Kalenderen viser 15. mai, men det er snøstorm og vinter i nord.

– Det er som en dårlig vinterdag. Snø og slaps og kuling. Det virker som om vi er i februar og ikke i mai. Man er jo naturligvis ikke helt forberedt på dette, verken den ene eller andre, sier Håvard Høgstad.

Daglig leder ved Arnøy Laks i Skjervøy i Nord-Troms humrer mellom ordene. Han sier han ikke kan gjøre noe annet.

Daglig leder ved Arnøy Laks, Håvard Høgstad. Foto: Øystein Antonsen / NRK

For vi skriver 15. mai, men Håvard Høgstad har våknet opp til en kaotisk fredag – på grunn av snø.

Veier er stengt og biler står fast. Ansatte har kjørt seg fast i snøen i natt og ikke kommet seg hjem. Andre ansatte kommer seg ikke på jobb nå på morgenen. De står enten fast i snøen, er snøfast igjen på arbeid eller står og venter på at veien skal åpne.

Til sammen 40 av de 90 ansatte ved lakseslakteriet er værfast.

– Vi har ansatte som ikke kommer seg mellom boligfeltet og slakteriet bare to kilometer unna. Så i dag står produksjonen. Vi skulle hatt ut ti vogntog med laks i dag.

Folk kjører seg fast i snøskavler, ti biler med laks må stå, veger er stengt og ferga er innstilt. – Det har snødd i mai før, men dette er man naturligvis ikke forberedt på, sier Håvard Høgstad til NRK. Foto: Privat

Slik rammer uværet Nord-Norge nå

I Skjervøy kommune, der lakseslakteriet på Arnøya ligger, er ferga innstilt på grunn av uvær. Og på selve Arnøya har uværet stengt fylkesvegen mellom tettstedene, både mellom Årviksand og Nymoen og mellom Akkarvik og Langfjordbotn.

En av de ansatte ved Arnøy laks bom fast med bilen i uværet natt til 15. mai. Foto: Privat

– Jeg har fleipet med at koronapandemien har stengt ned landet i mars og april – og nå får vi vinteren tilbake i mai. Jeg vet ikke hva ... man kan ikke annet enn å le. Det er tragikomisk, hele situasjonen.

Til sammen er 12 veier stengt og tre veier kolonnekjørt på grunn av uvær i Troms og Finnmark nå, viser Statens vegvesens oversikt.

I Finnmark har både bilister og lastebilsjåfører hatt et svare strev med å holde seg på veien mellom Vadsø og Vardø fredag morgen.

– Jeg har vært nødt til å stille meg bak traileren for å klare å stå på beina. Veien mellom Vadsø og Vardø er stengt. En trailer hadde ikke sjans til å holde seg på veien, og den ble kastet av veien på flat mark. Når veien vil bli åpnet igjen, er usikkert, sier reporter Bård Wormdal.

Sterk vind kombinert med nedbør på veien nært sjøen mellom Vadsø og Vardø. Hverken trailere eller personbiler klarte å holde seg på veien. Det her er forholdene for bilistene på europaveg 69, 15. mai. Du trenger javascript for å se video. Sterk vind kombinert med nedbør på veien nært sjøen mellom Vadsø og Vardø. Hverken trailere eller personbiler klarte å holde seg på veien. Det her er forholdene for bilistene på europaveg 69, 15. mai.

På E 6 er Kvænangsfjellet stengt, som betyr tidenes omkjøring via Finland for dem som skal over den gamle fylkesgrensa mellom Finnmark og Troms.

Nord for Alta er Sennalandet og Hatter stengt på grunn av uvær. Det samme er Snefjord-Havøysund. Fylkesveg 98 er stengt over Ifjordfjellet og mellom Børselv og Kunes. På Nordkinnhalvøya er strekningen Bekkarfjord-Hopseidet-Mehamn stengt. På grunn av uvær.

Hvis du synes våren i nord har vært en værtragedie, så har du rett i det.

Og meteorologen melder fortsatt sterk kuling utsatte steder – og snø og sludd.

15. mai på Arnøya i Skjervøy i Nord-Troms er det lite som minner om vår. Håvard Høgstad synes det minner mer om mer om en dårlig februardag. Foto: Privat

Må parkere ti biler med laks

– Vi får håpe at man får åpnet veiene så mye at folk kommer seg på arbeid. Så får vi se hvilke arbeidsoppgaver vi klarer å løse. Vi kommer i beste fall veldig sent i gang med arbeidsoppgaver.

Inne på lakseslakteriet sitter fortsatt flere av dem som har jobbet nattskift i morgentimene fredag. Dagskiftet kommer seg ikke på jobb, og nattskiftet kommer seg ikke hjem. Foto: Privat

Han tror likevel at de skal klare å bli ferdige til å ta helg før det blir søndag og 17. mai. Men de ti bilene med laks kommer seg ikke av gårde før ferga igjen kan gå.

– Vi har utrolig lojale ansatte og er sikre på at vi skal klare å løse denne situasjonen også, selv om det er mulig vi må ta i bruk lørdagen for at folk skal få den fisken de skal ha, sier lederen på lakseslakteriet i Nord-Troms.

