Utøya-overlevende om drapene på Hopseidet:– Vi må love oss selv at vi aldri skal glemme

– Det som hendte på Hopseidet er et resultat av en rasistisk ideologi og et hat om at enkelte mennesker burde utryddes. Det skjedde også på Utøya, sier Tarjei Jensen Bech.

Jensen Bech er kanskje en av de få som kan forstå litt av det som de etterlatte går igjennom. Som fylkesvaraordfører (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune var han med på minnemarkeringen på Hopseidet forrige helg. Det ble et sterkt møte med de etterlatte.

– På disse dagene så kommer minnene om dem de savner. Det at de ikke fikk lov til å leve videre, og at livet går videre uten dem, sier Jensen Bech og legger til:

– Jeg forstår hvor tøft det kan være og har full medfølelse og sympati for det.

Tre unge gutter og tre unge menn var utkommandert av det norske forsvaret til å holde vakt for noen norske soldater da skjebnen inntraff. 17 barn mistet sine fedre, og den yngste av de drepte var bare 16 år.

– Det er fortsatt helt ubegripelig og meningsløst, sa han under minnemarkeringen.

Tarjei Jensen Bech. Foto: Allan Klo / NRK

– Vi må aldri glemme

Minnene fra krigens overgrep har fulgt en hel generasjon og påvirker livet selv til de som ble født etter krigen. Jensen Bech brukte deler av talen sin på å snakke om ekstremisme, rasisme og hat.

Han påpekte at den yngre generasjonen er garantisten for å bære historien videre til fremtidige generasjoner.

– Vi som har oppvokst etter krigen må ta innover oss det som skjedde i nær fortid før vi ble født.

I talen sin, forklarte Jensen Bech at drap og overgrep på sivile følger de fleste krigshendelsene.

– Historien om Hopseidet har bestandig truffet meg hardt. Fordi flere av ofrene var så unge og fordi de hadde hele livet foran seg.

Det at de tyske gjerningsmennene ble oppsporet etter krigen, men aldri straffet for drapene, har vært tyngende for flere som var tilknyttet de døde. For første gang, var det offisielle Norge representert av forsvarsministeren.

Ordfører i Lebesby Sigurd Kvammen Rafaelsen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var også med på minnemarkeringen. Foto: Allan Klo / NRK

Ikke siste gang

Som Utøya-overlevende kunne Jensen Bech understreke at hat og ekstremisme fortsatt finnes i dagens samfunn.

– Vi må møte slike tanker med tydelige motforestillinger og må ha klar bevissthet om hva hat, rasisme og ekstremisme. Det er massakren på Hopseidet en viktig påminnelse om.

Bech fortalte også i talen sin at han pleier å stoppe ved minnebautaen når han kjører forbi, for å minnes de seks fiskerne som aldri kom hjem til familiene sine.

– Det var unge mennesker med hele livet foran seg, fedre som aldri kom hjem til barna sine, som ble brutalt revet vekk av en ren terrorhandling.

– Vi må love oss selv at vi aldri skal glemme.