velgerne gjennom sosiale medier.

Jasmine Ludvigsen ser klare fordeler med digital valgkamp. Foto: Marita Andersen / NRK

Kristoffer Strøm er også student, og skal stemme i stortingsvalget for første gang.

Han tror det er større sjanse for at han følger med på valgkampen og får med seg mer nå når det meste skjer digitalt.

– Jeg tror det blir lettere å få med ting. De fleste unge er på sosiale medier, så det blir kanskje lettere å få med seg flere velgere, sier Strøm.

Kristoffer Strøm stemmer i sitt første stortingsvalg. Foto: Marita Andersen / NRK

I år blir det lite av politiske debatter foran fulle saler, eller partimedlemmer som går fra dør til dør for å dele ut partiets brosjyrer med et håp om å hanke inn usikre velgere. Studenten Ruben Fredriksen tror han blir å savne stemninga som bygges opp i forkant av valget.

– Det blir rart å ikke være på lokale politiske møter. Jeg vil si det hadde vært bedre med fysisk enn digitalt, sier Fredriksen.

Digitale besøk

I leiligheta si i Strandkanten i Tromsø har Troms Høyres førstekandidat, Erlend Svardal Bøe, rigga seg til på kjøkkenbenken. Bak laptopen er det stabla flere bøker oppå hverandre, og på toppen balanserer en iPad med ei bok til støtte. Den bruker han til Teams-møtene.

– På dette tidspunktet hadde jeg vært ute og reist og møtt folk, bedrifter og næringsliv. Jeg er veldig ekstrovert og liker å treffe folk. Så det å sitte på hjemmekontor under en valgkamp er kanskje ikke det beste, sier Svardal Bøe.

Valgkampen så langt har vært prega av mange digitale bedriftsbesøk, skriving av leserinnlegg og dialog med velgerne på de ulike sosiale plattformene.

– Hele grunnlaget til politikken er folk sin hverdag og hva folk opplever i hverdagen. Derfor er det viktig at vi får gode input, sier Svardal Bøe.

Valgkamp-posituren ser litt annerledes ut hjemmefra. Foto: Marita Andersen / NRK

I tillegg til å være synlig på sosiale medier, har han morgenkaffe hver fredag på en kafé i sentrum. Da får han snakke om små og store ting med Tromsø-folket. På avstand.

Han skulle gjerne reist rundt i fylket for å treffe velgere også utenfor Tromsø. Håpet er at gjenåpningsplanen går som planlagt, og at det vil være mulig å reise rundt i fylket for å treffe folk før valget.

– Vi har fortsatt et håp om en valgkamp der vi kan være på husbesøk og ha stand i Storgata, sier Svardal Bøe.

Utfordringa tror han blir å treffe eldre velgere som ikke er like aktive på digitale plattformer. Her mener han media er viktig for å opplyse velgerne gjennom aviser og fjernsyn. Svardal Bøe tror likevel de digitale møteplassene er kommet for å bli, også i framtidas valgkamper.

– Slutt på de store folkemøtene

Han får støtte fra førsteamanuensis Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet.

Mange har nok fått en «sjokkdigitalisering» i løpet av pandemien, og er mer tilgjengelig på nett enn de var for bare ett år sia.

– Det kan kanskje være enklere å møtes på noen måter. På den andre sida kan det hende folk er så lei av å sitte foran dataskjermen at man heller har lyst å gå på noen folkemøter og heller holde avstand, sier han.

Stein sier fjernsynet også i denne valgkampen vil spille en viktig rolle.

– Men det er nok slutt på de store folkemøtene. Det er vanskelig å måle betydninga av disse møtene, men kanskje det har betydning med tanke på å skape engasjement og glød hos valgtroppene, sier Stein.

Førsteamanuensis Jonas Stein tror det er slutt på de store folkemøtene under valgkampene. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Han tror partiene som har vært avhengig av stor medlemsmasse vil ha en litt mindre fordel av en digital valgkamp.

Også for Finnmark SV går det mye i webinarer, nettmøter og innlegg i sosiale medier for tida.

– Vi vet ikke helt enda hvordan det blir i den intense valgkampen, men vi håper det blir mulig å møte folk. Det betyr mye. Det er i de menneskemøtene vi best får en toveiskommunikasjon, sier stortingskandidat Amy Brox Webber.

Amy Brox Webber i Finnmark SV håper de får møte folk fysisk mot slutten av valgkampen. Foto: Kristin Humstad / NRK

Med mange om beinet på de digitale plattformene, kan det bli vanskelig for partiene å klare å konkurrere om velgernes oppmerksomhet. Webber ser imidlertid noen klare fordeler.

– Fordelen er at du kan være med på et arrangement uavhengig av hvor du er i landet, sier hun.

– Bålpannestrategi

Kristian Fagerli er leder av AUF i Troms. Han har store forhåpninger til årets valgkamp.

– I og med at vi tvinges til å gjennomføre valgkampen ved å bruke digitale plattformer, tror jeg det er lettere å nå ut til unge, sier Fagerli.

Senterpartiet har tidligere år hatt stor suksess med å koke kaffe på bål og prate med velgerne over en kopp bålkaffe. Målinger Norstat har utført for NRK, viser at de nå er det største partiet i Nord-Norge.

I Troms tar Sp ett mandat fra Arbeiderpartiet og får to på Stortinget, viser målingene. Ivar B. Prestbakmo er andrekandidaten.

Andrekandidat for Troms Sp, Ivar B. Prestbakmo. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– På grunn av koronasituasjonen vil vi måtte være ganske fleksibel i forhold til hvordan vi gjennomfører en valgkamp, så det vil bli annerledes, sier Prestbakmo.

De vil likevel også ha fysiske møter ute, så langt det lar seg gjøre.

– Vi snakker gjerne om en bålpannestrategi, der vi kan møte folk over en kopp kaffe innenfor gode rammer, sier han.

