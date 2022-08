Uvær i nord – bobil veltet av sterk vind

Værforholdene får konsekvenser for trafikken flere steder i fylket.

I Finnmark får politiet meldinger fra flere trafikanter som har problemer på E69 retning Magerøya på grunn av den kraftige vinden.

Blant annet har en bobil på tur til Nordkapp veltet ved Skipsfjord.

– La bilen stå

– Vi har fått melding om en bobil som har blåst over ende på E69 opp mot Nordkapp. Der er nødetatene rykket ut og vi er i ferd til å komme fram til stedet. De siste oppdateringene nå er at det ikke skal være noen skadde, men at bobilen ligger på siden, sier Lars Rune Hagen, som er operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt.

Det var to personer i bobilen da den veltet.

– Begge to er blitt tatt inn i andre kjøretøy som er kommet til stedet.

Bilister får beskjed om å kjøre forsiktig i området.

E69 mot Nordkapp er nå stengt på grunn av været.

– Bilister må ta det litt med ro. Det er kraftig vind på stedet, og flere har valgt å parkere, sier Hagen.

Ikke langt fra den veltede bobilen, lå også en velta motorsykkel. Flere motorsyklister har valgt å parkere syklene sine på grunn av den sterke vinden i området. Foto: Kjell-Bendik Pedersen

Også flere MC-sjåfører har meldt ifra om at de har parkert syklene.

– Vi har fått inn flere meldinger om at folk har problemer på E69 mot Honningsvåg og også på Magerøya. Flere har valgt å parkere kjøretøyene sine her på grunn av kraftig vind.

Hagen sier spesielt motorsyklister og biler med stort omfang bør få stå i dag.

– Ta det med ro og sjekk vær- og vindforholdene. Det kan jo være greit å utsette kjøreturen noen timer, sier operasjonslederen.

Fv 889 i Måsøy er stengt på grunn av at et vogntog har veltet og sperrer veien. Foto: Amundsen Katrine Mathis

Uten strøm

I Troms har flere fergesamband vært innstilt store deler av dagen.

– Det har vært ganske mye vind, og det har vært veldig variabelt hvor vinden har tatt, sier ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen.

Kommunen har det siste døgnet fått kjenne på konsekvensene av uværet.

Blant annet er rundt 150 innbyggere er uten strøm.

Sterke vindkast på utsatte steder i Nord-Norge. Havrokk i Lauksundet i Skjervøy. Sterke vindkast på utsatte steder i Nord-Norge. Du trenger javascript for å se video. Sterke vindkast på utsatte steder i Nord-Norge. Havrokk i Lauksundet i Skjervøy. Sterke vindkast på utsatte steder i Nord-Norge.

På grunn av den kraftige vinden har ikke fergesambandet mellom Storstein og Nikkeby kunne gå som normalt. Strømselskapets teknikere har derfor vært nødt til å få skyss med redningsskøyta.

– Personell fra redningsskøyta kommer utover til Arnøy, og skal starte feilsøking. Så vi håper det er en mindre feil, så strømmen kommer raskt tilbake igjen, sier Albrigtsen.

Minker utover dagen

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i deler av Troms og ytre strøk av Finnmark. Det varsles om liten til full storm med vindkast på 27–30 meter per sekund. Lokalt kan det komme vindkast opp mot 30–35 meter per sekund.

Ifølge meteorologene er vinden ventet å minke tirsdag ettermiddag.