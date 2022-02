Nord-Norge

E6 Saltfjellet: Stengt på grunn av uvær.

E10 Bjørnfjell: Kolonnekjøring.

F98 Ifjordfjellet: Kolonnekjøring

F891: Båtsfjordfjellet: Kolonnekjøring

Sør-Norge:

Fv. 53 Tyin- Årdal. Her blir det gjort en ny vurdering søndag klokka 12.00.

Rv. 13 Vikafjellet. Også her blir det gjort en ny vurdering søndag klokka 12.00.

Rv. 15 Strynefjellsvegen ble stengt fredag kveld på grunn av dårlig vær og fare for snøskred. Det var kolonne over vegen i natt for køyretøy over 7,5 tonn, men så ble vegen stengt igjen. Det var ventet at vegen skulle bli åpnet igjen klokken 13, men det skjer likevel ikke på grunn av et ras i Grasdalen.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet er nå åpent.

Fv. Hol- Aurland er stengt på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering søndag klokka 10.00.

E 134 Haukelifjell er det kolonnekjøring.

Rv 7 Hardangervidda har kolonnekjøring for køyretøy over 7,5 tonn.

Fv. 50 Stengt. Ny vurdering søndag klokka 10.00

Kilde: Statens vegvesen.