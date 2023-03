Kraftig vind og snøbyger gjør at blant annet Hammerfest, Honningsvåg, Berlevåg og Båtsfjord er isolert. E6 over Kvænangsfjellet i Troms er stengt, noe som gjør at man må ta seg via Finland for å komme til og fra Finnmark.

Det er flere stengte veier i Finnmark. Se hvilke her.

Kari Lene Olsen fra Honningsvåg forteller at hun aldri har opplevd så mye vind før.

Kari Lene Olsen kan ikke huske at det har vært så mye vind før. Foto: Privat

– I kastene var vinden 78,9 meter i sekundet på mandag. Det var i det minste et kast som var så sterkt. Denne måleren står på Nordkapp havn, der Hurtigruten legger til. Jeg tviler på at det blitt registrert noe sterkere tidligere, sier Olsen.

Hun forteller at de ansatte i havna var overraska over at det var så sterk vind.

– På Magerøya raste det ned i bygg på fire etasjer. Det var 70 kvadratmeter lekastein.

Vindmåleren på Nordkapp havn målte 78,9 meter i sekundet mandag. Foto: Kari Lene Olsen

Også på vei over Sennalandet mandag fikk hun også oppleve noe hun aldri har opplevd før.

– Da kjørte jeg forbi tre trailere, en buss og en campingvogn som hadde kjørt utfor. Veien stengte rett etter meg. Jeg kan ikke huske at det har vært så mye vind der. Vinden kom på tvers og plukka de ned fra veien, avslutter Olsen.

– Mye vær

Det gule farevarselet for snøfokk gjelder fortsatt i Nord-Troms og store deler av Finnmark, mens det på ytre strøk av Troms nå er en pågående kuling.

I Loppa har en kommunal utleiebolig fått avrevet taket av uværet. Foto: Gry Seljord

– Det er ganske mye vær og vind i hele Finnmark. Spesielt på kysten har det vært mye vind i natt. Det har vært oppe i liten til full storm, sier statsmeteorolog Iris Hestnes.

Hun varsler at utover dagen vil det fortsette med nordvestlig og vestlig sterk kuling, og periodevis liten storm enkelte steder på kysten. På kvelden minker det til liten kuling.

– Etter hvert frisk bris i vestlig del. Det henger nok litt igjen i øst med liten kuling, og kanskje stiv kuling lengst øst.

Hestnes forteller om bygevær, men det vil minke utover dagen.

Det har blåst mye det siste døgnet i nord. Foto: Meteorologisk institutt

Det har blåst aller mest på Svalbard, med orkan et par steder.

– Det har vært mye vær det siste døgnet, men det går som regel veldig bra. Det får litt konsekvenser for havner og de reisende. Det blir ofte litt forsinkelser og havner som må kanselleres på grunn av vind, sier Geir Arne Johannessen, kaptein på MS Richard With.

Han forteller at det er verre nå enn da de var i Troms i går.

– Det var mye vind i Hammerfest i morges, men vi ser lyset i tunnelen. Havøysund måtte vi dessverre kansellere tirsdag, sier han.

Neste havn er Kjøllefjord, men skipet skal ligge litt lenger i Honningsvåg slik at været roer seg litt mer.

– Det er åpne havstrekk og det kan bli mye, så vi venter litt før vi seiler nordover, forteller Johannessen.

Han legger til:

– For oss som har vært på havet i mange år er ikke dette veldig ekstremt, men for mange turister er dette ganske spennende. Så lenge de vet at de er trygg og får beskjed om det i forkant, sier Johannessen.

– Det meste er stengt

Alle fly til og fra Mehamn, Honningsvåg, Vadsø og Hammerfest har blitt innstilt natt til tirsdag og utover dagen. Resterende flyplasser i Troms og Finnmark har forsinkelser eller går som normalt. To SAS-fly til Oslo fra Alta er innstilt.

Yr anbefaler folk om å beregne ekstra tid til transport og kjøring mens det er dårlig vær.

To lastebiler kjørte utfor mellom Alta og Lakselv natt til tirsdag. Det var to trailere fra Posten som var involvert. Derfor kan post og pakker være forsinket, skriver iFinnmark.

Flere stengte veier i Troms og Finnmark tirsdag. Foto: Skjermdump

– Det meste er stengt. De fleste veiene skal ha ny vurdering i formiddag, men enkelte har ansett værmeldingen så ille at det ikke er noe vits å gjøre noe før i ettermiddag eller kveld, sier Jannike Sandstrak, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

Hun trekker frem at det kan være problematisk for nødetater og næring.

– Vi har kontakt med brøytere og entreprenører. De melder inn til oss de gjeldende forhold og hvordan det ser ut fremover i tid, sier Sandstrak.

Hvis man skal ut på tur nå anbefaler hun at man har drivstoff eller strøm på bilen, gjerne mat og drikke, og varme klær.

I Alta så det slik ut tirsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. I Alta så det slik ut tirsdag morgen.

Betydelig snøskredfare

I tillegg er det oransje farevarsel for snøskred i hele fylket, og snøskredvarslinga anbefaler å unngå skredterreng.

– Det er lagt ut faregrad tre som er betydelig snøskredfare. Det betyr at det kan gå naturlige utløste skred, sier Solveig Kosberg, vaktleder snøskredvarslet Varsom.

Det er uvær og kolonnekjøring på fylkesvei 7862 over Kaperskaret på Senja. Foto: Statens vegvesen

Hun forklarer at det har blitt kaldt igjen, det er kraftig snøfokk, snøbyger og vind.

– Da legger det seg opp snø leområder. De kan løsne av seg selv og bli skumle. De ter å holde seg unna bratte terreng.

Når det blir mildt igjen, sånn som på onsdag, er det fare for våte skred, forteller Kosberg.

– Da vil det være våte skred opp til mildværsgrensa og snøfokk der det er tørt.

Det blir publisert oppdatert snøskredvarsel hver ettermiddag.

– Er det brattere enn 30 grader kan det løsne snøskred, men det er ikke så lett å vite alltid.

Kosberg anbefaler folk å kikke på kart før man drar ut og mens man er ute i området.

Mistet last

1700 abonnementer i Lebesby, Porsanger, Måsøy og Nordkapp får ikke tømt husholdningsavfallet sitt. Dette på grunn av stengte veier og uvær. Det skriver iFinnmark.

Mandag kveld slo også uværet ut strømmen og mobilnettet på østsiden av Porsangerfjorden og i og rundt Laksefjorden.

Politiet har fikk melding om en trailer som har mistet last i Storsvingen i Hammerfest tirsdag morgen. En metallplate skal ha løsnet fra kjøretøyet. Vegtrafikksentralen er varslet og like etter 08.30 skal veien være ryddet.

Stengte veier i Finnmark Ekspandér faktaboks E6 Fossen bom i Hammerfest (Sennalandet) – E6 Skaidi bom i Hammerfest

E6 Sennalandet i Alta/Hammerfest

E6 Hatter i Hammerfest/Porsanger

F98 Ifjordfjellet i Lebesby/Gamvik/Tana.

Fv. 890 Berlevåg; Bearalváhki – fv. 890 Kongsfjord i Berlevåg, i retning mot Tana bru

E69 Skarsvåg – Nordkapp

F891 Båtsfjordfjellet i Berlevåg/Båtsfjord

F890 Kongsfjordfjellet i Berlevåg/Tana

F8060 Kjæs – Veidnes i Lebesby/Porsanger

F8038 Gjesværveien i Nordkapp

Fv. 8030 Kvalsund bru i Hammerfest – fv. 8030 Storbukt i retning mot Storbukt er stengt.

F889 Snefjord – Havøysund i Måsøy

Fv. 8012 Ferjestrekningen Sør-Tverrfjord-Bergsfjord i Loppa.

Fv. 8018 Ferjestrekningen Øksfjord-Tverrfjord i Loppa. Kolonnekjøring: Det blir kolonnekjøring på fv. 889 mellom Snefjord og Havøysund. Første går fra Havøysund klokka 15.15.

E75 Domen i Vardø er det satt opp kolonnekjøring.

Kolonne over Børselvfjellet. Første kolonne fra Kunes gikk 10.30.

E69 Repvåg – Nordkapptunnelen, kolonnekjøring. Første kolonne fra Nordkapptunnelen kl. 15:45.

E69 Hønsa – Repvåg i Porsanger/Nordkapp. Første kolonne fra Repvåg 16:35.

F8072 Mehamn – Gamvik, kolonnekjøring. Ferger: MF Hasvik innstiller ruten fra Øksfjord i dag kl. 07.35 og retur fra Tverrfjord kl. 07.55, grunnet dårlig vær.

MS Falkefjell innstiller ruten fra Alta tirsdag 28 februar kl. 14.45 og retur fra Hammerfest kl. 16.40, grunnet dårlig vær.