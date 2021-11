Utvalg foreslår omfattende sammenslåing av fengsler – ansatte avviser omorganisering

Arbeidet med forslaget har vært ledet av assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie. Han mener en felles ledelse av Tromsø fengsel og Vadsø fengsel gir store fordeler.

–Det gir den beste faglige kriminalomsorg når enhetene inneholder alle typer straffegjennomføring. Det gjør at den samme enheten og den samme enhetslederen kan styre hele straffeprosessen, sier Sandlie.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Jan-Erik Sandlie har ledet arbeidsgruppa, men sier ledelsen ennå ikke har et syn på arbeidsgruppas arbeid Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Reform over hele landet

I dag er det 32 fengsler med egen ledelse, mange med underavdelinger. Arbeidsgruppa vil slå sammen fengsler i samme geografiske område slik at det bare blir 13 lokale enheter igjen.

Det betyr for eksempel en enhet Akershus. Den vil bestå av Ila fengsel og forvaringsanstalt, tre avdelinger av Romerike fengsel og Akershus friomsorgskontor. Utvalget mener en slik organisering gir stordriftsfordeler.

– Man kan opprette en fellestjeneste. Og man kan dele på kompetanse på tvers av ulike avdelinger, sier Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Den nye organiseringen Ekspandér faktaboks Enhet Oslo Oslo fengsel Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt med underavdeling ND-senteret i Oslo Oslo friomsorgskontor Oslo overgangsbolig Enhet Østfold Halden fengsel med underavdelinger Indre Østfold fengsel, Trøgstad og Eidsberg Ravneberget fengsel Østfold friomsorgskontor Enhet Akershus Romerike fengsel, Ullersmo, Kroksrud og ungdomsenheten øst Ila fengsel og forvaringsanstalt Akershus friomsorgskontor Enhet Innlandet Avdeling utenlandske innsatte Avdeling høy sikkerhet Avdeling lavere sikkerhet Avdeling samfunn Avdeling fellestjenester Enhet Buskerud Ringerike fengsel Drammen fengsel Bastøy fengsel Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor Enhet Vestfold og Telemark Telemark fengsel, Skien og Kragerø og friomsorgskontor. Sem fengsel Søndre Vestfold fengsel, Berg, Larvik, Horten Nordre Vestfold fengsel, Horten Vestfold friomsorgskontor Enhet Agder Agder fengsel Agder friomsorgskontor Enhet Rogaland Stavanger fengsel Haugesund fengsel Åna fengsel Sandeid fengsel Rogaland friomsorgskontor Enhet Vestland Bergen fengsel Bjørgvin fengsel Lyderhorn overgangsbolig ND-senteret i Bergen Vik fengsel Sogn og Fjordane friomsorgskontor Hordaland friomsorgskontor Enhet Møre og Romsdal Ålesund fengsel Hustad fengsel Møre og Romsdal friomsorgskontor Enhet Trøndelag Trondheim fengsel med avdelinger Kongens gate og Leira. Verdal fengsel Trøndelag friomsorgskontor Enhet Nordland Kriminalomsorgen Nordland avdeling høy sikkerhet, Bodø Kriminalomsorgen Nordland, avdeling lavere sikkerhet, Fauske Kriminalomsorgen Nordland, avdeling lavere sikkerhet, overgangsbolig Kriminalomsorgen Nordland, avdeling høy sikkerhet, Mosjøen Kriminalomsorgen Nordland, avdeling samfunn Enhet Troms og Finnmark Tromsø fengsel Vadsø fengsel Troms og Finnmark friomsorgskontor Kilde: Arbeidsgruppens rapport om ny organisasjonsstruktur for kriminalomsorgen 15.10.2021

Bergen fengsel og Vik fengsel i Sogn og Fjordane skal ifølge forslaget inn i enhet Vestland.

Dette til tross for at utvalget i sin rapport skriver at geografisk avstand mellom avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane «ikke er optimalt.»

Fengselssjef Egil Rune Andersen ved Vik fengsel i Sogn sier at forslaget om omorganisering har skapt uro blant de ansatte

– Det skaper jo usikkerhet blant de ansatte i forhold til om det blir omplassering og sånne ting. Det gjør jo det, sier Andersen.

Arbeidsgruppa nedsatt av Kriminalomsorgsdirektoratet mener avstandene i Hordaland og Sogn og Fjordane ikke gjør det optimalt å innlemme Vik fengsel i en ny enhet for Hordaland og Sogn og Fjordane. Foto: Tone Merete Lillesvangsstu / NRK

«Hensiktsmessig geografisk avgrensning»

Om enhet Troms og Finnmark skriver utvalget at den forslåtte enheten er en «hensiktsmessig geografisk avgrensning». Dette til tross for at avstandene i Troms og Finnmark er langt større enn i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Vadsø fengsel er en av de største arbeidsplassene i Vadsø. Fengselsleder Bård Buljo frykter uheldige konsekvenser for fengselet, hvis forslaget om sammenslåing med Tromsø fengsel går gjennom.

- Ulempene som kan oppstå er faren for en form for fjernledelse, og dermed mindre lokal styring av fengselet. Det er langt mellom Vadsø og Tromsø, og man må i større grad forholde seg til en ledelse, som i all sannsynlighet vil bli etablert i Tromsø. Hvordan vil økonomi- og kompetansedelingen mellom avdelingene bli fordelt?

Fengselsleder Bård Buljo ved Vadsø fengsel er bekymret for avstanden mellom Vadsø og Tromsø.

Frykter sentralisering

Ordfører i Vadsø kommune Wenche Pedersen (A) frykter sentralisering og flytting av arbeidsplasser fra Vadsø.

– Dette har vi tidligere sett i mange offentlige etater. Det gjelder for eksempel Skatt Nord, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen, Nav og så videre. Jeg går ut fra at dette forslaget ble startet under den forrige regjeringa. Så får vi bare håpe at den nye regjeringa følger opp sine løfter om denslags.

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø kommune håper regjeringa vil stoppe forslaget Foto: Sidsel Vik / NRK

Ifølge forslaget fra arbeidsgruppa skal antall regioner reduseres fra fem til tre. Det betyr to regionkontoer for Sør-Norge, minus Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det tredje regionkontoret vil da få ansvar for et geografisk område som vil strekke seg fra Bergen til Vadsø.

Slakter forslaget

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Asle Aase, slakter forslaget om sammenslåing av fengsler.

–Vi er grunnleggende uenig i sammenslåing som foreslås fra arbeidsgruppa. Lokalt nivå vil miste sine rettigheter til å fatte beslutninger der ansatte og innsatte er. Alt dette er drevet av økonomi, man vil spare penger. Vi er mer opptatt av å videreutvikle den modellen vi har i dag. Vi trenger ingen omorganisering, sier Asle Aase.

Leder av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Asle Aase mener at det ikke er behov for omorganisering Foto: Petter Olden / NRK

Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet sier at direktoratets ledelse ennå ikke har konkludert i forhold til utvalgets anbefalinger.