Line (26) var «pjusk», så døde hun: – Det var et enormt sjokk

– Jeg føler kommunen har tatt livet av dattera vår. Det finnes ikke ord for hvordan vi har det, sier Laila Andersen.

Line Johanne Andersen var utviklingshemmet og hadde siden 2013 bodd i et kommunalt bofellesskap for utviklingshemmede i Målselv i Troms.

Hun hadde jevnlig kontakt med familien. Flere ganger om dagen snakket hun med moren på FaceTime.

– Sist jeg hørte fra henne var lørdag 6. februar i år. Vi snakket sammen i hvert fall seks ganger den dagen.

Dagen etter hører hun ingenting fra datteren før de ansatte plutselig tar kontakt. Line har vært «pjusk» og hatt litt feber, får Laila beskjed om.

Kun et døgn senere blir Line plutselig funnet livløs i senga si.

Foto: Laila Andersen

Døde av lungebetennelse

– Det var et enormt sjokk og ikke til å tro, sier Laila Andersen.

Tre måneder etter dødsfallet kom den endelige obduksjonsrapporten.

Den viste at 26 år gamle Line Johanne døde av lungebetennelse.

– Det skal ikke være mulig, og dette er noe som kunne vært forhindret. Det gjør vondt å tenke på når man vet at legen bare er fem minutter unna, sier Laila.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har undersøkt saken og har nå kommet fram til at Målselv kommune brøt helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunen ga ikke Line Johanne forsvarlig helsehjelp, og lege burde vært kontaktet.

Avisa Nye Troms omtalte saken først.

Line Johanne Andersen ble født prematurt og veide knapt 1300 gram ved fødsel. I tillegg ble hun født med vannhode. Som barn fikk hun også påvist epilepsi. Foto: Laila Andersen

Beklager hendelsen

NRK har vært i kontakt med bofellesskapet, men de peker videre på kommunedirektør Frode Skuggedal. Det er han som uttaler seg på vegne av kommunen i denne saken.

– Vi alle i kommunen er berørt av dette, og synes det er veldig trist. Det er sterkt beklagelig og skulle svært gjerne vært dette foruten, sier Skuggedal.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det var regler for hvordan de ansatte skulle forholde seg til akutt sykdom. Arbeidsstedet hadde regler for det, men det var ikke etablert tilstrekkelig rutiner og sjekklister for observasjon av denne type sykdommer.

Kommunen hevder de umiddelbart etter dødsfallet startet arbeidet med å etablere rutiner for slike hendelser, i tillegg til oppfølging av bofellesskapet.

Laila Andersen er selv utdannet hjelpepleier, og sier det er uforståelig hvordan dattera kunne dø så plutselig av lungebetennelse i et døgnbemannet bofellesskap. Foto: PRIVAT

Moren til Line Johanne mener imidlertid det ikke er nok, og vil nå ta saken videre med advokat.

– Kommunen bør få en eller annen form for reaksjon. Det nytter ikke å bare si «vær så snill, ikke gjør dette igjen». Lag regler som er så tydelig at ingen kan ta feil, maner moren.

– Vil gjøre alt vi kan

Målselv kommune ønsker å gå i dialog med familien, og har derfor invitert til et møte denne uken.

– Det er ingen tvil om at vi synes dette er sterkt beklagelig, og vil gjøre det vi kan for sørge for at noe slikt ikke kan skje igjen, sier Frode Skuggedal.

– Line Johannes pårørende sier de føler kommunen har drept henne, hva tenker du om det?

– Vi beklager at hun sitter med den oppfatningen. Vi tenker på hvordan de pårørende har det oppi alt dette, og derfor ønsker vi å komme i god dialog med dem, sier kommunedirektøren.