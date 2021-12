Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Dronning Maud Land i Antarktis holder den norske forskningsstasjonen til, ved navn «Troll».

Der overvintrer seks nordmenn i 13 måneder. Og i nesten ni måneder er de isolert fra omverdenen.

– Vi hadde gledet oss til å komme hjem.

Det sier Benjamin Larsen. Han er rørlegger og teamleder for gjengen som hadde sett frem til en jul hjemme med sine familier og venner.

Været i Antarktis går også ut over en stor gjeng på 22 personer, som er fast på Gardermoen. De skulle reist til forskningsstasjonen 15. desember.

Vanligvis er desember en fin sommermåned nede i sør. Men sånn ble det ikke i år.

Troll-stasjonen i Antarktis Ekspandér faktaboks Den norske forskningsstasjonen Troll ligger på isfri berggrunn, 1295 moh og 235 km fra iskanten i Dronning Maud Land sommerstid. Om vinteren brer isen seg enda lengre ut i havet.

Den nærmeste stasjonen til Troll er Sør-Afrikas forskningsstasjon SANAE, 280 km unna.

Norge driver også to mindre feltstasjoner i Antarktis; Stasjonen Tor i Svarthamaren verneområde, og en stasjon på den sub-antarktiske Bouvetøya.

Børge Brende var første norske statsråd til å besøke stasjonen som miljøvernminister i 2003.

En flystripe på blåisen nær Troll ble åpnet i februar 2005. Det bedrer tilgjengeligheten og åpner for helårsdrift ved stasjonen.

Helårsstasjonen ble åpnet 12. februar 2005 av HM Dronning Sonja. Det var del av markeringen for hundreårsjubileet for Norge som selvstendig nasjon, og utenriksminister Jan Petersen og miljøvernminister Knut Arild Hareide var blant gjestene.

Norsk Romsenter sørger for overføring av data mellom Troll og Tromsø på under ett sekund.

Stasjonen har plass til opp mot åtte personer i den antarktiske vintersesongen og mange flere på sommeren.

Åtte nasjoner driver forskningsstasjoner i Dronning Maud Land, men flere er involvert i forskningsaktiviteter i området. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Overvintringsteamet 2020-21 som egentlig skulle vært hjemme i Norge nå. Bak fra venstre: Tomas Furulund (mekaniker), Mads Risberg (forskningstekniker), Anders Skarpeid (elektriker) og Anders Vangen (kokk) Foran fra venstre: Benjamin Larsen (teamleder og rørlegger), Brynjar Landmark (lege). Foto: Even Birkeland / Norsk Polarinstitutt

Julefeiring på «Troll»

Dagen før overvintrerne skulle reise, begynte vinden å blåse seg opp. Og på hjemreisedagen brøt det ut en orkan.

– Den lengste stormen jeg har opplevd her har vart i tre dager. Nå har den vart av og på siden 15. desember, og ser ut til å fortsette, sier Larsen.

En av grunnene til at de er der i utgangspunktet, er for å gjøre nødvendig oppussing og drifte forskningsstasjonen.

Men den jobben skulle vært ferdig. De skulle allerede vært hjemme og preppet til julefeiring med sine nære og kjære.

– I starten gikk lufta litt ut av deg. Man har jo mange planer og folk man ikke har sett på over ett år.

Gjengen på «Troll» sipper likevel ikke.

– Det er kjipt, men det er ikke vits å gå rundt og være deppa heller. Man må gjøre det beste ut av det.

Selv om de ikke kommer til å feire hjemme, blir det nok julemusikk og en dans rundt juletreet – og både ribbe, lutefisk og pinnekjøtt til mat.

– Sånn sett er vi ganske bortskjemte, ler rørleggeren.

En liten del av gjengen på karantenehotellet ved Gardermoen. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

Karantene-jul

Også på Gardermoen sitter det en gjeng forskere og annet personell fra Norsk Polarinstitutt og KSAT, som venter på at været i Antarktis skal bli bedre.

Der har de vært i omtrent tre uker.

– Været gjør det umulig for fly å komme inn og lande trygt. For eksempel har det vært vind til over 90 knop. Orkanstyrke i kastene, og null sikt på grunn av snøfokk, sier Øyvind Sunde.

Han er teamleder og geolog – og en av de som må feire jul på et hotellrom ved Gardermoen.

Øyvind Sunde, geolog og teamleder for geolog-gjengen ved Gardermoen. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

De måtte først være to uker i karantene, på grunn av strenge tiltak for å reise til Antarktis. Tar man med seg koronasmitte dit, kan det skape trøbbel.

– Blir man først syk der nede, er det er uhyre kompleks operasjon – og tidkrevende ikke minst – å evakuere syke mennesker ut til nødvendig behandling. Så man ønsker å ta alle forholdsregler for å forhindre det, sier Sunde.

Det er også derfor de ikke kan reise hjem eller til andre for å feire jul. De testes jevnlig og er med sin egen kohort.

– Det er jo en liten omstilling, men alle er veldig motiverte folk som skaper god stemning og tar endringer med et smil. Det er fin gruppe å sitte i karantene med, som ikke klager og ikke syter – men ser fremover.

Så selv om de enda ikke vet hvordan julefeiringa på hotellrommene blir, holder de humøret oppe og blir godt tatt vare på av de ansatte på hotellet.

– Hvordan julaften blir, får vi etablere i løpet av de neste dagene. Vi har egne rom for hver kohort, så vi skal nok klare å kose oss. Vi får se om det blir ribbe, pinnekjøtt eller hva vi får til.

Fugleforsker Joanna Sulich fra Norsk Polarinstitutt inne på karantenehotellet. Tiden går raskere opp/ned, eller? Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

– Det tar tid

Flyreisen fra Antarktis til Gardermoen tar omtrent 22 timer, forteller Benjaminsen.

– Så trenger man jo litt tid til å planlegge og få et fly ned hit. Og en del tid til å få åpnet flyplassen, for den er sannsynligvis blåst igjen.

Han forklarer at landingsstripa er på is, og at den sannsynligvis har fylt seg med snø. Den må derfor måkes og freses, så flyet ikke lander rett på isen.

– Det tar tid, så man trenger et værvindu med en viss størrelse.

Og værmeldingen er det heller ikke så lett å beregne. Videre forteller rørleggeren at det er en tysk meteorolog i Cape Town som sender værmeldingene. Den kan beregnes maks 5 dager frem i tid.

– Når stormen er veldig av og på, er det vanskelig å slå fast når man kan fly.

I Antarktis er mørketiden når det er sommer i Norge, derfor feiret overvintrerne jula i juli. Her er Benjamin Larsen godt i gang med feiringa. Foto: Norsk Polarinstitutt

Men de to gjengene har likevel motet og humøret oppe, selv om de ikke vet når reisene finner sted.

– Vi sitter nå her på Gardermoen, og får god hjelp fra hotellet. De står på pinnene for å levere god tjeneste til oss. Og folkene her er kreative og holder humoren oppe. Du kan jo si et resultat av langvarig isolasjon, er at nivået på humoren går litt ned, ler Sunde og legger til;

– Generelt sett er det god stemning.

Og det er også på stasjonen i Antarktis.

– Det er hyggelige folk her nede, god mat og ingen meter eller munnbind. Så sånn sett er det jo greit å være her også, ler Larsen.