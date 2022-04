Utdanningsforbundet mener skolene mangler kompetanse for å ta imot flyktninger

Flere norske kommuner er i full gang med å bosette ukrainske flyktninger, og jobber med å finne egnede lokaler og kapasiteter.

Ifølge Utdanningsforbundet er stor mangel på kvalifiserte lærere i hele skoleløpet over hele landet. Mangelen er aller størst i Troms og Finnmark.

Leder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark, Thomas Nordgård, er spesielt bekymret for hvordan unge ukrainere vil bli ivaretatt i skole og barnehager.

– Min bekymring ligger på det som handler om kompetanse, sier han.

Leder i Utdanningsforbundet Troms og Finnmark Thomas Nordgård er bekymret for at skoleverket har for få kvalifiserte lærere. Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Nordgård mener at kompetansekrisen har kommet til syne under pandemien, og at ivaretakelse av flyktninger vil være en ekstra stor belastning.

– Her vil det komme barn og unge som har vært gjennom mye. Da trenger vi mer kompetanse på krisepedagogikk, migrasjonpedagokikk og språk.

Han mener at arbeidsgiverne må være i forkant, og sikre den nødvendige kompetansen.

– Og da må det nok rekrutteres utenfor skolen og tenkes nye grep for hvordan vi kan gjøre dette på en god måte, sier Nordgård.

Les også: Mener Norge har et skrikende behov for folk som Frida (22)

Håper myndighetene tar grep

Men Nordgård påpeker at det ikke bare er ukrainske barn som trenger ekstra oppfølging. De siste to årene har skolehverdagen vært annerledes på grunn av koronapandemien.

Nå er samfunnet åpnet opp igjen, og mange barn skal tilbake til hverdagen.

– Det er litt frustrerende når det snakkes veldig høyt om kunnskapshull, når det største behovet ligger på den sosiale biten. Mange elever trenger å komme seg i gang med gode rutiner og finne tilbake til alle relasjonene de har på skolen, sier Nordgård.

Da mener Nordgård det er særdeles viktig at de som møter barna har riktig kompetanse.

– Det er ingen tvil om at det trengs kvalifiserte lærere for å sikre et godt faglig og sosialt tilbud for elevene. Både for de som er her fra før, og for de som kommer fra Ukraina.

Han håper nå at arbeidsgivere og sentrale myndigheter tar grep.

– Man kan ikke bare lempe dette over på den enkelte lærer eller skole.

Tromsø kommune opplyser til NRK at de er innstilt på å rekruttere kompetanse fra det åpne markedet.

Regjeringen legger millioner på bordet

Fredag kunngjorde regjeringen flere tiltak for å hjelpe ukrainske flyktninger som kommer til Norge.

Der foreslår de blant annet 50 millioner kroner til oversetting av læremidler og digitale ressurser til ukrainsk.

– Ukrainske barn og elever som kommer til Norge skal raskt komme inn i trygge gode skoler og barnehager. Nå sørger vi for at skolene og barnehagene har læremidler og pedagogisk materiell på plass, slik at overgangen mellom Ukraina og Norge skal bli så god som mulig, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

I tillegg foreslår regjeringen å øke tilskuddet kommunene og fylkeskommunene får til opplæring av barn og unge som søker opphold med 86,5 millioner kroner.

Det økte anslaget skyldes flyktninger fra krigen i Ukraina, skriver de i en pressemelding.

– Ulike barn vil ha ulike behov når de kommer til Norge. Det er kommunene som har ansvaret for å gi elevene den opplæringen de har krav på, men på nasjonalt nivå skal vi støtte kommunene i denne jobben, sier kunnskapsminister Tonje Brenna. Foto: Even B. Johnsen

– Må gjøre så godt vi kan

Rektor på Fagereng skole i Tromsø, Janne Kristine Johansen, har troen på at de vil klare å ivareta ukrainske barn på en god måte. Selv om det kanskje ikke blir lett.

– Jeg tenker at det først og fremst er viktig å anerkjenne at blir en belastning, men jeg tror vi har god kompetanse og erfaring i kommunen, for å kunne ivareta dem på en god måte.

Johansen forteller at både lærere og elever er spente på hvor mange flyktninger som eventuelt kommer til skolen.

– Vi er veldig opptatt av å snakke med elevene om det de er opptatt av, men samtidig ikke gå inn på samtaler som kan skape utrygghet, sier hun.

Hun legger vekt på at det ikke er noen grunn til å krisemaksimere før man i det hele tatt vet hvor mange flyktninger som kommer.

– Hvorvidt vi har kompetanse til å ta imot akkurat de som kommer, det vet vi jo ikke før de kommer. Det viktigste blir å kartlegge hvilke behov de har da, også må vi bruke det lille vi vet og gjøre så godt vi kan, sier Johansen.