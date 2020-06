Utelivsbransjen vil fjerne koronakrav om bordservering – og får støtte fra NHO

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det lov å dra på et treningssenter og sitte å svette, men å gå på bar og bære ølen tilbake til bordet selv, det får du ikke lov til å gjøre.

Det sier Frank Reithe som er daglig leder for utestedet Verdensteateret i Tromsø. For fem uker siden åpnet han dørene igjen etter at samfunnet stengte ned i midten av mars.

Utfordring med bordservering

Siden da har utestedet fulgt strenge koronakrav, deriblant krav om bordservering. Gjester på et skjenkested har ikke lov til å bestille drikke i baren, men må bestille ved bordet sitt. I tillegg skal det være sitteplasser til alle, noe som begrenser hvor mange som kan være i lokalet.

Det mener Reithe er en utfordring.

– Jeg må ha full bemanning på grunn av bordserveringa, men tjener tretti prosent av normal omsetning. For meg er det et problem. Det går i en periode, men hvor lenge det går, det vet jeg ikke.

Dette sier covid 19-forskriften om skjenking: Ekspandér faktaboks Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4–1.

Ønsker lokale regler

Når de ansatte må oppsøke hvert bord for å ta imot bestilling, servere og ta betalt, frykter Reithe at de utsettes for smitte.

– De ansatte er ikke spesielt glade. De synes de utsetter seg for mer smitte enn de burde gjøre, sier Reithe.

ØNSKER LOKALE REGLER: Frank Reithe daglig leder ved Verd Tromsø, synes det er feil at utestedet skal tilpasse seg smitteforhold i Oslo. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

I Tromsø har det ikke vært registrert koronasmitte siden 17. mai. Med bakgrunn i det etterspør Reithe lokale koronaregler for skjenking.

– For meg virker det som om disse reglene er laget for Oslo, og antall smittetilfeller som har vært der. Det virker som regjeringa har valgt en lettvint løsning, sier Reithe.

NHO vil fjerne hele kravet

– NHO reiseliv og NHO jobber med å få bort kravet om bordservering. Det er forskjellsbehandling. På en bensinstasjon kan man gå til kassa, det kan ikke være annerledes med et utested, forteller regiondirektør for NHO Arktis, Målfrid Baik.

Hun frykter at kravet kan gjøre det enda vanskeligere økonomisk for bedriftene, og ser ingen smittemessig gevinst ved tiltaket.

MENINGSLØST: – Jeg skjønner ikke hvorfor bordservering skal være smittemessig bedre enn å følge reglene fra FHI og bestille selv i disken, sier Regiondirektør for NHO Arktis, Målfrid Baik. Foto: Moment Studio

Men NHO ønsker ikke lokale koronaregler. De vil fjerne kravet om bordservering i hele landet.

– Vi er mest tjent med nasjonale regler fordi det gir større forutsigbarhet for bedriftene. Og dette er problematisk for bedrifter i hele landet, sier Baik.

– Det går ikke rundt

Også på Grünerløkka Brygghus i Oslo merker daglig leder Kjetil Johnsen at koronareglene går hardt utover drifta.

– Vi må kutte matservering i sommer fordi vi ikke har råd til å ha kokker på jobb. Det er ikke «prime-time» å drive utested i Oslo uten stor uteservering, sier Johnsen.

VANSKELIG ØKONOMISK: Daglig leder for Grünerløkka Brygghus i Oslo, Kjetil Johnsen, må kutte i tilbudet til kundene. Foto: www.matfotografen.no

Selv om kundene ifølge Johnsen får bedre service og mer oppmerksomhet med bordservering, mener han at det ikke er holdbart i lengden.

– Vi er jo en pub, så økonomisk går det jo ikke rundt. Vi er helt avhengig av kontantstøtte, forteller Johnsen.

Vil vurdere tiltakene

Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet sier bordservering er et tiltak som sørger for at flertallet sitter i ro ved bordene og at det dermed reduserer smitterisikoen.

– Er tiltaket om bordservering oppe til vurdering?

– Smitteverntiltakene vurderes kontinuerlig, men nå har det skjedd en ganske omfattende lettelse i tiltakene. Det vil gå noen uker før vi kan ta det neste taket. Det er et klart mål med normal drift på utesteder, men det kan hende at vi ikke er der før vi har fått innført vaksinering, eller på en annen måte har sørget for at viruset ikke kan spre seg, sier Lie.

FÆRRE MØTEPUNKT: Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, sier det kan ta lang tid før tiltakene i utelivet lettes på. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Helse – og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til NRK at det er naturlig å se nærmere på kravet om bordservering etter flere tilbakemeldinger fra NHO reiseliv. Og at de kan gjøre endringer utover sommeren basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.