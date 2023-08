Oppsummering av saken: Ekspander/minimer faktaboks Mulig tropenatt i Troms: Statsmeteorolog Elise Gloppen Hunnes sier det er potensial for tropenatt i Troms, der temperaturer må holde seg over 20 grader gjennom natten.

Varmt vær i Gryllefjord: Bygda Gryllefjord på Senja opplever vedvarende høye temperaturer, med mulig tropenatt.

Tropenatt også i Nordland og Troms: Prognoser peker på mulig tropenatt flere steder i Nordland og Troms.

Varmt vær påvirket av Sør-Norge: Lavtrykk i Sør-Norge fører til varmt vær og østlig vind i Nord-Norge.

Tørke rammer bøndene: Tørke i Nord-Norge påvirker avlingene til bønder, spesielt i Nordland, Troms og Finnmark.

Rekordvarmt på Svalbard: Juli ble den varmeste måneden noensinne på Svalbard, med middeltemperatur over 10 grader.

Fortsatt uvær i Sør-Norge: Ekstremværet «Hans» skaper problemer på Østlandet med jordskred, nedbør og evakueringer.

– Det er potensial for at det kan bli tropenatt noen steder i Troms. Da må temperaturene holde seg over 20 grader gjennom natta helt til i kl. 08 morgen tidlig, sier statsmeteorolog Elise Gloppen Hunnes til NRK mandag formiddag.

I bygda Gryllefjord, vest på Senja, har temperaturene for alvor bitt seg fast. 29 varmegrader ble målt i bygda på formiddagen.

Ifølge prognoser fra Meteorologisk institutt vil temperaturene trolig holde seg over 20 varmegrader gjennom natt til tirsdag.

Prognosene viser at flere steder i Nordland og Troms kan forvente tropenatt natt til onsdag.

– Ofte bikker temperaturene under 20 varmegrader på morgentimene, men at det blir varm flere steder i nord i natt, er helt sikkert, sier Hunnes.

Prognosene for natt til onsdag viser mulighet for tropenatt i flere bygder i Nordland og Troms.

Været i sør påvirker nord

Det var ventet at det varme været ville slå til for fullt denne uken. Lavtrykket i Sør-Norge har blåst finværet nordover.

– Lavtrykket som kommer inn imot Sør-Norge og skal gi en del utfordringer med mye nedbør og vind, gjør at vi får en ganske sterk østlig vind i Nordland og resten av Nord-Norge, sa statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt, Ingvild Villa søndag.

Dette viser seg nå å stemme.

– I Troms er det ventet de høyeste temperaturene. Det er spennende å se om vi klarer å bikke over 30 grader noen steder i Troms i løpet av tirsdag. Hvor er jeg ikke sikkert, sier Elise Gloppen Hunnes.

Mens «Hans» herjer i sør, er det tropevarme i nord. Du trenger javascript for å se video. Mens «Hans» herjer i sør, er det tropevarme i nord.

Tørke for bøndene

Til tross for finvær, har varmest fått alvorlige konsenser også i nord. Nord-Norge har hatt en svært tørr juli, som fortsetter inn i august: enkelte steder har det vært ekstremt tørt.

I løpet av juli ble det klart at bøndene i nord ville få mindre avlinger i år, på grunn av manglende nedbør.

I slutten av juli snakket NRK med bonden Jørn Suhr i Alta:

– Jeg har jobbet 31 år på gården. Jeg har aldri vært borti et lignende år, sa Suhr til NRK.

Også i Nord-Troms varsler bøndene opp mot en halvering av gras-avlingene sine.

Framtid i Nord snakket i midten av juli med Asgeir Fyhn i Rotsundelvdalen i Nordreisa, som dyrker grasfôr til sauene sine.

Han har fått rundt 40 prosent av normalen. I år skal han slå to ganger, noe han normalt ikke gjør, skrev avisa.

– Det er eneste måten man kan berge seg nå. Jeg har aldri opplevd slik tørke, sa Fyhn.

En av gårdene som kun fikk en brøkdel av normalt innhøsting, er Skogstad Gård i Straumfjorden i Nordreisa.

– Det har gått veldig dårlig for oss. Vi har hatt overvintringsskader pluss at det ble tørke, fortalte innehaver Gunhild Skogstad til avisa.

Svalbard er en av stedene på jorda som varmest hurtigst opp. Foto: AFP

Svalbard ikke lenger arktisk

Juli ble varmeste måned gjennom tidene på Svalbard. Dermed har Svalbard ikke lenger arktisk klima.

– For første gang har det vært målt over polarklima på de arktiske stasjonene, det vil si middeltemperatur på 10 grader eller mer, skrev klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Helga Tilley Taje i en pressemelding.

Mandag formiddag lå temperaturene i Longyearbyen på over 11 grader. Temperaturene er ventet å holde seg gjennom uka.

– Svalbard har fått mye lettere skydekke utover dagen mandagen. De skyene som var i morges har sprukket opp, sier statsmeteorolog Elise Gloppen Hunnes.

Torsdag ligger prognosen på varme opp mot 17 varmegrader. Temperaturrekorden for Svalbard er fra 2020 da temperaturene kom opp i 21,7 varmegrader.

Skyfritt i nord – regn i sør. Foto: Satelittbilde fra meteorologisk instiutt

Værkart fra yr mandag viser fortsatt store mengder nedbør på vei ned over Sør-Norge. Foto: Skjermdump værradar / yr.no

Uvær på andre døgn i sør

Uværet i Sør-Norge fortsetter på andre døgnet på rad. Ekstremværet «Hans» herjer på Østlandet, utløser jordskred og kraftig nedbør, med beboere evakuert og veier ødelagt. Valdres opplever flere jordskred og evakuering av boliger, inkludert et nytt skred i Lovegen.

Ekstremværet «Hans» herjer Østlandet på andre døgnet. Foto: Cornelius Poppe / NTB



I Lillestrøm måtte seks boliger evakueres grunnet oversvømte veier og bygningsskader. To boligområder langs elva Leira er evakuert på grunn av flomfare. Ordføreren forsikrer om evakuertes velvære. I Asak er tusen innbyggere isolert, med stengte skoler og barnehager. Riksvei 7 i Nesbyen trues av oversvømmelse, og folk oppfordres til å unngå Lovegen.





Østre Toten kommune har bedt 30 husstander langs Lenaelva evakuere på grunn av økende vannstand. Ekstremværet «Hans» forårsaker betydelige skader og evakueringer, og lokale myndigheter arbeider for å sikre befolkningens sikkerhet.