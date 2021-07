FHI omdisponerer vaksinedoser: – Skulle blott bare mangle

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det kommer sent, men det kommer godt.

Det sier ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, som lenge har reagert på skjevfordelingen av vaksinedosene.

Flere med henne mener endringen kommer i seneste laget.

– Det skulle blott bare mangle. Nå kan vi komme fortere i gang med å ta igjen det tapte, sier Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord kommune.

Slutt på geografisk skjevfordeling

Flere kommuner i Norge måtte gi fra seg vaksinedoser, slik at 24 kommuner med høyt smittetrykk skulle få flere.

Dette fordi Folkehelseinstituttet, FHI, mente at det var den beste løsningen for å slå ned på den totale smittespredningen i landet.

Marianne Sivertsen Næss håper Hammerfest nå får flere vaksiner, selv om det kommer sent. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Nå endres praksisen. Kommuner som er ferdige med å sette første vaksinedose, bes nå om å avbestille flere vaksinedoser.

13 kommuner i Viken ønsker nå å avbestille førstedoser.

– Det som skjer nå er at de kommunene som ikke har vært prioritert til nå, vil få betydelig flere doser fra neste uke. De som har fått flere vil få færre framover.

Det sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg. Hun forklarer at flere tusen doser fristilles i løpet av de neste ukene ved at noen kommuner avbestiller.

Disse skal omdisponeres til kommuner som ikke har vært prioritert til nå.

Camilla Stoltenberg vil oppfordre alle til å ta vaksinen. Foto: Amalie Henden / NRK

Det er ennå ikke avgjort hvor dosene som frigjøres skal sendes til.

Direktøren er likevel klar på at det ikke vil bli en ny geografisk skjevfordeling hvor andre deler av landet prioriteres.

– Nå er poenget å få satt første dose til flest mulig i hele landet fortest mulig. Det gjøres basert på fordeling etter befolkningstall.

Var koronafri – så kom utbruddet

Holtålen kommune i Trøndelag hadde vært nærmest koronafri under hele pandemien – inntil nå i juli.

Nesten halvannet år ut i pandemien tok en innbygger med seg smitte til Holtålen etter reise et annet sted i Norge.

Vedkommende smittet én person, som igjen smittet flere. Utbruddet var et faktum.

I kommunen med snaut 2000 innbyggere, har nå 27 personer fått påvist covid-19 i det aktuelle utbruddet.

Selv om situasjonen er under kontroll, fastslår kommunedirektør Marius Jermstad at det er korona og smittesporing det vil handle om i lang, lang tid fremover.

– Andre ting blir satt litt på vent. Det gjelder for kommuneorganisasjonen, men også for innbyggerne våre.

Han har et klart svar på hva som trengs for å få hverdagen noenlunde tilbake: Flere vaksinedoser.

I den forrige runden med vaksinefordeling, fikk alle trønderske kommuner færre vaksiner, bortsett fra Trondheim.

– I september vil fortsatt 100 personer ikke ha fått første vaksinedose. Vi ønsker oss flere vaksinedoser, og vil være i stand til å bruke dem hvis vi får dem, sier Jermstad.

– Kommer du til å gjøre noe opp mot nasjonale myndigheter for å få flere vaksinedoser?

– Jeg burde sagt ja på det. Men jeg har vanskelig for å se for meg at noen vil høre på oss.

Kommuneoverlege Katrine Kristoffersen håper at flere vaksinedoser vil lette på smittetrykket i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

– Flere vaksinedoser vil lette på smittetrykket

I Tromsø reagerer kommuneoverlege Katrine Kristoffersen positivt på nyheten.

– Vi ønsker flere vaksiner velkommen og har planlagt å øke vaksinegraden hvis vi får mulighet til det.

Hun mener det er veldig bra for hele befolkningen når flere får raskere mulighet til å vaksinere seg.

Den siste uken har byen hatt et større koronautbrudd. Flere vaksinedoser vil lette på smittetrykket i Tromsø.

Kristoffersen forteller at det hadde vært ønskelig å få vaksinert befolkningen i et høyt tempo.

– Det har vi vært klar for egentlig lenge nå. Vi er i hvert fall glad for at det kommer nå.

13 kommuner i Oslo og Viken har avbestilt vaksiner. Det kan komme andre landsdeler til gode. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Slik fungerer omdisponeringen

Etter hvert som kommunene blir ferdige med å sette dose 1, må de avbestille alle nye doser de neste ukene. I tillegg opplever flere kommuner at folk ikke møter opp til vaksinetimer. Disse kommunene lar også være å bestille timer, og må også avbestille vaksinene.

På denne måten fristilles flere tusen doser de neste ukene, og vil bil omdisponert til nedprioriterte kommuner.

– Det som er viktig nå er at alle i hele landet skal få tilbud om første dose, sier Stoltenberg.

FHI jobber med å få oversikt over hvor mange doser det dreier seg om.

Rigget for vaksine

Marianne Sivertsen Næss kan fortelle at Hammerfest kommune har rigget seg klar til å kunne håndtere et stort antall vaksinedoser i de kommende ukene. Så langt har det gått bra med vaksineringen og hun er mer optimistisk nå enn før.

– Jeg er veldig glad for at FHI endrer på strategien og ser at det er behov for å gi hele befolkningen dose en før noen kommuner får sette dose to, sier Sivertsen Næss.

Kommunene i Troms og Finnmark er de som har kommet kortest i vaksineringen. I fylket har kun 60 prosent fått første dose, mens nesten 80 prosent av befolkningen Oslo og Viken har fått første sprøytestikk.

Sivertsen Næss har nå et håp om at kommunene i nord nå prioriteres.

– Jeg har håp om at vi får flere doser tilsendt slik at vi kan få komme i gang med massevaksineringen.

Camilla Stoltenberg har en klar oppfordring til alle.

– Min oppfordring er til alle kommuner og alle norske innbyggere der ute, å bli vaksinert nå så fort som mulig. Det er et kappløp mellom vaksinasjonen og delta-varianten.

Troms og Finnmark er fylket som har lengst igjen før vaksinemålet er nådd. Foto: Frida Brembo / NRK