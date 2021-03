Uværet herjer i nord – buss ble blåst av veien

– Vi har fått melding om en buss som har blåst av veien.

Det sier operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Lars Rune Hagen.

Bussjåføren var alene i bussen da den støtte på sterke vindkast på E6 over Sennalandet mellom Alta og Hammerfest. Ifølge politiet kom han fra hendelsen i god behold, og har bestilt bilberging selv.

Mildvær og oversvømmelse

Før helga kom mildværet inn over Nord-Norge. Siden mange elver og stikkrenner er frosne, kommer ikke regnvannet seg ned i bakken og må finne nye løp.

Både i terrenget og på veiene dannes det store basseng med regnvann.

I hele helga har det vært jobba på spreng med å få avledet vann fra både bygninger og veier.

På Senja ble flere veier oversvømt i helga, men de fleste kunne mandag formiddag åpne igjen etter at vannet var ledet bort.

I Harstad har brannvesenet pumpet ut vann fra hus, og avledet flomvann fra boligområder.

Brannvesenet i Harstad jobber med å pumpe ut vann fra et hus. Foto: Harstad brann og redning

Stor snøskredfare

Mandag er flere veier i Troms og Finnmark stengt på grunn av skredfare eller flom.

Eneste vei til og fra Havøysund, fylkesvei 889, er stengt på grunn av fare for ras. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er stengt på grunn av uvær og blir ikke åpnet mandag.

Skredvarslingstjenesten Varsom melder om stor snøskredfare i Lyngen, Nord-Troms, Vest-Finnmark og Finnmarkskysten.

I går gikk det et jordras som traff et hus i Løksfjord, og på Reinøya utenfor Tromsø har det gått et jordras i dag:

Et jordras har gått ved Bakketun ved Nordeidet på Reinøya Du trenger javascript for å se video. Et jordras har gått ved Bakketun ved Nordeidet på Reinøya

Maltrakterte veier

På øyene utenfor Tromsø har mildværet ført til store problemer i trafikken. Flere veier er nærmest maltraktert av vannmassene.

Lillian Berger har hytte i Finnkroken på Reinøya. Søndag ettermiddag var veien så godt som uframkommelig.

– Det var store, halvmeterdype krater i veien. Bare store biler kom seg over. Det er en fortvilende situasjon for dem som bor der, sier hun.

Sterk vind fører til at flere fergesamband og hurtigbåtruter i Vest-Finnmark er innstilte.

Tidligere i dag var flere veier i Vest-Finnmark stengt på grunn av fare for ras, blant annet E6 i Langfjorden som er eneste vei til og fra Finnmark.

Slik så veien mellom Finnkroken og Stakkvika ut søndag ettermiddag. Senere ble den stengt, og trafikantene som skulle rekke ferga kjørte på eget ansvar, forteller fotografen. Foto: Lillian Berger

Flere snøskred

Vaktleder Emma Julset Barfod på snøskredvarslingen til NVE, sier det ble meldt om mange snøskred i helga.

Vaktleder Emma Julset Barfod på snøskredvarslinga til Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: Stig Storheil / NVE

– Det har vært mildvær i noen dager. Søndag nådde vi toppen. Det gikk mange våte flakskred og sørpeskred, som traff både vei og hytte.

Varsom har jobbet lenge med å formidle at utgangspunktet i vinter er dårlig. Det er et svakt snølag nederst, som gir fare for flakskred.

– Dette tror jeg mange har fått med seg. Men det har vært mange ulykker og nestenulykker. Når vi da får det kraftige mildværet i går, blir det flere utløste skred.

Polart lavtrykk på vei

Nå varsles det overgang til lavere temperaturer, og det meldes om snøbyger og vind i et polart lavtrykk.

– Det kommer til å snø helt ned til fjæra. Det blir vær fra nordvest og sannsynligvis ganske mye snø og vind. Da tar vinden tak i snøen som kommer, flytter den over til lesider. Da dannes det nye ustabile, ferske flak, sier Barfod.

Hun oppfordrer nå folk til å følge med på snøskredvarslene til Varsom.no utover.

Og selv om mildværet og alt regnet trolig har ødelagt det svake snølaget nederst i terrenget, vil det fortsatt være en utfordring fra cirka 800 meters høyde. Med snøen og vinden som ventes nå, øker faren for enda større skred.

– Fokksnøflak stabiliseres etter hvert, men vedvarende svake lag vil vare lenge i høyden, sier Barfod.