Marina tok Sputnik i Russland – regnes som ikke-vaksinert i Norge

Marina Grigorova Holm har bodd i Norge i 24 år. Nå sitter hun på karantenehotellet i Kirkenes, til tross for at hun er vaksinert med den russiske Sputnik V-vaksinen.

Hun synes det er merkelig at folk fra Russland må på karantenehotell mens de som kommer fra EU-land kan sitte hjemme i karantene.

Grigorova Holm har altså havnet i et aldri så lite vaksine-limbo: Hun er vaksinert, men får ikke vaksinepass, og kan heller ikke ta ny vaksine i Norge.

Hun forteller at hun var på besøk i hjembyen sin Kirov, hundre mil øst for Moskva, for å besøke broren sin, som hun forsørger.

– Det er ikke sånn at jeg ville dra på ferie. Det var en nødvendig reise, fordi jeg hadde noen økonomiske ting jeg måtte ordne.

På søndag kom hun til Norge via grenseovergangen Storskog. Der hun ble hurtigtestet og sendt med taxi rett til karantenehotellet. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Status: ikke-vaksinert

I Norge er det altså kun vaksiner godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA som gjelder. Og det er kun folk som har tatt EU-godkjente vaksiner som får norsk koronasertifikat.

– Personer som er vaksinert med andre vaksiner har status som ikke-vaksinerte, sier Geir Bukholm, Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet.

Grigorova Holm vaksinerte seg på et kjøpesenter i Murmansk. Hun stod i kø tre timer før det åpnet for å være sikker på at hun skulle få vaksinen. Foto: Valentina Gorbunova

Den russiske vaksinen Sputnik V er en av fire vaksiner som for tiden er under såkalt «rolling review». Disse vil kanskje etter hvert bli godkjent i EU og deretter i Norge.

– Hvis disse vaksinene ikke blir godkjent, må man vurdere risiko ved å supplere med andre vaksiner, sier Bukholm.

Kombinere vaksiner

Ifølge smitteverndirektøren antas det å være trygt og å gi god vaksine-effekt når man kombinerer AstraZeneca med Pfizer eller Moderna. Det skal også være trygt å kombinere Pfizer med Moderna.

Men det er ikke avgjort om det er mulig å blande ikke-godkjente vaksiner med godkjente vaksiner, ifølge smitteverndirektøren.

Dette må vurderes grundig før FHI kan gi et endelig svar.

Godkjenningsprosessen for Sputnik V pågår i Europa. Foto: Dmitriy DUBOV / Murmansk fylke

– Man må både vurdere sikkerhetsrisiko og hva man forventer av effekt av en slik «blanding», sier Bukholm.

Sputnik V

Marina Grigorova Holm mener det er merkelig at det at hun er fullvaksinert ikke anerkjennes i Norge.

– Hvorfor vil ikke Norge ha vaksinen eller folk som er vaksinert med Sputnik V? Jeg tror det er politisk.

Grigorova Holm har tatt Sputnik V for å være trygg når hun reiser til Russland. Foto: Kristin Humstad / NRK

I Norge er 57,5 prosent av befolkningen vaksinert med dose 1. Til sammenligning har Russland kun vaksinert rundt 14 prosent av befolkningen med første dose.

For å få opp dette tallet har russiske myndigheter satt i gang et arbeid med å innføre obligatorisk vaksinering. Der er det blant annet satt opp vaksineringsstasjoner inne på flere kjøpesentre.

– Gjør det på grunn av helsa

Grigorova Holm hadde egentlig tenkt å ta vaksinen i hjemkommunen sin Alta. Men da hun fikk vite at hun ikke ville få den før i slutten av juni, bestemte hun seg like gjerne for å ta den i Russland.

– Jeg vaksinerer meg ikke på grunn av at en vaksine er godkjent eller ikke-godkjent. Jeg gjør det på grunn av helsa mi.

Før Grigorova Holm fikk vaksinen ble det foretatt en helsesjekk av helsepersonellet på vaksinestasjonen. Foto: Murmansk fylke

Hvis det kommer til at man må ta en tredje dose, ville Marina Grigorova Holm gledelig tatt Sputnik V igjen. Hun tror den fungerer like godt som de EU-godkjente vaksinene.

– Da tenker jeg at jeg skal dra til Russland igjen. For jeg er også patriot. Derfor vil jeg støtte mitt land og min vaksine.