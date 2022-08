Meteorologisk institutt har registrert rundt 400 lynnedslag i områdene rundt Harstad, Andøya og Senja i Troms i formiddag.

Vakthavende statsmeteorolog Marek Ratajczak sier det har tordnet uvanlig mye til å være i Troms

– Det er ikke veldig ofte at det kommer så tett med lyn her i Troms.

Årsaken til de mange lynnedslagene er et skarpt skille mellom to luftmasser, forklarer meteorologen.

– De siste dagene har vi hatt ganske varm og fuktig luft, mens nå kommer det kaldere luft inn fra havet fra sørvest. Det er akkurat i det skillet at det blir litt ekstra mye vær med til dels kraftige regnbyger, vindkast og lyn.

Foto: Skjermdump, Meteorologene

Flere hundre husstander uten strøm

De mange lynnedslagene fører til store forstyrrelser i strømnettet.

Bare i Harstad er over 550 kunder uten strøm for øyeblikket.

Nettdirektør Ida Prytz i Hålogaland Kraft Nett sier til Harstad Tidende at de jobber på spreng for at kundene skal få strømmen tilbake.

– Men det er uvisst hvor lang tid det vil ta før samtlige har fått strømmen tilbake, sier Prytz til avisa.

Det er foreløpig ikke meldt andre skader enn strømbrudd.

På Tjeldsundbrua i Troms ble det på et tidspunkt mandag formiddag målt en vindstyrke på 28 meter per sekund. Foto: Statens Vegvesen

– Hold deg innendørs

Meteorologen har en klar oppfordring til folk i områder med mye lynnedslag om å holde seg innendørs.

– Det er lurt å holde seg inne. Hvis man er ute og kjører bil, skal man hvert fall ikke gå ut av bilen. Det tryggeste er å oppholde seg i bilen. I tillegg bør man unngå å oppholde seg i fjellet eller i helt åpne landskap. Det er heller ikke lurt å dra ut på sjøen nå.

Hva bør du gjøre når det lyner? Foto: duane / flickr Ekspandér faktaboks Søk ly innendørs hvis mulig.

Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.

Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.

Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.

Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.

Unngå å oppholde deg i småbåt.

Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.

Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.

Hold deg unna høye enslige trær. Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i en hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.

I tillegg er det sendt ut gult farevarsel for vindkast. Fra natt til tirsdag ventes det sørvest til vest opp i liten storm og lokalt kraftige vindkast på 27–30 m/s.

Varselet gjelder deler av Troms, og i ytre strøk av Finnmark. Vinden vil øke først i sør, og minke sist på kysten av Finnmark.

Folk anbefales å sikre løse gjenstander, og unngå ferdsel på utsatte steder.

NRK får opplyst at hurtigruteskipet «Polarlys» ikke klarte å legge til kai på Finnsnes på grunn av sterk vind. Skipet måtte gå videre til Tromsø.

Men ifølge meteorologen er det likevel mer stabilt vær i vente.

– Værforholdene dør etter hvert ut når det kommer ut mot det kalde havet. Det går en front gjennom Troms akkurat nå. Når fronten har passert vil det være litt mer høstlig værtype.