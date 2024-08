Kraftig vind skaper utfordringer i flytrafikken

Kraftig vind i Nord-Norge har ført til flere utfordringer for flytrafikken nord for Trondheim.

– Kraftig vind har gjort at vi har hatt flere overflyvninger så langt i dag, sier Lina Lindegaard Carlsen, kommunikasjonsrådgiver i Widerøe, til NRK.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

FAREVARSEL: Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kraftige vindkast i Nord-Norge tirsdag. Illustrasjon: Meteorologisk institutt

Vindkastene kan komme opp i 27–30 m/s fra sørvest, og er ventet å vare til klokken 18 tirsdag ettermiddag.

– Det er forståelig at dette er kjedelig for de passasjerene det gjelder. Vi prøver å finne gode løsninger for passasjerene, og booker om til senere avgang der det er mulig, sier Lindegaard Carlsen.

Widerøes rute 865 fra Tromsø til Andenes er blant de rammede flyvningene. Flyet er nå på vei i retning Bodø lufthavn.

OVERFLYVNING: Widerøes flyvning fra Tromsø til Andenes er blant de rammede. Faksimile: Flightradar24

Været har også skapt utfordringer for flyselskapet Norwegian.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian. Silje Glorvigen, opplyser at to av deres avganger fra Harstad/Narvik Evenes lufthavn har blitt kansellert som følge av vinden. Det samme gjelder en avgang fra Oslo til Evenes.

Avgangen fra Oslo til Evenes tok av fra Gardermoen, men måtte lande i Bodø. Flyet satte kursen tilbake til Oslo etter tanking av drivstoff i Bodø, forteller Glorvigen, og opplyser at passasjerene ble med tilbake til Oslo.

– De vil få ny oppsatt rutetid i løpet av dagen når vinden løyer, sier hun.